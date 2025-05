The Who anuncia gira de despedida por Norteamérica

Los legendarios The Who, han anunciado sus planes para una gira de despedida en América del Norte, en el segundo semestre de este año.

Con 60 años de trayectoria, los británicos saldrán a la carretera por última vez con la gira The Song Is Over North America Farewell Tour, un guiño a su clásico de 1971.

El tour incluirá pasos por recintos emblemáticos para la historia del rock, como el Madison Square Garden de Nueva York, el Hollywood Bowl de Los Ángeles y el Fenway Park de Boston.

La gira tendrá en total 16 shows que comenzarán en el Amerant Bank Arena en Florida el 16 de agosto.

El evento fue presentado por los dos músicos sobrevivientes, el guitarrista Pete Townshend y el cantante Roger Daltrey.

“Bueno, todo lo bueno tiene un final -dijo Townshend-. Es un momento conmovedor. Para mí, tocar para el público estadounidense y canadiense siempre ha sido increíble. La calidez y el compromiso de ese público comenzaron en 1967, con hippies fumando marihuana, sentados en sus mantas y escuchando profunda e intensamente. La música estaba por todas partes. Todos nos sentíamos iguales”.