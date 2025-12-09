Descifrando a los Globos de Oro 2026: del récord de Paul Thomas Anderson al dominio a medias de Netflix

Este lunes se reveló el listado de nominados a la 83° edición de los Globos de Oro. Una batalla tras otra, Valor sentimental, Pecadores y Hamnet se posicionaron como los títulos que consiguieron un mayor respaldo, mientras que Wicked: Por siempre y Jay Kelly sufrieron omisiones dolorosas.

Más agrio fue el resultado para películas como Una casa de dinamita, La vida de Chuck y Wake up dead man: Un misterio de Knives Out, completamente omitidas del listado.

Aquí desmenuzamos las claves de la versión que revelará a sus ganadores el próximo 11 de enero.

*El récord de Una Batalla tras Otra

Por extraño que parezca, Paul Thomas Anderson nunca había sido nominado a Mejor director y sólo había sido considerado una vez en Mejor guión (por Licorice pizza). Este año parece inevitable que alcance la gloria: Una batalla tras otra, su elogiada cinta con Leonardo DiCaprio como un exrevolucionario, compite en todas las categorías principales y, con nueve candidaturas, iguala un récord que hasta ahora le pertenecía únicamente a Cabaret (1972) y Barbie (2023).

Si logra arrasar en la ceremonia del próximo 11 de enero, ¿tiene garantizado el triunfo en los Oscar? No necesariamente, como quedó demostrado este año, en que la triunfadora inapelable de los Premios de la Academia fue Anora a pesar de que Emilia Pérez y El brutalista dominaron los Globos de Oro.

*El auge del cine internacional

Valor sentimental, el largometraje que llegará a cines chilenos el próximo 25 de diciembre, lidera la camada de filmes no hablados en inglés. El nuevo trabajo del noruego Joachim Trier, el mismo de The worst person in the world (2020), arremete con ocho menciones, tan sólo una menos que Una batalla tras otra y una más que Pecadores.

También arremete con fuerza Fue solo un accidente (cuatro), la película del iraní Jafar Panahi, que acaba de llegar a las salas nacionales. Con tres nominaciones asoman El agente secreto, del brasileño Kleber Mendonça Filho, y La única opción, del surcoreano Park Chan-wook. Y con una aparece Nouvelle Vague, la ficción que el estadounidense Richard Linklater filmó en París (y en francés) a partir del rodaje de Sin aliento (1960), de Jean-Luc Godard.

Victor Juca

Todas, salvo la de Linklater, aspiran al galardón a Mejor película en lengua no inglesa, en disputa con Sirāt (España) y The voice of Hind Rajab (Túnez).

*Saldo dispar para Netflix

Gracias a títulos como Adolescencia, Black mirror y La bestia en mí, Netflix dominó las categorías de televisión (con 22 candidaturas). Sin embargo, no pudo replicar ese poderío en los apartados de cine, donde el primer lugar fue para Neon, la ascendente compañía que recientemente ha ganado el Oscar con Parasite (2019) y Anora (2024).

Salvo Frankenstein y Nouvelle Vague (tiene los derechos únicamente en Estados Unidos), la plataforma de streaming no consiguió que sus producciones entraran en la competencia principal. Jay Kelly y Sueños de trenes registraron dos menciones, mientras que Una casa de dinamita y Wake up dead man: Un misterio de Knives Out fueron totalmente descartadas. Al final, uno de los motivos de mayor orgullo para la compañía fue Las guerreras K-pop, el fenómeno animado del que se desprenden hits como Golden y Soda pop, que totalizó tres, incluyendo Mejor película animada.

Eros Hoagland/Netflix

*Wicked 2 se estanca

Wicked: Por siempre logró una nominación más que su predecesora (cinco versus cuatro), pero el balance no fue más dulce que hace un año. ¿El motivo? La secuela no entró en Mejor película de comedia o musical. Además, Jon M. Chu volvió a quedar fuera de la carrera como Mejor director, acentuando una jornada de contrastes para la secuela protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo.

¿Las alegrías? Sus estrellas se convirtieron en las primeras actrices en repetir candidatura por interpretar a los mismos personajes en años consecutivos, mientras que Erivo se transformó en la primera mujer negra en ser incluida dos veces en su categoría.

*Sydney Sweeney, Daniel Day-Lewis y otros excluidos

La estrella de Euphoria aparecía en los pronósticos por su actuación en Christy, la cinta biográfica en que encarna a la boxeadora estadounidense Christy Martin. Otras actrices más experimentadas, como Laura Dern (¿Está funcionando esto?, de Bradley Cooper) y Jodie Foster (A private life), también asomaban con algunas posibilidades. Sin embargo, ninguna fue considerada.

Esa misma suerte corrió Daniel Day-Lewis. El actor, de regreso al cine tras ocho años, no fue contemplado por su trabajo en Anemone. También fueron omitidos pesos pesados como Brendan Fraser (Familia en renta) y Hugh Jackman (Song Sung Blue: Sueño inquebrantable).

Foto: HBO

*¿Qué pasó con Pedro Pascal?

Un rol más acotado en la segunda temporada de The last of us y una competencia reñida parecen haber contribuido a que en esta ocasión los Globos de Oro se olvidaran de la estrella chilena en Mejor actor de serie de drama. Ese apartado es encabezado por Noah Wyle (The Pitt), ganador en la última edición de los Emmy, y lo completan Adam Scott (Severance), Diego Luna (Andor), Gary Oldman (Caballos lentos), Mark Ruffalo (Task) y Sterling K. Brown (Paradise).

La serie de HBO basada en el videojuego también fue olvidada como Mejor serie de drama y se tuvo que conformar con una sola nominación: Mejor actriz de serie de drama, por Bella Ramsey.