Teatro Zoco estrena la ácida comedia “Becky Shaw” con un elenco encabezado por Gabriela Hernández

¿Qué puede salir mal en una primera cita? Lo que para cualquiera sería un encuentro incómodo y olvidable, en Becky Shaw es el detonante de un giro perverso que desmantela la moral de sus protagonistas: cinco adultos unidos por el desastre y su absoluta incapacidad para decir la verdad.

Así arranca la comedia negra desopilante e incómoda con la que Teatro Zoco abre su programación 2026. Escrita por la dramaturga y guionista estadounidense Gina Gionfriddo —dos veces finalista del Premio Pulitzer—, la pieza aterriza en la sala ubicada en Av. La Dehesa 1500, en Lo Barnechea, bajo un hito excepcional: su debut en Santiago coincidirá con su esperado estreno en Broadway.

Bajo la dirección de Héctor Morales, la producción reúne en escena a Gabriela Hernández, Victoria de Gregorio, Max Salgado, Francisco Reyes Cristi y Adriana Stuven. Un elenco de primer nivel que navega con precisión quirúrgica entre el humor ácido, la tensión emocional y la fragilidad moral.

La trama se detona cuando Suzanna (Adriana Stuven) intenta ayudar a su hermano Max (Max Salgado) presentándole a Becky (Victoria de Gregorio), la enigmática colega de su marido. Pero el encuentro deriva rápidamente en un campo minado donde colisionan las diferencias de clase, la manipulación afectiva y una pregunta incómoda: ¿cuánto estamos realmente dispuestos a sacrificar por los demás? ¿Es la ayuda un acto de entrega o una sutil forma de control?

Con diálogos punzantes y un ritmo vertiginoso, la obra se despliega como un thriller social donde cada frase es, a la vez, una caricia y una herida.

“Becky Shaw me interesó porque es ferozmente inteligente y, al mismo tiempo, visceralmente divertida: plantea preguntas éticas incómodas sobre nuestras responsabilidades afectivas”, comenta, sobre la elección del texto, Pablo Halpern, director artístico de Teatro Zoco.

“Gionfriddo construye una comedia oscura que examina con bisturí cómo navegamos la interdependencia emocional, qué le debemos a quienes amamos y a quienes apenas conocemos, y cómo nuestras buenas intenciones pueden detonar crisis inesperadas. Me atrae su capacidad para ser perturbadora sin perder el sentido del humor, y su manera de observar las relaciones humanas con una lucidez casi cruel, pero profundamente compasiva”, añade Halpern.

La risa incómoda

Estrenada originalmente en 2008, en el Humana Festival of New American Plays, y consagrada en el circuito Off-Broadway, Becky Shaw fue finalista del Premio Pulitzer de Drama al año siguiente. La crítica de The New York Times la definió como un “juego de fuegos artificiales” sobre la ética, la codependencia y las ficciones que sostienen nuestros vínculos.

Gionfriddo —conocida por su trabajo como guionista en series como Law & Order y House of Cards— se consolida aquí como una de las voces más lúcidas del teatro contemporáneo, combinando ironía e inteligencia en una radiografía sin concesiones de las relaciones humanas.

En esta versión chilena, Héctor Morales –quien vuelve a dirigir en Zoco tras el éxito de La mentira (2025)– potencia la fricción entre la comedia y el abismo, articulando el texto como una maquinaria perfecta donde el humor es el vehículo para transitar la incomodidad.

“Me interesó que la obra muestra cómo una ayuda mal entendida puede convertirse en una forma de control. A veces hacemos ‘el bien’ desde nuestras propias heridas o culpas, no desde lo que el otro realmente necesita. Esa ambigüedad —entre cuidado, manipulación y necesidad de sentirse una buena persona— es el corazón emocional de la obra”, comenta el director.

“Trabajamos el humor desde la verdad del conflicto, no como alivio. Trabajamos un ritmo vertiginoso, pero siempre sosteniendo la tensión emocional debajo. La risa aparece por fricción, por incomodidad, y nunca borra el dolor de fondo. Ese equilibrio hace que la comedia sea más honesta y, a la vez, más incómoda”, añade Morales.

El estreno de Becky Shaw en Chile reafirma el sello programático de Zoco: teatro internacional de alto impacto, elencos de excelencia y textos que desafían al espectador, conectando simultáneamente además la escena local con las grandes plazas teatrales del mundo. “Que Becky Shaw se estrene el mismo día en el Second Stage Theatre de Nueva York y en Teatro Zoco no es solo una casualidad”, advierte Pablo Halpern.

“Refleja cómo nuestro trabajo está sintonizado con los pulsos más relevantes de la dramaturgia contemporánea. Second Stage la lleva a Broadway tras su éxito Off-Broadway y nosotros la traemos a Chile en paralelo porque creemos que el público local merece acceso inmediato a las conversaciones teatrales que están definiendo nuestro tiempo. Esta simultaneidad no es un gesto simbólico sino una manifestación concreta de que Teatro Zoco está conectado con los circuitos y tendencias del teatro internacional, operando en diálogo directo con lo que sucede en los escenarios más importantes del mundo”, concluye.

La obra tendrá temporada desde el 18 de marzo al 3 de mayo. Entradas por Puntoticket.