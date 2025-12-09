VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Descifrando a los Globos de Oro 2026: del récord de Paul Thomas Anderson al dominio a medias de Netflix

    El listado de nominaciones posicionó a Una Batalla tras Otra como clara favorita y entregó un fuerte respaldo a Valor Sentimental, Pecadores y Hamnet. Por el contrario, fue una jornada ingrata para títulos como Una Casa de Dinamita y Wake Up Dead Man: Un Misterio de Knives Out. En tanto, Pedro Pascal, candidato por la primera temporada de la serie The Last of Us, esta vez fue excluido.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Descifrando a los Globos de Oro 2026: del récord de Paul Thomas Anderson al dominio a medias de Netflix

    Este lunes se reveló el listado de nominados a la 83° edición de los Globos de Oro. Una batalla tras otra, Valor sentimental, Pecadores y Hamnet se posicionaron como los títulos que consiguieron un mayor respaldo, mientras que Wicked: Por siempre y Jay Kelly sufrieron omisiones dolorosas.

    Más agrio fue el resultado para películas como Una casa de dinamita, La vida de Chuck y Wake up dead man: Un misterio de Knives Out, completamente omitidas del listado.

    Aquí desmenuzamos las claves de la versión que revelará a sus ganadores el próximo 11 de enero.

    *El récord de Una Batalla tras Otra

    Por extraño que parezca, Paul Thomas Anderson nunca había sido nominado a Mejor director y sólo había sido considerado una vez en Mejor guión (por Licorice pizza). Este año parece inevitable que alcance la gloria: Una batalla tras otra, su elogiada cinta con Leonardo DiCaprio como un exrevolucionario, compite en todas las categorías principales y, con nueve candidaturas, iguala un récord que hasta ahora le pertenecía únicamente a Cabaret (1972) y Barbie (2023).

    Si logra arrasar en la ceremonia del próximo 11 de enero, ¿tiene garantizado el triunfo en los Oscar? No necesariamente, como quedó demostrado este año, en que la triunfadora inapelable de los Premios de la Academia fue Anora a pesar de que Emilia Pérez y El brutalista dominaron los Globos de Oro.

    *El auge del cine internacional

    Valor sentimental, el largometraje que llegará a cines chilenos el próximo 25 de diciembre, lidera la camada de filmes no hablados en inglés. El nuevo trabajo del noruego Joachim Trier, el mismo de The worst person in the world (2020), arremete con ocho menciones, tan sólo una menos que Una batalla tras otra y una más que Pecadores.

    También arremete con fuerza Fue solo un accidente (cuatro), la película del iraní Jafar Panahi, que acaba de llegar a las salas nacionales. Con tres nominaciones asoman El agente secreto, del brasileño Kleber Mendonça Filho, y La única opción, del surcoreano Park Chan-wook. Y con una aparece Nouvelle Vague, la ficción que el estadounidense Richard Linklater filmó en París (y en francés) a partir del rodaje de Sin aliento (1960), de Jean-Luc Godard.

    Victor Juca

    Todas, salvo la de Linklater, aspiran al galardón a Mejor película en lengua no inglesa, en disputa con Sirāt (España) y The voice of Hind Rajab (Túnez).

    *Saldo dispar para Netflix

    Gracias a títulos como Adolescencia, Black mirror y La bestia en mí, Netflix dominó las categorías de televisión (con 22 candidaturas). Sin embargo, no pudo replicar ese poderío en los apartados de cine, donde el primer lugar fue para Neon, la ascendente compañía que recientemente ha ganado el Oscar con Parasite (2019) y Anora (2024).

    Salvo Frankenstein y Nouvelle Vague (tiene los derechos únicamente en Estados Unidos), la plataforma de streaming no consiguió que sus producciones entraran en la competencia principal. Jay Kelly y Sueños de trenes registraron dos menciones, mientras que Una casa de dinamita y Wake up dead man: Un misterio de Knives Out fueron totalmente descartadas. Al final, uno de los motivos de mayor orgullo para la compañía fue Las guerreras K-pop, el fenómeno animado del que se desprenden hits como Golden y Soda pop, que totalizó tres, incluyendo Mejor película animada.

    Eros Hoagland/Netflix

    *Wicked 2 se estanca

    Wicked: Por siempre logró una nominación más que su predecesora (cinco versus cuatro), pero el balance no fue más dulce que hace un año. ¿El motivo? La secuela no entró en Mejor película de comedia o musical. Además, Jon M. Chu volvió a quedar fuera de la carrera como Mejor director, acentuando una jornada de contrastes para la secuela protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo.

    ¿Las alegrías? Sus estrellas se convirtieron en las primeras actrices en repetir candidatura por interpretar a los mismos personajes en años consecutivos, mientras que Erivo se transformó en la primera mujer negra en ser incluida dos veces en su categoría.

    *Sydney Sweeney, Daniel Day-Lewis y otros excluidos

    La estrella de Euphoria aparecía en los pronósticos por su actuación en Christy, la cinta biográfica en que encarna a la boxeadora estadounidense Christy Martin. Otras actrices más experimentadas, como Laura Dern (¿Está funcionando esto?, de Bradley Cooper) y Jodie Foster (A private life), también asomaban con algunas posibilidades. Sin embargo, ninguna fue considerada.

    Esa misma suerte corrió Daniel Day-Lewis. El actor, de regreso al cine tras ocho años, no fue contemplado por su trabajo en Anemone. También fueron omitidos pesos pesados como Brendan Fraser (Familia en renta) y Hugh Jackman (Song Sung Blue: Sueño inquebrantable).

    Foto: HBO

    *¿Qué pasó con Pedro Pascal?

    Un rol más acotado en la segunda temporada de The last of us y una competencia reñida parecen haber contribuido a que en esta ocasión los Globos de Oro se olvidaran de la estrella chilena en Mejor actor de serie de drama. Ese apartado es encabezado por Noah Wyle (The Pitt), ganador en la última edición de los Emmy, y lo completan Adam Scott (Severance), Diego Luna (Andor), Gary Oldman (Caballos lentos), Mark Ruffalo (Task) y Sterling K. Brown (Paradise).

    La serie de HBO basada en el videojuego también fue olvidada como Mejor serie de drama y se tuvo que conformar con una sola nominación: Mejor actriz de serie de drama, por Bella Ramsey.

    Lee también:

    Más sobre:CineLa Tercera PMGlobos de OroUna Batalla Tras OtraPecadoresFue Solo un AccidenteEl Agente SecretoValor SentimentalLa Única OpciónNouvelle VagueHamnetFrankensteinWicked: Por SiempreBugoniaMarty SupremeGlobos de Oro 2026Una Casa de DinamitaJay KellyWake Up Dead Man: Un Misterio de Knives OutOne Battle After AnotherSentimental ValueSinnersWicked: For GoodIt Was Just an AccidentNo Other ChoiceThe Secret AgentAvatar: Fuego y CenizasAvatar: Fire and AshBlue MoonF1SirātTrain DreamsNetflixNeonPaul Thomas AndersonRyan CooglerGuillermo del ToroJafar PanahiJoachim TrierChloé ZhaoCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Un juez de EE.UU. autoriza desclasificar archivos sobre el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein

    Sujetos armados irrumpen en parcela de Colina, amenazan con matar a bebé y escapan con vehículos de la familia

    Gobierno se inclinaría por Kevin Cowan para suceder a Stephany Griffith Jones en el Consejo del Banco Central

    Diputados en busca de su destino: privados con un pie en la política o aspirantes a ministerios

    Trama bielorrusa: Codelco va por los bienes de Vargas, Lagos y Migueles y toma la delantera para que paguen $17 mil millones

    La hora de De la Llera: Senado invita al rector UC a entrar de lleno en el debate del FES y gobierno afina el tablero

    Lo más leído

    1.
    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    2.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    3.
    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    4.
    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    5.
    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Inter vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Inter vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por TV y streaming

    Sujetos armados irrumpen en parcela de Colina, amenazan con matar a bebé y escapan con vehículos de la familia
    Chile

    Sujetos armados irrumpen en parcela de Colina, amenazan con matar a bebé y escapan con vehículos de la familia

    Diputados en busca de su destino: privados con un pie en la política o aspirantes a ministerios

    Trama bielorrusa: Codelco va por los bienes de Vargas, Lagos y Migueles y toma la delantera para que paguen $17 mil millones

    Gobierno se inclinaría por Kevin Cowan para suceder a Stephany Griffith Jones en el Consejo del Banco Central
    Negocios

    Gobierno se inclinaría por Kevin Cowan para suceder a Stephany Griffith Jones en el Consejo del Banco Central

    Bolsa de Santiago se toma un respiro a la espera de la Fed y el resultado de las elecciones

    Fundamenta presenta nuevo proyecto en Ñuñoa: son seis edificios con una inversión de más de US$100 millones

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post
    Tendencias

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Tras el sismo 7.5, Japón alerta que podría ocurrir un megaterremoto: qué se sabe hasta ahora y cómo afectaría a Chile

    Estos son los 8 conflictos que Donald Trump asegura haber “resuelto” en el mundo

    A la par de Mbappé y sobre Maradona: el alcance internacional de Fernando Zampedri como hexagoleador del torneo chileno
    El Deportivo

    A la par de Mbappé y sobre Maradona: el alcance internacional de Fernando Zampedri como hexagoleador del torneo chileno

    Escándalo en Argentina: allanan la sede de la AFA y a 17 clubes por nexos con financiera ligada a Chiqui Tapia

    Con el futuro de Ortiz en veremos: los primeros cortados de Colo Colo de cara a la próxima temporada

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort
    Finde

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Descifrando a los Globos de Oro 2026: del récord de Paul Thomas Anderson al dominio a medias de Netflix
    Cultura y entretención

    Descifrando a los Globos de Oro 2026: del récord de Paul Thomas Anderson al dominio a medias de Netflix

    Lotus acusa que el Instituto Nacional del Deporte canceló de forma unilateral el festival Loserville

    The Cruel Visions publican su nuevo álbum “Misterio”

    Un juez de EE.UU. autoriza desclasificar archivos sobre el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein
    Mundo

    Un juez de EE.UU. autoriza desclasificar archivos sobre el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein

    Los detalles de la incierta presencia de María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

    Instituto Nobel canceló la conferencia de prensa de María Corina Machado prevista para este martes

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile