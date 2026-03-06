SUSCRÍBETE
    Tata Barahona y Nano Stern anuncian gira nacional “Troubadores”

    La gira se iniciará el 16 de abril en el Teatro Nescafé de las Artes, y recorrerá las ciudades de Santiago, Viña del Mar, Talca, Concepción, Temuco y Valdivia. Las entradas ya están a la venta

    Por 
    Equipo de Culto

    Tata Barahona y Nano Stern, dos de los más destacados exponentes de la escena musical chilena, se unen para presentar “Troubadores”, una gira acústica que recorrerá distintas ciudades del país que promete explorar sus universos creativos que conjugan modernidad y tradición.

    “Troubadores”, es el encuentro de dos artistas chilenos, cuyas voces y letras han resonado en la identidad del país. Ambos trovadores son también multiinstrumentistas, y en estos conciertos fusionarán sus guitarras con instrumentos de origen medieval, como la Nyckelharpa y la Viola da Gamba, además de flautas y tambores en una experiencia íntima y cercana.

    La relación de ambos cantautores se sustenta en la admiración por el otro y su arte. En el caso de Nano considera las canciones de Barahona, profundas y honestas. Además, tienen similitudes como el gusto por la música antigua y el cultivo de instrumentos poco comunes y de otros lugares del mundo, “Me alegra poder compartir porque lo encuentro una gran persona y las veces que hemos colaborado lo hemos pasado muy bien y creo que esa alegría genuina se transmite al público”, señala Nano Stern.

    El show se diseñó bajo el formato de escucha atenta en salas de teatro, priorizando la instrumentalización acústica, las líricas y sus voces. Es una oportunidad para el diálogo espontáneo, tanto entre ellos como con el público, que se convierte en parte de este rito de la canción.

    “Estamos convocados a jugar a la música nuevamente, esta vez en una jornada extendida de una serie de conciertos por varias ciudades de Chile. Será sin duda y como siempre, un gran momento para la música y el corazón”, puntualiza Tata Barahona.

    La gira llegará a distintas ciudades del país, llevando esta experiencia acústica a los siguientes escenarios:

    16 de abril - Santiago - Teatro Nescafé de las Artes, Santiago - Entradas en Ticketmaster.

    17 de abril - Viña del Mar - Teatro Municipal de Viña del Mar - Entradas en Puntoticket.

    25 de abril - Talca - Teatro U. Católica del Maule - Entradas en Puntoticket.

    06 de mayo - Concepción - Teatro Biobío, Concepción - Ticketplus.

    07 de mayo - Temuco - Aula Magna UFRO - Puntoticket.

    08 de mayo - Valdivia - Teatro Regional Cervantes - Passline.

