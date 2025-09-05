Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”

¿Qué hacer después de crear una serie que fue un éxito? ¿Optar por repetir la misma tecla o hacer algo completamente diferente? La respuesta que encontró Brad Ingelsby, el guionista y creador de Mare of Easttown, es mixta.

Al igual que en su producción liderada por Kate Winslet, el protagonista de Task es un detective de Pennsylvania. Y, tal como esa historia, los capítulos de su nueva serie de HBO tienen momentos trepidantes y al mismo tiempo están impulsados por el drama a escala humana.

“Creo que todo lo que he escrito en mi vida ha surgido de personajes. Y sabía que probablemente no podríamos volver a hacer un relato de misterio. Ese era el género de Mare”, señala Ingelsby en una conferencia a la que asiste Culto.

Cuando creó a Tom (interpretado por Mark Ruffalo) y Robbie (Tom Pelphrey) imaginó que serían dos figuras que en algún momento de sus trayectorias llegarían a colisionar y que ese encuentro tendría consecuencias insospechadas.

“Una vez que tuvimos a estos dos personajes en lados opuestos de la ley, sentí que la tensión era diferente a la de Mare –porque Mare era un juego de adivinanzas en cierto modo–, pero que la tensión podía ser igual de potente”, subraya.

El resultado se podrá ver a partir de este domingo 8 de septiembre a las 21 horas en HBO y HBO Max, cuando se estrene el primero de sus siete episodios. La historia arranca con la policía investigando una serie de robos en casas ligadas al tráfico de drogas. Los superiores de Tom en el FBI le piden que forme una unidad especial integrada por agentes de diferentes departamentos, un grupo heterogéneo que se sumergirá en un territorio peligroso.

En paralelo, Robbie lleva una doble vida: de día, es un recolector de basura, y de noche, se alía con Cliff (Raúl Castillo) para cometer los delitos que Tom está persiguiendo. Ningún miembro de su hogar –partiendo por Maeve (Emilia Jones), la hija de su fallecido hermano– imagina que cuando cae el sol se pone una máscara digna de película de terror.

Ese eje doble le permite al realizador trabajar en los grises. “Creo que es algo que, como guionista, siempre intentas regular. Es posible que existan muchas cosas (a la vez). Es posible que Maeve tenga resentimiento por Robbie en todo momento, y es posible que también lo ame. Creo que eso es lo que intentamos hacer con los personajes: no pintar a alguien como bueno o malo, sino que comprender cómo se toman estas decisiones. Y creo que, como equipo, siempre intentamos guiar con compasión y empatía a cada personaje”, indica.

Y agrega: “Es como intentar llegar al corazón de personajes complejos. Porque durante mi vida he descubierto que las personas son realmente complejas (...) La cuestión es: ¿cómo rascamos bajo la superficie? Y cuando lo hacemos, ¿qué hay? ¿Cómo logramos que sea honesto y auténtico? Creo que ese es un objetivo que intento alcanzar como guionista”.

Tom Pelphrey se sintió fuertemente conectado con su rol. ¿El motivo? Ambos son padres y estarían dispuestos a todo con tal de proteger a su descendencia (Pelphrey y la actriz Kaley Cuoco recibieron a su hija en marzo de 2023). “Interpretar a Robbie, que todo lo hace por el bien de sus hijos, sin pestañear... No necesito investigarlo. No necesito preguntarle a nadie. Necesito dedicar tiempo a pensar en eso, sé en el fondo que es la verdad. Eso me ayudó. Nunca sentí que Robbie estuviera muy lejos de mí. De una manera hermosa”, dice el actor.

Ingelsby recuerda que fue claro y directo cuando comenzó a hablar con Ruffalo para que se uniera a Task. “Cuando hablé con Mark sobre su personaje, le dije: mira, no tienes nada de especial como agente del FBI. No eres el primero en entrar. No eres bueno con las armas. No vas a entrar en una habitación y encontrar pistas que otros no vieron. Eso no es lo que te hace interesante como detective. Creo que lo que lo hace interesante es que abordas el trabajo desde una perspectiva única (...) Creo que, cuando nuestros dos chicos finalmente colisionan, eso es lo que crea esa conexión, lo que hace que funcione”, plantea el creador.

También identifica un parecido entre Ruffalo y el detective que interpreta, un hombre que en el pasado fue seminarista. “Creo que Mark comparte muchas de las características del personaje. Y creo que en muchos sentidos se parece mucho a Tom Brandis en la vida real. En el mejor sentido. Es compasivo, amable e inclusivo. Y eso me resultó interesante”, sostiene.

Brad Ingelsby no pudo evitar situar la historia en el mismo estado que Mare of Easttown (“Es la sangre que corre por mis venas, es la gente que conozco, es la gente que me importa, y es la forma en que crecí. Y siento cierta propiedad al respecto y cierta obligación de contarlo bien”, dice). Y tampoco pudo evitar que la búsqueda de cierta profundidad fuera similar.

“Mare fue un estudio de personajes: trataba de una mujer que no iba a afrontar la muerte de su hijo (...) Creo que Task es lo mismo: es un drama de personajes. En cuanto a Robbie, es una historia de sacrificio. En cuanto a Tom, es una historia de perdón y aceptación. Y creo que eso nunca se pierde de vista”, concluye.