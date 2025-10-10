Soda Stereo llega a Chile con su show que incluye a Gustavo Cerati virtual
El espectáculo Ecos, se presentará en Chile el próximo 26 de marzo en el Movistar Arena. Es el espectáculo que tiene a los músicos originales, Zeta Bosio y Charly Alberti, junto a una recreación virtual del fallecido Gustavo Cerati.
Los veremos volver una vez más. Soda Stereo volverá a presentar un concierto en Chile, esta vez en el marco de su espectáculo Ecos, que tendrá a sus músicos originales, incluyendo una recreación virtual del fallecido Gustavo Cerati.
El concierto está agendado para el próximo 26 de marzo en el Movistar Arena. Según la información disponible, el show que no es tributo ni homenaje, no es una re edición del espectáculo Gracias Totales.
A diferencia de esta última experiencia que se presentó en Chile, con un accidentado show en el Estadio Monumental (en mayo de 2022), lo que se sabe es que Ecos tendrá a Charly Alberti y Zeta Bosio tocando en vivo sobre el escenario, y Gustavo Cerati será recreado gracias a la tecnología, es decir, no tocarán junto a archivos de video.
Según el comunicado oficial, difundido por los medios allende los Andes, el show no es “un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo”.
De esta manera, Cerati estará “presente” gracias a la tecnología más novedosa disponible que desde la productora definen como “mucho más que un holograma”. La voz y la guitarra sonará en sincronización con el bajo de Zeta y la batería de Charly.
Las entradas para asistir al show estarán disponibles en una preventa para clientes Banco de Chile, el próximo 20 de octubre, mientras que la venta general será el 22 de octubre desde el mediodía en el sistema Puntoticket.
