The Alive! entre olas y canciones en Pichilemu: “Este lugar es de mis favoritos para grabar, sino el que más”

Tras grabar “Burnt” con Alain Johannes en Punta de Lobos, la banda regresa a Pichilemu para tocar este sábado en el Surfestival junto a amigos y colaboradores. Esta vez llegan acompañados por Shane Hawkins y Revel Ian. “Hemos estado juntos todo el verano e intentando seguir adelante. Ha sido muy divertido”, dice a Culto el cantante Bastian Evans.
Las olas impetuosas y el viento incesante propios de Punta de Lobos, no solo le dan fama como un lugar óptimo para la práctica del surf. También es el lugar donde se asienta el estudio Los Lobos Records. Hasta ahí llegaron, en 2025, los integrantes de The Alive! para grabar Burnt, su más reciente sencillo, con el chileno Alain Johannes de productor.
Para el grupo de jóvenes músicos, trabajar con Johannes resultó toda una experiencia. “Fue increíble. Sin duda, un sueño hecho realidad. Sinceramente, no podía esperar nada mejor y aún así superó con creces mis expectativas. Me lo pasé genial y aprendí muchísimo”, dice el cantante, guitarrista y fundador de la banda, Bastian Evans (21) a Culto. “Solo fueron dos o tres días de grabación como máximo. Creo que fue principalmente para dos canciones. Así que estuvimos muy ocupados y, al mismo tiempo, muy concentrados. Pero fue muy divertido grabar aquí, es uno de mis lugares favoritos para grabar, si no el que más”.
Fundados en California en 2018, el trío que completan Manoa Bell y Kai Redvers ha cultivado una relación con el país. Ya se han presentado en la versión local de Lollapalooza y en estos días han vuelto hasta Pichilemu para participar en el Surfestival, este 14 de febrero.
Eso sí, Evans aclara que hasta ahora aún no se sumergen en las aguas de Punta de Lobos. “Todavía no hemos llegado al agua en este viaje, pero en la última vez, nos metimos al agua un montón de veces, toda la banda. Hemos tenido la oportunidad y la suerte de haber estado aquí un par de veces y hemos tenido un par de oportunidades para explorar los alrededores e incluso bajar a Pichilemu y hacer ese recorrido completo. Es una de mis partes favoritas de venir aquí, sin duda”.
-En esta ocasión, se les va a sumar Shane Hawkins, el hijo de Taylor Hawkins, en la batería ¿cómo surgió esa invitación?
Sí, bueno, él y yo somos amigos desde hace tiempo, hemos estado pasando mucho tiempo juntos, tocando y saliendo mucho durante los últimos veranos. Simplemente ha salido así porque hemos estado intentando hacer un montón de conciertos solo porque nos encanta pasar el rato con The Alive y su banda, Chevy Metal, su banda principal. Cuando no están disponibles para hacer nada y él está demasiado inquieto para no hacer nada, solemos organizar algunos conciertos divertidos como este, aprendemos un montón de nuevas versiones para esos conciertos y lo pasamos bien. Simplemente nos estamos divirtiendo, aprendiendo un montón de cosas. Él quería venir, nunca había estado aquí. También nos acompañará Revel Ian [hijo de Scott Ian, de Anthrax], que no suele estar en los directos, pero ambos se unen a nosotros aquí para completar el grupo y ayudarnos a ofrecer un sonido más potente y divertirnos. Somos todos amigos. Hemos estado juntos todo el verano e intentando seguir adelante. Ha sido muy divertido.
-Ustedes comenzaron a tocar en vivo muy jóvenes, de hecho debutaron acá en Chile cuando eran preadolescentes ¿cómo sientes que los ven las bandas de músicos mayores?
Supongo que, como somos los más jóvenes, sentimos la necesidad de demostrar nuestro valor y esforzarnos al máximo para decepcionar a esos tipos. Simplemente intentamos rendir homenaje a nuestras influencias y trabajar cada día para ser mejores. La mayoría de nuestras influencias son músicos mayores. Nos gusta mucho la mayor parte de la música contemporánea. Pero sí, supongo que en este festival y en los próximos conciertos vamos a hacer un montón de versiones que, en nuestra opinión, son muy difíciles de hacer. Es lo que nos gusta hacer, cambiar. Y luego intentar rendir homenaje a esas grandes bandas.
-Y sobre esas grandes bandas, efectivamente, en la música de The Alive se nota mucho la influencia del rock noventero; es claro que escucharon mucho de eso ¿buscaron específicamente ese sonido o fue algo que se dio?
Creo que todos tuvimos la suerte de tener padres muy interesados en la música y, en concreto, en música más auténtica, más cruda, más heavy, menos apologética, supongo. Todos pasamos por una gran introducción a toda la escena musical más antigua, así como a todo lo que escuchan nuestros compañeros y los chicos de nuestra edad, simplemente porque nos lo han inculcado. Pero estamos encantados de haber recibido buenas influencias. Estoy agradecido por el impacto que me causó mi padre. Pero sí, quiero decir, esos tipos, al menos para mí, nos introdujeron en todo desde una edad muy temprana y realmente no puedo estarles lo suficientemente agradecido por ello. No estaría aquí sin eso.
-¿Cómo suelen trabajar sus canciones?
Depende mucho de cada canción, pero normalmente uno de nosotros propone un riff principal. No siempre, pero normalmente trabajamos juntos para desarrollar el riff en una sala, con la esperanza de tocarlo en directo varias veces e intentar conseguir un sonido y crear algunas melodías inmediatamente. Siempre es bueno empezar a buscar esas melodías lo antes posible. Me gusta mucho hacer maquetas. Trabajo mucho con ProTools y otros programas de DAW, pero lo hemos probado todo. No hay una fórmula única. Supongo que cambiar de vez en cuando parece ayudar.
-¿Planes de nuevo material?¿singles?¿álbum?
Hemos estado recopilando un montón de material para un EP o un álbum, preferiblemente lo antes posible. Pero se trata de no precipitarse y tratar de pulir bien las ideas para ver hasta dónde pueden llegar. Llevamos un tiempo trabajando en un montón de ideas y todavía estamos perfeccionando el sonido, así que crucemos los dedos. Empezaremos pronto, al menos el proceso de grabación.
El Surfestival se desarrollará este 14 de febrero en el Condominio Pancora de Pichilemu, con presentaciones de artistas como Cultura Profética, Los Tetas, Bahiano, Quique Neira, entre otros. Las entradas se pueden adquirir vía Puntoticket.
