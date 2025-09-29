Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual

Fue un anuncio con el que se especuló toda la semana. La expectativa se creó en redes sociales y en afiches en las calles de Buenos Aires. Todo indicaba una gran novedad en torno a Soda Stereo, que incluía a su fallecido líder, Gustavo Cerati.

La sorpresa se disipó la tarde de este lunes 29 de septiembre. El trío regresa con un formato de concierto llamado Ecos (en una amarga coincidencia con los shows de despedida de Lucybell), que no es tributo ni homenaje, no es una re edición del espectáculo Gracias Totales.

A diferencia de esta última experiencia que se presentó en Chile, con un accidentado show en el Estadio Monumental (en mayo de 2022), lo que se sabe de manera extraoficial, según consignan medios argentinos, es que Ecos tendrá a Charly Alberti y Zeta Bosio tocando en vivo sobre el escenario, y Gustavo Cerati será recreado gracias a la tecnología, es decir, no tocarán junto a archivos de video.

Según el comunicado oficial, difundido por los medios allende los Andes, el show no es “un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo”.

De esta manera, Cerati estará “presente” gracias a la tecnología más novedosa disponible que desde la productora definen como “mucho más que un holograma”. La voz y la guitarra sonará en sincronización con el bajo de Zeta y la batería de Charly.

Hasta ahora la experiencia Ecos se acota a un show en el Movistar Arena de Buenos Aires el próximo 21 de marzo, cuyas entradas se pueden adquirir en el sitio web del recinto. Es probable que se pueda extender a Chile.