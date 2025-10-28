Jaime Vadell, el último gran compañero de Héctor Noguera despide al actor: “Era un artista”

El actor Jaime Vadell fue uno de los grandes amigos que Héctor Noguera hizo en las tablas, y consultado por Culto, tuvo palabras en memoria de su colega y compinche, destacando en primer término su forma de ser. “Hay tanto que decir de él; en primer lugar, su buena educación. Una cosa tan olvidada y ojalá la siguieran muchos: saludar, despedirse, etc”.

Vadell también ahondó en el aspecto teatral. “Sus métodos: la seriedad con que trabajó el oficio de actor. Cómo lo trabajó hasta el último día, cómo lo fue perfeccionando, cómo lo fue haciendo cada vez más expresivo y mejor”.

“La generosidad que tuvo en relación a los jóvenes, haciéndoles clases, o trabajando con ellos profesionalmente. En muchas cosas participó o dirigió a la gente joven”.

Fotos: Andres Perez / Marcelo Segura

Además, destacó un aspecto más “social” del actor. “Su preocupación por los problemas que vive el país. Siempre se preocupaba de la contingencia, de la política, de la economía y el desarrollo de la cultura”.

Y sobre esto último, añadió: “Su defensa irrestricta de la cultura nacional y de todo lo que es representa. Además, su sensibilidad artística, era un artista”.

En julio de 2025, Noguera protagonizó junto a Jaime Vadell y Coca Guazzini la obra No me dejen hablando solo, en el Teatro Nescafé de las Artes, uno de los últimos montajes donde participó el fallecido actor.

“Vista por más de 60 mil personas -de todas las edades- luego de su debut en 2023, “No me deje hablando solo” aborda la historia de un matrimonio (Jaime Vadell, Coca Guazzini) que tras cincuenta años juntos comienza a cuestionar su rol en la vida buscando reivindicación, dado que esta relación funciona más por inercia al mostrar a un marido que disfruta su jubilación tras cumplir sus metas, mientras que ella ha postergado su vida… en función de él“, dice la reseña.