Soda Stereo agota show en Chile y suma nueva fecha de su concierto Ecos

Respondiendo al fenómeno que siempre generó en el país, el show Ecos, de Soda Stereo, agotó la primera fecha anunciada en Chile, el 26 de marzo de 2026.

Por ello, se acaba de anunciar una segunda fecha del espectáculo en el país. Esta se realizará un día después de la primera, el 27 de marzo, en el mismo lugar, el Movistar Arena.

Según el comunicado oficial, el show no es “un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo”. Una exploración a tono con el interés que siempre tuvo el grupo por ir más allá.

De esta manera, Cerati estará “presente” gracias a la tecnología más novedosa disponible que desde la productora definen como “mucho más que un holograma”. La voz y la guitarra sonará en sincronización con el bajo de Zeta y la batería de Charly.

Las entradas para la nueva fecha comenzaron a venderse en una Preventa Exclusiva Banco de Chile, fijada para el 20 de octubre, a las 17:00 pm. Luego se pasará a venta General, una vez que se termina el stock de preventa. Todo en el sitio de Puntoticket.cl