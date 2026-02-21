Sinaka estrena su nuevo single “En pelota”

Sinaka, el nombre en ascenso de la música urbana chilena, acaba de lanzar su nuevo sencillo EN PELOTA. Justo coincidiendo con su aparición en la gala del Festival de Viña.

Tras la publicación de su álbum El Nuevo Sonido y el creciente reconocimiento del público y la industria, Sinaka consolida su posicionamiento como uno de los nombres más llamativos del panorama local, destacando por su identidad sonora, presencia escénica y conexión inmediata con las audiencias jóvenes

EN PELOTA apuesta por un dembow explícito de ritmo intenso y estructura simple, con el sello único de quien es hoy por hoy uno de los artistas más escuchados del país.

El single destaca por su carácter provocador, energía constante y una lírica clara y sin rodeos que conecta desde lo corporal y lo cotidiano, reafirmando el fenómeno del artista.

Escucha EN PELOTA a continuación