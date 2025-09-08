Sebastián Yatra estrena el vídeo de “Amen”: velo aquí

SUSCRÍBETE
Dirigido y producido por Borja Respaldiza de The Feelms Studio, el video muestra el viaje de Yatra a África junto a la empresa social española AUARA, que destina sus dividendos a proyectos de acceso a agua potable, saneamiento y agricultura.

Equipo de Culto
El cantante, compositor, ganador del Latin GRAMMY y filántropo Sebastián Yatra estrena el video de su conmovedor sencillo “Amen”, una canción que nace de la reflexión sobre nuestro papel en el mundo y la importancia de actuar con empatía. Este tema invita a la introspección y a ser parte activa de la solución, recordándonos que, antes de juzgar lo que nos rodea, debemos mirar dentro de nosotros mismos. El vídeo de “Amen” ya está disponible en el canal oficial de YouTube de Yatra.

Dirigido y producido por Borja Respaldiza de The Feelms Studio, el video muestra el viaje de Yatra a África junto a la empresa social española AUARA, que destina sus dividendos a proyectos de acceso a agua potable, saneamiento y agricultura. Durante su visita al colegio Humanitas de la ONG KUBUKA y a la Casa de Acogida de la Fundación Kirira, el artista pudo conocer de cerca la dura realidad de comunidades que carecen de agua potable y dependen de proyectos locales para mejorar sus condiciones de vida. Muchas de las jóvenes acogidas en dicha casa, están en riesgo de sufrir prácticas tradicionales nocivas como la mutilación genital femenina o el matrimonio infantil. En este contexto, el apoyo a organizaciones como Kikira resulta esencial para ofrecer alternativas seguras y un futuro libre de violencia. Estas imágenes reflejan una mirada crítica y esperanzadora, mostrando que todos somos partes del problema, pero también de la solución, y que la empatía puede ser el primer paso hacia un verdadero cambio.

Amen es una canción que amo profundamente. Recuerdo que íbamos en el carro con mi amigo Borja, visitando comunidades en Kenia, y mientras sonaba todos comenzamos a llorar. En ese momento supe que el video debía reflejar esa emoción y mostrar la realidad de tantas comunidades en el mundo. Justo entonces Borja me dijo que soñaba con dirigir un video conmigo, y le respondí: este es el momento. No había nada más que inventar, la emoción ya estaba ahí. Ojalá este video inspire a más personas a reconocer la labor tan especial que hacen AUARA, Kirira y Kubuka, y cómo hay gente que entrega su vida no a sí misma, sino al beneficio de los demás”, comenta Sebastián Yatra.

Este proyecto audiovisual también marca el inicio de una colaboración más profunda entre Yatra y AUARA. Desde que conoció la labor de la empresa en 2024, decidió involucrarse directamente en distintas acciones en Kenia y Colombia para facilitar el acceso a agua potable en comunidades vulnerables. Durante su viaje a Kenia, visitó comunidades, escuchó testimonios y recorrió proyectos de las ONG Kirira y Kubuka, que le acercaron a la realidad del lugar.

