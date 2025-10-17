Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras

El pequeño escritorio más grande del mundo, tuvo un nuevo invitado. Tame Impala, el proyecto del australiano Kevin Parker acaba de lanzar su sesión Tiny Desk.

En la ocasión, Parker se hizo acompañar de sus habituales escuderos, como Dominic Simper, Jay Watson (de Pond) y Julien Barbagallo, en un set que estuvo dominado por la guitarra acústica.

Solo con guitarras y unas pocas percusiones Tame Impala presentó cuatro temas, cargado a sus producciones más recientes; arrancaron con Borderline, del disco de 2020 The Slow Rush. Una versión sostenida sobre la progresión de acordes y acompañamientos de guitarra.

También se incluyeron dos temas de Deadbeat, el nuevo disco lanzado este 17 de octubre. Una buena oportunidad para escuchar Loser (donde destacan las voces) y Dracula, en un formato acústico, a contrapelo del sonido decididamente electrónico del álbum. Esta última, en su primera interpretación en vivo, incluyó el arreglo vocal característico de su apertura.

Para el cierre, Tame Impala interpretó New Person, Same Old Mistakes, uno de los temas del álbum Currents (2015), que se ha vuelto un clásico en los sets de directo del grupo. Esta fue la que mejor lució entre el entramado de guitarras.

A pesar de lo acotado del formato, probablemente se extrañó algo más de ambición por parte de Parker. Si bien, la sesión funcionó bien en el formato de guitarreo (más cerca de un MTV Unplugged), pudo tener más alternativas de instrumentos o variaciones de arreglos. Como sea, permite ver al proyecto en un territorio sonoro diferente.

Mira el Tiny Desk de Tame Impala a continuación