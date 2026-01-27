The Lumineers regresa a Chile con show en Movistar Arena

El grupo estadounidense The Lumineers agenda su regreso al país. Los oriundos de Denver, Colorado,se presentarán el viernes 1 de mayo en el Movistar Arena.

La banda llega a Chile como parte de su gira sudamericana, que arranca el 22 de abril en Río de Janeiro, con paradas en Curitiba y São Paulo, seguida de Buenos Aires, Santiago, Bogotá y Lima, antes de concluir el 9 de mayo en Quito, Ecuador.

El show está centrado en su más reciente disco, The Lumineers, Automatic (2025), el trabajo más personal y creativamente expansivo de la banda hasta la fecha.

Las fechas sudamericanas siguen a la gira por Europa, Norteamérica y festivales internacionales, donde The Lumineers ha sido cabeza de cartel en recintos emblemáticos como el Citi Field, el Fenway Park, el Soldier Field, el Empower Field at Mile High y el O2 de Londres, entre otros.

Después de más de dos décadas juntos, Wesley Schultz y Jeremiah Fraites continúan evolucionando creativamente mientras ofrecen conciertos cargados de emoción y conexión con el público que se han convertido en el sello distintivo de la banda.

La preventa estará disponible para clientes Santander desde el martes 3 de febrero a las 11am y la venta general para todo público comenzará a las 11.01am del jueves 5 de febrero. Ambas modalidades en Puntoticket.