SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Se abre el archivo de David Bowie: entre una película fallida, vestuario e instrumentos

La Victoria and Albert Museum, de Londres, adquirió cerca de 90 mil piezas del acervo personal del “Duque blanco” y se encuentra exhibiéndolas en el David Bowie Center. Se trata del archivo más grande de la trayectoria del músico, que él mismo fue organizando en vida.

Pablo Retamal N.Por 
Pablo Retamal N.
El archivo de David Bowie: entre una película fallida, vestuario e instrumentos. Fotografía: Mick Rock/Museo Victoria and Albert, Londres. Parte de la muestra del museo.

Seguro el joven David Bowie estaba ansioso por leer la respuesta que esperaba de parte de Apple, la discográfica de The Beatles. Por entonces, en 1968, era un promisorio cantante en busca de una oportunidad, sin embargo, tuvo que masticar la desazón: “Apple Records no está interesada en fichar a David Bowie. La razón es que no creemos que sea lo que buscamos en este momento”.

Ese pedazo de papel, valioso documento de la historia del rock, está a disposición de quien quiera verlo en una muestra que se acaba de inaugurar en Londres. Sí, porque la Victoria and Albert Museum (V&A) adquirió cerca de 90 mil piezas del acervo personal del “Duque blanco” y se encuentra exhibiéndolas en el David Bowie Center. Es quizás el archivo más grande sobre el hombre de The man who sold the world.

En rigor, fue el mismo cantante quien fue haciendo una selección de su material, consciente del lugar que ocupaba en la industria. Por eso, para los conservadores del centro no fue una labor tan compleja la de ordenar todo.

“Resulta alucinante el volumen de cosas que almacenó el propio Bowie. Desde apuntes a mano a bocetos elaborados sobre algún concepto. Todo es un poderoso recordatorio de que ninguna idea era demasiado pequeña para él. Y que trataba el proceso creativo como algo que merecía la pena documentar paso a paso. Es un modo de trabajar que aporta un abundante legado a artistas de todas las disciplinas”, explica la comisaria jefa del centro, Madeleine Haddon en declaraciones recogidas por El País.

Incluso, el mismísmo Nile Rodgers, quien trabajó con Bowie en el exitoso álbum Let’s Dance, ha curado una de estas áreas, con elementos que incluyen, entre otras cosas, correspondencia entre ambos, imágenes de estudio tomadas por Peter Gabriel durante la realización del álbum de Bowie Black Tie White Noise (1993) donde también participó Rodgers, además de un traje a medida diseñado por Peter Hall para la gira Serious Moonlight.

“Mi vida creativa con David Bowie me brindó el mayor éxito de su increíble carrera, pero nuestra amistad fue igual de gratificante. Nuestro vínculo se basó en el amor por la música que nos creó y nos salvó la vida”, dijo Rodgers.

También se puede ver la reconocible guitarra acústica Harptone L-6NC de 12 cuerdas, usada por David Bowie en la década de 1970 para las presentaciones de Ziggy Stardust y las del disco Let’s dance. Asimismo, se podrá ver la ropa que fue diseñada especialmente para él por Mark Ravitz o Kansai Yamamoto.

Traje de Ziggy Stardust, diseñado por Kansai Yamamoto, 2013. Parte de la muestra.

Asimismo, están las notas escritas a mano para una película que nunca se realizó llamada Young Americans, como el álbum de 1975. En palabras de la curadora Madeleine Haddon, se trataba de “una reflexión sobre lo que es ser británico en los EE. UU. y sobre la política internacional y su lugar en el mundo”. En su trama, el Mayor Tom, -el astronauta citado en la canción Space oddity- es enviado a “una América descontenta”. Hay que recordar que el músico tuvo cercanía con el cine, apareciendo en el filme La última tentación de Cristo (donde encarnó a Poncio Pilato) y en la película Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992).

También se pueden ver los bosquejos de otros proyectos que quedaron en el camino, incluyen The Spectator, un musical sobre un forajido londinense del siglo XVIII en el que Bowie estaba trabajando poco antes de su muerte a los 69 años, en enero de 2016. Además de letras de canciones como la de Win, del disco Young americans.

Harriet Reed, curadora de teatro y performances del V&A comentó que en la muestra se puede observar que Bowie era “un archivista activo” de su obra. “Las notas que tomaba, la lista de cosas por hacer, las cosas donde iba registrando las exposiciones que quería ver, las películas que quería ver, los libros que quería leer…ese tipo de devorar la cultura es realmente fascinante”, dijo.

La guitarra Harptone de David Bowie, parte de la muestra.

La muestra incluye una instalación interactiva que rastreará el impacto de Bowie en figuras de la cultura pop desde el diseñador japonés Issey Miyake hasta la cantante Lady Gaga, además de una película que recopilará presentaciones en vivo a lo largo de su carrera.

Cerca de 70 mil de los artículos de archivo son impresiones fotográficas, negativos y transparencias, y estos, junto con otros artículos en papel –“cuadernos, diarios, letras de canciones, guiones, correspondencia, archivos de proyectos, escritos, proyectos no realizados, portadas, diseños, dibujos conceptuales, correo de fans y arte”, indica el V&A.

Cada visitante del museo podrá reservar la vista de cinco objetos por visita, con dos semanas de antelación, a través del servicio “Encargar un objeto” del V&A, en el sitio web de la muestra.

Lee también:

Más sobre:MúsicaDavid BowieMúsica Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gabriel Boric: “No vivimos en un infierno, pero sin lugar a dudas hay responsabilidad del gobierno en las comunicaciones”

Impuesto a ultrarricos agita el debate político en Francia en medio de nueva jornada de protesta por ajuste fiscal

En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente”

277 fondas y 167 fiestas costumbristas en todo el país: autoridades presentan plan 18 Seguro para Fiestas Patrias

Harold Mayne-Nicholls da inicio a su campaña presidencial por redes sociales: respondió preguntas por TikTok

Diputado republicano recibirá protección policial tras ser amenazado de muerte en redes sociales

Lo más leído

1.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

2.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

3.
A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

4.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

5.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Estos son los horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre

Estos son los horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre

Cómo limpiar la parrilla para preparar el asado y por qué no se recomienda la cebolla o el limón

Cómo limpiar la parrilla para preparar el asado y por qué no se recomienda la cebolla o el limón

Rating del martes 16 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 16 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Gabriel Boric: “No vivimos en un infierno, pero sin lugar a dudas hay responsabilidad del gobierno en las comunicaciones”
Chile

Gabriel Boric: “No vivimos en un infierno, pero sin lugar a dudas hay responsabilidad del gobierno en las comunicaciones”

Estos son los horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre

277 fondas y 167 fiestas costumbristas en todo el país: autoridades presentan plan 18 Seguro para Fiestas Patrias

La Reserva Federal de EE.UU. finalmente baja la tasa de interés, pero con la presión de Trump desde adentro
Negocios

La Reserva Federal de EE.UU. finalmente baja la tasa de interés, pero con la presión de Trump desde adentro

Gigante china de electricidad estaría en negociaciones avanzadas para comprar participación en Transelec

Kristalina Georgieva ya tiene al sucesor de Rodrigo Valdés en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI

En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente”
Tendencias

En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente”

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

La última actualización de PlayStation 5 permite nuevas funciones en el control Dual Sense

En vivo: Liverpool y Atlético de Madrid chocan por la Fase de Liga de la Champions League
El Deportivo

En vivo: Liverpool y Atlético de Madrid chocan por la Fase de Liga de la Champions League

Gustavo Álvarez aborda el interés de la selección peruana de cara a las Eliminatorias para el Mundial 2030

La desconocida apelación de Martina Weil que hizo más dramática su eliminación del Mundial de Atletismo

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Se abre el archivo de David Bowie: entre una película fallida, vestuario e instrumentos
Cultura y entretención

Se abre el archivo de David Bowie: entre una película fallida, vestuario e instrumentos

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

Fiestas Patrias y stand up comedy: la llamativa apuesta de una lota con chistes en la Fonda Nómade

Impuesto a ultrarricos agita el debate político en Francia en medio de nueva jornada de protesta por ajuste fiscal
Mundo

Impuesto a ultrarricos agita el debate político en Francia en medio de nueva jornada de protesta por ajuste fiscal

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
Paula

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada