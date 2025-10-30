La última vuelta: Megadeth se despide de Chile en el Movistar Arena

Megadeth se despide de los escenarios. Su música furiosa e intrincada sonará por última vez en el país, el próximo 5 de mayo, en una presentación en Movistar Arena.

Este concierto forma parte de la gira mundial “This Was Our Life”, una travesía de despedida que ha llevado a Megadeth a recorrer el mundo para mostrar lo mejor de su catálogo.

Megadeth Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

Será la última oportunidad para que los fanáticos chilenos aprecien el virtuosismo de Dave Mustaine y su legado sobre el escenario.

La actual formación de la banda está encabezada por su fundador, Dave Mustaine, quien es acompañado por los virtuosos Dirk Verbeuren en batería; James LoMenzo en el bajo y la más reciente incorporación el guitarrista finlandés Teemu Mäntysaari, quien asumió el puesto tras la salida de Kiko Loureiro.

Respecto a las entradas para el adiós, la preventa fans se habilitará desde el domingo 2 de noviembre a las 10:00 a.m. hasta el lunes 3 de noviembre a las 11:59 p.m.

Luego vendrá la venta general, a partir del martes 4 de noviembre a las 10:00 a.m. Las entradas estarán a la venta vía Puntoticket.