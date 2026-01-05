Una de las películas del momento: Hamnet adelanta su estreno en cines chilenos

Hamnet es una de las películas del momento. Dirigida por Chloé Zhao (Nomadland), la cinta es una adaptación de la alabada novela en la que la escritora Maggie O’Farrell imagina un doloroso episodio de la vida de Agnes Shakespeare y William Shakespeare.

Protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal, debutó en agosto en el Festival de Telluride y se convirtió en uno de los títulos más aclamados del año. Gran parte de esos elogios se los llevó la actriz irlandesa, conocida por sus roles en Pienso en el final (2020), La hija oscura (2021) y Ellas hablan (2022).

“Buckley, infalible, está sensacional y es el alma de la historia”, aseguró Deadline. “Es sobre sus hombros que descansa el aplastante clímax del filme. A medida que asume la tarea, es como si ya no actuara, sino que canalizara toda una historia de lamentación humana”, planteó The Guardian.

En su reparto también cuenta con la presencia de Joe Alwyn, Emily Watson y los jóvenes hermanos Jacobi Jupe y Noah Jupe.

Hamnet suma seis nominaciones a los Globos de Oro, incluyendo Mejor película y Mejor director, y se perfila como uno de los grandes títulos de la próxima edición de los Oscar.

Inicialmente programada para el 22 de enero, finalmente se estrenará en cines chilenos una semana antes, el jueves 15 de enero.

Revisa su trailer a continuación: