Sólo en cuatro países: la conexión de Star Wars y Chile suma un nuevo hito

Pedro Pascal protagoniza The Mandalorian y estará al frente de la película The Mandalorian and Grogu. Los creadores de Historia de un oso realizaron un cortometraje para la serie Star Wars: Visions. El escritor Pablo Hidalgo es una especie de guardián del canon de Star Wars.

La historia entre Chile y la popular saga continúa agregando nuevos capítulos. El más reciente se sumó esta semana: nuestro país se convirtió en el primero en todo el mundo en recibir una nueva colección limitada inspirada en la franquicia.

Este martes, en su tienda ubicada en el Parque Arauco, Hush Puppies inauguró una colección desarrollada junto a Lucasfilm y Disney. Con la presencia de los droides R2-Q5 y R4-P17, se reveló lo que definen como “una colaboración de otra galaxia”: 51 piezas que, fuera de Chile, sólo estarán a la venta en otros tres lugares.

Matías Tufaro, gerente general de Cinecolor Licencias Chile, cuenta que la iniciativa es el resultado de dos años de trabajo. “Nos gusta asociarnos con líderes de la industria. Ellos conocen mucho de Star Wars y hacía todo el sentido del mundo realizar esta colaboración. Ojalá esta sea la primera de muchas”, señala el ejecutivo de la compañía que actúa como representante de The Walt Disney Company en Chile.

Además de calzados, la línea incluye maletines, mochilas, carteras y billeteras, y hay para hombres, mujeres y niños. Los productos hacen guiños a Darth Vader, la princesa Leia, C-3PO, R2-D2, Yoda, Han Solo y, por supuesto, la adorable criatura que Pascal adopta en la serie de Disney+.

“Hay personajes muy reconocidos, sobre todo Grogu, de The Mandalorian. Muchos padres han contagiado a sus hijos el fanatismo por la marca”, añade Tufaro.

Próximamente se detallará cuáles serán los otros países que tendrán las piezas.