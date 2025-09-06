SUSCRÍBETE
Task: bomba de tiempo

La serie que llega este domingo 7 a HBO entrega giros que no se sienten hechos con fórmula, con grandes actuaciones y momentos de pura tensión. Sin duda una producción digna de la plataforma, con personajes complejos y una historia que no tiene cómo terminar bien.

Daniela Lagos Por 
Daniela Lagos
Task: bomba de tiempo

El afiche de Task, la miniserie que estrena su primer capítulo este domingo 7 en HBO, sugiere pura acción. En la mitad de arriba se ve a Mark Ruffalo en movimiento, ataviado con chaleco antibalas y la mano lista para sacar la pistola. Abajo, corriendo en la otra dirección y también pistola en mano, el actor Tom Pelphrey (Ozark, Iron fist). Y no es publicidad engañosa, porque sí hay una buena cuota de persecuciones y disparos en sus siete episodios, pero es sólo una pequeña parte de un guión en donde el dolor, el duelo, la tragedia y las malas decisiones son tanto o más que las balas.

Todo empieza con estos actores y sus personajes, ninguno en un buen lugar. Ruffalo es Tom, un agente del FBI que, en medio de una tragedia familiar, ha sido relegado a roles más bien administrativos. Eso hasta que es llamado a liderar a un grupo que se dedicará a buscar a una banda criminal que en el último tiempo ha ido sumando robos a casas de narcotráfico, atacando especialmente a un grupo de motoqueros que se están enojando cada día más con la situación.

Pelphrey, en el rol de Robbie, es quien está a la cabeza del grupo de ladrones. No es un delincuente habitual, de hecho tiene un trabajo estable, pero luego de que su esposa lo abandonara a él y sus dos hijos, y se tuvieran que ir a vivir a la casa que su hermano muerto le heredó a su sobrina Maeve (Emilia Jones, Coda), decide que no es sólo el momento de ganar una platita extra, sino que de ejercer un poco de venganza.

Desde el primer minuto Task es una historia llena de tragedias y almas rotas, algo que su creador Brad Ingelsby ya demostró que sabe escribir bien con su miniserie anterior, la exitosa y aplaudida Mare of Easttown. Y esas almas se van metiendo cada vez más en un lío que al final del primer episodio ya parece una bomba de tiempo. Porque aquí no hay una brillante mente criminal, sino que un hombre que parece sólo tomar malas decisiones, que hacen que las paredes se le empiecen a achicar muy rápidamente.

Una serie que entrega giros que no se sienten hechos con fórmula, con grandes actuaciones y momentos de pura tensión. Sin duda una producción digna de HBO, con personajes complejos y una historia que no tiene cómo terminar bien.

