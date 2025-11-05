Una despedida a casa llena: Megadeth agota las entradas para su adiós en Chile

En apenas unas horas los fans chilenos agotaron las entradas para ver la última presentación de Megadeth en Chile. La leyenda del metal, nombre ineludible del rock pesado con el liderazgo de Dave Mustaine, se presentará el 5 de mayo de 2026 en el Movistar Arena.

La banda promete una descarga implacable de riffs, potencia y actitud en una noche que se perfila como una ceremonia de despedida inolvidable, destinada a quedar grabada en la memoria de todos los fanáticos del metal.

Metadeth

Este show forma parte de la gira mundial “This Was Our Life”, una travesía de despedida que ha llevado a Megadeth a incendiar escenarios en todos los rincones del planeta, reafirmando su estatus como una de las agrupaciones más influyentes y poderosas del género.

Será la última oportunidad para que los fanáticos chilenos vivan la furia y el virtuosismo de Mustaine y su legado sobre el escenario, en una noche que promete ser épica, cargada de historia, energía y la intensidad inconfundible de Megadeth.

La formación actual está integrada por Dave Mustaine, Dirk Verbeuren (batería), James LoMenzo (bajo) y Teemu Mäntysaari (guitarra), el talentoso finlandés que se unió a la banda tras la salida de Kiko Loureiro.

A lo largo de su carrera, Megadeth ha recibido múltiples reconocimientos: doce nominaciones al Grammy®, más de 50 millones de discos vendidos, varios Discos de Platino y el título de ser uno de los legendarios “Cuatro Grandes del metal”.