“¡Guarda tu puto teléfono, imbécil, en serio!”

Mientras Tool se encontraba en una presentación el pasado 14 de febrero, en Los Ángeles, algo sacó de sus casillas al cantante Maynard James Keenan: un fan grabando el show con su teléfono, un hecho que la banda se ha encargado de prohibir durante sus presentaciones. Y por ello, Keenan no se limitó a la hora de demostrar su molestia.

Al parecer la decisión del conjunto se repetirá en Chile. Si bien, el cuarteto californiano tendrá su esperado debut en estas tierras en el marco del Festival Lollapalooza, el domingo 23 de marzo, la medida correrá para su show en solitario de este martes 25 de marzo en el Movistar Arena. Ese día, en el recinto del Parque O’Higgins, los asistentes no podrán ocupar sus teléfonos celulares para registrar el espectáculo.

La medida es tan en serio que, incluso, se amenaza con la expulsión del recinto en caso de ser sorprendido grabando sin derecho a reembolso. La excepción es solo para casos de emergencia, pero fuera del lugar.

Tool divide aguas con su medida de prohibir celulares para su show en Chile: ¿una medida justa o draconiana?

¿Qué piensan los especialistas de esta medida establecida por el conjunto favorito del presidente Gabriel Boric? Consultado por Culto, Rainiero Guerrero, director de la radio Futuro, señala: “Yo creo que a estas alturas, seguir estableciendo esta medida casi draconiana de que no se puede usar celular, lo encuentro realmente innecesario”. Y añade: “Yo creo que si uno va a un concierto tiene la libertad de hacer las cosas que estime conveniente en el marco de lo que se permita hacer. Si quieres grabar con tu teléfono es una decisión propia. Por lo menos, a mí, me tiene aburrido cuando las bandas dicen ‘no, no quiero que nadie grabe’. Estamos en un mundo donde todo se graba, todo se registra, es así y hay que acostumbrarse”.

Eso sí, Guerrero pone un matiz: “Lo que uno llamaría es al sentido común, si vas a usar tu teléfono, no usarlo con la lucecita, no levantarlo y tapar al otro. Es tener un sentido común entre todos. El domingo en el Lollapalooza van a estar todos los teléfonos funcionando y van a grabar todas las imágenes, ¿pero para el concierto de ellos no se puede?”. Y cita un ejemplo que vio de cerca: “Me pasó con lo de King Crimson en 2019. Yo los ví en Rock in Rio, todo el mundo grabó todo porque no se podía decir que no, y acá en Santiago no había cámaras. Yo estoy en contra de estas medidas restrictivas”.

La periodista Bárbara Alcántara, especializada en música popular, piensa de otro modo: “Creo que por la generación que sigue a Tool, guardar el celular durante el concierto no será terrible, incluso puede ayudar a mejorar la experiencia, a enfocarse en la música y la puesta en escena y dejarse llevar”. Y agrega un dato: “Entiendo que en ocasiones sí permiten usar el celular en la última canción de sus conciertos, así es posible guardar un recuerdo digital de un debut tan esperado. Con eso, ya es suficiente”.

De similar manera piensa Carolina Gutiérrez, de TVN, quien hace un paralelo con otro caso reciente que ocurrió en nuestro país. “Esto lo viví con la última visita de Placebo en Chile , quienes también prohibieron el uso de teléfonos. La experiencia -para mí- fue extraordinaria desde el disfrute de un show. La invitación de la banda era a escuchar sin distracción. Entiendo cómo las redes sociales han implantado la ‘necesidad’ del registro para compartirlo”.

Gutiérrez agrega: “En el caso de Tool siendo su primera vez y un show muy esperado -además habiendo estado en Lolla- creo que la intención de intimidad del primer encuentro solo con su público justifica una medida así. No es malo volver a conectar. Así como algunas bandas invitan a sacar los teléfonos para colaborar con el espectáculo, creo que guardarlo también es una manera de hacerlo”.

¿Es una medida dura o justificada? Rainiero Guerrero opina: “Más que una medida dura, me parece una medida anticuada. Yo apelo al buen criterio y al sentido común de las personas. Todos hemos grabado algo de un concierto alguna vez, y uno aplica sentido común: voy a grabar esta canción y punto, y trato de no molestar al de al lado. Eso se extiende para todo tipo de conductas”.

“Creo que más que una medida drástica es una norma que irá en aumento en agrupaciones que pertenecen a generaciones adultas -dice Bárbara Alcántara-. Además, volver a la génesis de los conciertos, la conexión entre una banda y sus seguidores, sin pantallas de por medio, tiene un objetivo que favorece a quienes asistimos a un show. Hay una idea que se está instalando y es que la híper conexión nos aleja en vez de conectar y en base a eso, la medida de Tool es bastante consecuente. La idea es volver a conectarnos”.

Carolina Gutiérrez opina algo similar: “Los shows se viven desde el escenario y en la arena. Con el ticket uno exige calidad, buen sonido y puesta en escena, imagino que la banda también puede exigir a los fans colaborar con no registrar el show. Ahí la comunión para que la experiencia sea inolvidable. Me parece que ‘el bien mayor’ que espera lograr una medida así justifica la decisión”.