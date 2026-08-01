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    Spider-Man, Un Nuevo Día: Peter Parker Emo

    La cuarta entrega de Spider-Man con Tom Holland y Zendaya decide resetear todo para partir de cero y hacer del increíble hombre araña un torturado muchacho sin novia, sin amigos y hasta sin telas de arácnido. Es un Spider-Man emocional y vulnerable, callejero y con más matices de lo habitual.

    Rodrigo GonzálezPor 
    Rodrigo González
    Escena de Spider-Man: Un Nuevo Día (2026), de Destin Daniel Cretton.

    Conviene dibujar una línea de tiempo antes de ver esta película. Habría que recordar que entre el 2002 y el 2007 hubo tres filmes del héroe arácnido con Tobey Maguire y que del 2012 al 2014 existieron dos más con Andrew Garfield. Luego, desde el 2017 al 2026 se han hecho cuatro con Tom Holland en el papel del inquieto justiciero cuasi-adolescente.

    Paralelamente, en el 2018 y 2023 se estrenaron otros dos largometrajes animados del llamado Spider-Verso. Fueron los elogiados Un Nuevo Universo y Across the Spider-Verse, protagonizados por Miles Morales, un hombre araña alternativo, de padre afroamericano y madre latina. En total, tenemos 11 cintas sobre el enmascarado rojo-azul y hay varias en preparación.

    MJ (Zendaya) y Spider-Man (Tom Holland) en Spider-Man: Un Nuevo Día.

    Pasado el momento de gloria de los superhéroes en la pantalla grande y en un contexto donde se parecen haber quemado todas las naves al explotar hasta el cansancio las series, subseries y otros derivados a través del streaming, el sorprendente hombre araña es más bien un ejemplar duro de matar. Nadie parecería estar harto de él, como si lo están varios con Thor y sus martillos, Iron Man y sus millones, o el Capitán América y su cruzada por el mundo libre.

    Spider-Man resiste en Marvel, de la misma manera que Batman lo hace en DC Comics. Hablamos, por supuesto, de cine masivo, pues a nivel del cómic y sus lectores los superhéroes jamás mueren. O, al menos, no mueren para siempre.

    Peter Parker (Tom Holland) y el doctor Bruce Banner (Mark Ruffalo).

    Sólo así se entiende una cuarta parte de la serie con Tom Holland. Los productores y guionistas echaron mano a un gancho narrativo de la previa Spider-Man: Sin Camino a Casa (2021) para reiniciar la saga. Debido al hechizo que hizo que el planeta entero se olvidara de la existencia de Peter Parker, ahora tenemos nuevamente a nuestro superhéroe callejero reinventándose como protector de los débiles y enemigo de los tiranos.

    Lo triste del caso, y lo más interesante desde el punto de las relaciones entre personajes, es que como nadie recuerda a Peter, éste debe soportar como su antigua pareja MJ (Zendaya) anda con otro muchacho y como su amigo Ned Leeds (Jacob Batalon) no lo reconoce ni aunque le den un millón de dólares.

    Spider-Man (Tom Holland) y William Metzger (Tramell Tillman) en Spider Man: Un Nuevo Día.

    La película, dirigida por el hábil Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), contiene una no despreciable colección de retazos de la vida cotidiana filmados con sensibilidad, atendiendo a las expresiones de sus actores y sacando partido a la impotencia de Parker como un héroe en caída libre emocional.

    No es que se haya inventado la rueda (justicieros torturados hubo siempre), pero lo que importa es cómo Cretton cuenta eso y de que manera se vale de la gran química entre Holland y Zendaya (marido y mujer en la vida real, después de todo).

    El tono intimista de aquellos segmentos de Spider-Man: Un Nuevo Día son un regalo y eso se agradece en un tipo de películas hechas en general con piloto automático. El resto es lo de siempre: coreografías de batallas, guiños a los fanáticos, más personajes del universo Marvel (uno, en particular, muy bien caracterizado por Sadie Sink, la actriz de Stranger Things), una banda sonora eficaz de Michael Giacchino y los poscréditos de rigor.

    Spider-Man (Tom Holland) y Frank Castle/The Punisher (Jon Bernthal).

    Un dato curioso de esta película es que los actores Tom Holland, Zendaya y Jon Bernthal se repiten también en La Odisea. No es mal plan ver ambas películas y observar que, de acuerdo a los directores de ambas cintas, los superhéroes del siglo XXI y los caudillos de la Antigüedad pueden ser gente con sentimientos, con un lado emo, culposos y hasta con una lágrima en la garganta.

    Más sobre:Spider-ManTom HollandZendayaMarvelSadie SinkJon BernthalMark RuffaloMCUHombre ArañaCultoCinesLT Sábado

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