SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Teatro Zoco estrena la ácida comedia “Becky Shaw” con un elenco encabezado por Gabriela Hernández

    Definida por The New York Times como “ferozmente divertida", la producción local es dirigida por Héctor Morales y cuenta con un elenco de primer nivel integrado también por Adriana Stuven, Francisco Reyes Cristi, Victoria de Gregorio y Max Salgado. El montaje se estrena el 18 de marzo en la sala de Lo Barnechea

    Por 
    Equipo de Culto

    ¿Qué puede salir mal en una primera cita? Lo que para cualquiera sería un encuentro incómodo y olvidable, en Becky Shaw es el detonante de un giro perverso que desmantela la moral de sus protagonistas: cinco adultos unidos por el desastre y su absoluta incapacidad para decir la verdad.

    Así arranca la comedia negra desopilante e incómoda con la que Teatro Zoco abre su programación 2026. Escrita por la dramaturga y guionista estadounidense Gina Gionfriddo —dos veces finalista del Premio Pulitzer—, la pieza aterriza en la sala ubicada en Av. La Dehesa 1500, en Lo Barnechea, bajo un hito excepcional: su debut en Santiago coincidirá con su esperado estreno en Broadway.

    Bajo la dirección de Héctor Morales, la producción reúne en escena a Gabriela Hernández, Victoria de Gregorio, Max Salgado, Francisco Reyes Cristi y Adriana Stuven. Un elenco de primer nivel que navega con precisión quirúrgica entre el humor ácido, la tensión emocional y la fragilidad moral.

    La trama se detona cuando Suzanna (Adriana Stuven) intenta ayudar a su hermano Max (Max Salgado) presentándole a Becky (Victoria de Gregorio), la enigmática colega de su marido. Pero el encuentro deriva rápidamente en un campo minado donde colisionan las diferencias de clase, la manipulación afectiva y una pregunta incómoda: ¿cuánto estamos realmente dispuestos a sacrificar por los demás? ¿Es la ayuda un acto de entrega o una sutil forma de control?

    Con diálogos punzantes y un ritmo vertiginoso, la obra se despliega como un thriller social donde cada frase es, a la vez, una caricia y una herida.

    Becky Shaw me interesó porque es ferozmente inteligente y, al mismo tiempo, visceralmente divertida: plantea preguntas éticas incómodas sobre nuestras responsabilidades afectivas”, comenta, sobre la elección del texto, Pablo Halpern, director artístico de Teatro Zoco.

    “Gionfriddo construye una comedia oscura que examina con bisturí cómo navegamos la interdependencia emocional, qué le debemos a quienes amamos y a quienes apenas conocemos, y cómo nuestras buenas intenciones pueden detonar crisis inesperadas. Me atrae su capacidad para ser perturbadora sin perder el sentido del humor, y su manera de observar las relaciones humanas con una lucidez casi cruel, pero profundamente compasiva”, añade Halpern.

    La risa incómoda

    Estrenada originalmente en 2008, en el Humana Festival of New American Plays, y consagrada en el circuito Off-Broadway, Becky Shaw fue finalista del Premio Pulitzer de Drama al año siguiente. La crítica de The New York Times la definió como un “juego de fuegos artificiales” sobre la ética, la codependencia y las ficciones que sostienen nuestros vínculos.

    Gionfriddo —conocida por su trabajo como guionista en series como Law & Order y House of Cards— se consolida aquí como una de las voces más lúcidas del teatro contemporáneo, combinando ironía e inteligencia en una radiografía sin concesiones de las relaciones humanas.

    En esta versión chilena, Héctor Morales –quien vuelve a dirigir en Zoco tras el éxito de La mentira (2025)– potencia la fricción entre la comedia y el abismo, articulando el texto como una maquinaria perfecta donde el humor es el vehículo para transitar la incomodidad.

    Me interesó que la obra muestra cómo una ayuda mal entendida puede convertirse en una forma de control. A veces hacemos ‘el bien’ desde nuestras propias heridas o culpas, no desde lo que el otro realmente necesita. Esa ambigüedad —entre cuidado, manipulación y necesidad de sentirse una buena persona— es el corazón emocional de la obra”, comenta el director.

    “Trabajamos el humor desde la verdad del conflicto, no como alivio. Trabajamos un ritmo vertiginoso, pero siempre sosteniendo la tensión emocional debajo. La risa aparece por fricción, por incomodidad, y nunca borra el dolor de fondo. Ese equilibrio hace que la comedia sea más honesta y, a la vez, más incómoda”, añade Morales.

    El estreno de Becky Shaw en Chile reafirma el sello programático de Zoco: teatro internacional de alto impacto, elencos de excelencia y textos que desafían al espectador, conectando simultáneamente además la escena local con las grandes plazas teatrales del mundo. “Que Becky Shaw se estrene el mismo día en el Second Stage Theatre de Nueva York y en Teatro Zoco no es solo una casualidad”, advierte Pablo Halpern.

    “Refleja cómo nuestro trabajo está sintonizado con los pulsos más relevantes de la dramaturgia contemporánea. Second Stage la lleva a Broadway tras su éxito Off-Broadway y nosotros la traemos a Chile en paralelo porque creemos que el público local merece acceso inmediato a las conversaciones teatrales que están definiendo nuestro tiempo. Esta simultaneidad no es un gesto simbólico sino una manifestación concreta de que Teatro Zoco está conectado con los circuitos y tendencias del teatro internacional, operando en diálogo directo con lo que sucede en los escenarios más importantes del mundo”, concluye.

    La obra tendrá temporada desde el 18 de marzo al 3 de mayo. Entradas por Puntoticket.

    Más sobre:Teatro ZocoBecky ShawGabriela HernándezTeatroTeatro Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    “Clarísimas las prioridades”: Constanza Martínez (FA) ironiza con Kast por gira en Europa y su postura a candidatura de Bachelet

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington

    “Pequeñez y frivolidad”: Boric responde a Squella por acusación de “amarre” ante postulación de Bachelet a la ONU

    Detienen al presunto autor de homicidio frustrado en Valdivia: habría atacado a la víctima con un machete en la vía pública

    Meryl Streep interpretará a Joni Mitchell en biopic dirigida por Cameron Crowe

    Lo más leído

    1.
    Homenajes, reconocimientos y un chiste incómodo: así fueron los Premios Caleuche 2026

    Homenajes, reconocimientos y un chiste incómodo: así fueron los Premios Caleuche 2026

    2.
    Documental Alturas de Macchu Picchu de Los Jaivas se exhibirá al aire libre en Peñalolén

    Documental Alturas de Macchu Picchu de Los Jaivas se exhibirá al aire libre en Peñalolén

    3.
    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington

    4.
    Lucky: así luce Anya Taylor-Joy en su nueva serie para el streaming

    Lucky: así luce Anya Taylor-Joy en su nueva serie para el streaming

    5.
    Una mirada al uso del Pase Cultural en tiendas (y cómo podría afectar la posible eliminación del beneficio)

    Una mirada al uso del Pase Cultural en tiendas (y cómo podría afectar la posible eliminación del beneficio)

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el permiso de circulación

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el permiso de circulación

    “Clarísimas las prioridades”: Constanza Martínez (FA) ironiza con Kast por gira en Europa y su postura a candidatura de Bachelet
    Chile

    “Clarísimas las prioridades”: Constanza Martínez (FA) ironiza con Kast por gira en Europa y su postura a candidatura de Bachelet

    “Pequeñez y frivolidad”: Boric responde a Squella por acusación de “amarre” ante postulación de Bachelet a la ONU

    Detienen al presunto autor de homicidio frustrado en Valdivia: habría atacado a la víctima con un machete en la vía pública

    Casi todos los fondos de pensiones subieron en el arranque del año
    Negocios

    Casi todos los fondos de pensiones subieron en el arranque del año

    Bolsa de Santiago extiende su alza y vuelve a acercarse a sus máximos históricos

    Dipres apunta a los ingresos por impuestos a las empresas como la gran debilidad para proyectar cifras fiscales

    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien
    Tendencias

    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    “Sé lo que soy como jugador”: Marcelo Morales responde a las críticas por su estado físico en su presentación en la U
    El Deportivo

    “Sé lo que soy como jugador”: Marcelo Morales responde a las críticas por su estado físico en su presentación en la U

    Felipe Correa ratifica a Nicolás Córdova como técnico de la Roja y revela el calendario de amistosos de Chile en 2026

    “Si hubiera venido Djokovic, hubiera sido increíble”: Nicolás Massú se prepara para recibir a Serbia en la Copa Davis

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington
    Cultura y entretención

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington

    Meryl Streep interpretará a Joni Mitchell en biopic dirigida por Cameron Crowe

    Lucky: así luce Anya Taylor-Joy en su nueva serie para el streaming

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca
    Mundo

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano

    Estados Unidos derriba un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?