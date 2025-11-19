Talcahuano rinde homenaje a Los Bunkers nombrando una plaza en su honor

La Municipalidad de Talcahuano anunció que la tradicional área verde ubicada en el sector Las Higueras —al costado sur del Parque Las Araucarias, entre las calles Taltal y Desiderio García— será oficialmente denominada “Plaza Los Bunkers”, en reconocimiento a una de las bandas chilenas más influyentes de las últimas décadas y con un fuerte arraigo en la comuna.

El espacio se ubica frente al Club Deportivo Huachipato y a pasos del Estadio CAP, lugares emblemáticos de la vida social y deportiva de la ciudad y parte del entorno que los propios integrantes de Los Bunkers recorrieron durante su juventud, cuando vivieron y crecieron en distintos barrios de Talcahuano, como Las Higueras, Denavi Sur y Villa Ensenada.

La propuesta nació desde la Alcaldía y las organizaciones territoriales del sector, y contó con un amplio respaldo vecinal, expresado formalmente por las Juntas de Vecinos N°84 Higueras Pro y otras agrupaciones sociales. Posteriormente, fue aprobada por unanimidad por el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), culminando con el apoyo unánime del Concejo Municipal, en votación realizada este miércoles 19 de noviembre.

“Esta plaza será un homenaje de la ciudad a su propia historia”

El alcalde Eduardo Saavedra Bustos destacó el sentido comunitario del proceso y la relevancia cultural del reconocimiento:

“Los Bunkers forman parte profunda de la identidad de Talcahuano. Son una expresión de talento, esfuerzo y resiliencia que nos representa en Chile y el mundo. Esta plaza no es solo un nombre: es un homenaje de la ciudad a su propia historia, a sus hijos e hijas que han llevado el nombre de Talcahuano mucho más allá de nuestras fronteras”, señaló el jefe comunal.

Agregó que “lo más valioso es que esta iniciativa nace con los vecinos y vecinas, cuenta con apoyo transversal y fue respaldada por todos los organismos colegiados y técnicos de la ciudad. Así se construyen los reconocimientos que perduran: con participación, diálogo y sentido de comunidad”.

Agradecimientos de la Banda

En tanto, la decisión de la ciudad de nombrar una plaza con el nombre del grupo fue agradecida por la agrupación musical que destacó que el homenaje haya tenido un apoyo transversal y haya surgido desde la comunidad y sus autoridades.

“Para nosotros es un honor, un orgullo recibir este reconocimiento de parte de nuestra ciudad. Nos sentimos muy honrados al saber que es una iniciativa de los vecinos y que tuvo apoyo transversal en distintos sectores para que se concretara”.

“Es algo que nos llena de orgullo y que vamos a atesorar por siempre. Nuestros vínculos con Talcahuano son muy profundos, desde muy pequeños, y nos alegra mucho saber que se le haya puesto el nombre de nuestra banda a un lugar que está en las calles donde recorrimos muchas veces; un sector que está muy cerca de las casas de nuestras familias, que guarda tantos recuerdos para nosotros que incluso algunos de ellos se han plasmado en nuestras canciones”.

“Gracias a la I. Municipalidad de Talcahuano y a los habitantes de nuestro querido puerto por hacer esto posible”, cerró la Banda.

La nueva Plaza Los Bunkers se integrará como un espacio de encuentro, identidad y memoria colectiva dentro del Parque Las Araucarias, reforzando la historia viva de Las Higueras y de toda la comuna.