SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Jaime Vadell, el último gran compañero de Héctor Noguera despide al actor: “Era un artista”

El destacado actor nacional fue contactado por Culto y entregó sus impresiones sobre la figura tremenda de Héctor Noguera. "Siempre se preocupaba de la contingencia, de la política, de la economía y el desarrollo de la cultura”, dice.

Por 
Pablo Retamal N.
 
Emilia Macías
Jaime Vadell despide a Héctor Noguera: “Era un artista”

El actor Jaime Vadell fue uno de los grandes amigos que Héctor Noguera hizo en las tablas, y consultado por Culto, tuvo palabras en memoria de su colega y compinche, destacando en primer término su forma de ser. “Hay tanto que decir de él; en primer lugar, su buena educación. Una cosa tan olvidada y ojalá la siguieran muchos: saludar, despedirse, etc”.

Vadell también ahondó en el aspecto teatral. “Sus métodos: la seriedad con que trabajó el oficio de actor. Cómo lo trabajó hasta el último día, cómo lo fue perfeccionando, cómo lo fue haciendo cada vez más expresivo y mejor”.

“La generosidad que tuvo en relación a los jóvenes, haciéndoles clases, o trabajando con ellos profesionalmente. En muchas cosas participó o dirigió a la gente joven”.

Fotos: Andres Perez / Marcelo Segura

Además, destacó un aspecto más “social” del actor. “Su preocupación por los problemas que vive el país. Siempre se preocupaba de la contingencia, de la política, de la economía y el desarrollo de la cultura”.

Y sobre esto último, añadió: “Su defensa irrestricta de la cultura nacional y de todo lo que es representa. Además, su sensibilidad artística, era un artista”.

En julio de 2025, Noguera protagonizó junto a Jaime Vadell y Coca Guazzini la obra No me dejen hablando solo, en el Teatro Nescafé de las Artes, uno de los últimos montajes donde participó el fallecido actor.

“Vista por más de 60 mil personas -de todas las edades- luego de su debut en 2023, “No me deje hablando solo” aborda la historia de un matrimonio (Jaime Vadell, Coca Guazzini) que tras cincuenta años juntos comienza a cuestionar su rol en la vida buscando reivindicación, dado que esta relación funciona más por inercia al mostrar a un marido que disfruta su jubilación tras cumplir sus metas, mientras que ella ha postergado su vida… en función de él“, dice la reseña.

Lee también:

Más sobre:CineJaime VadellHéctor NogueraCine Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Acusación pendiente: Pardow “no ha sido habido” y UDI acusa al gobierno de esconder al exministro

Megaoperación contra Comando Vermelho deja más 60 muertos y es la más letal de Río de Janeiro

Contraloría pone reparos al Fes: “No cumplen como condiciones para ser reconocidos como activos” y expertos ven un mayor impacto fiscal

Cordero critica “doble estándar” de los clubes y alerta por infiltración de organizaciones criminales en el fútbol

ChileMeat alerta sobre paralización de producción de carne en el sur por paro del SAG

Fijan prisión preventiva para tres adultos e internación provisoria para menor implicados en crimen de Krishna Aguilera

Lo más leído

1.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

2.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

3.
Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

4.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

5.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Servicios

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Cordero critica “doble estándar” de los clubes y alerta por infiltración de organizaciones criminales en el fútbol
Chile

Cordero critica “doble estándar” de los clubes y alerta por infiltración de organizaciones criminales en el fútbol

Fijan prisión preventiva para tres adultos e internación provisoria para menor implicados en crimen de Krishna Aguilera

Matthei vuelve a poner en cuestión capacidad de Kast y sus equipos para gobernar

Contraloría pone reparos al Fes: “No cumplen como condiciones para ser reconocidos como activos” y expertos ven un mayor impacto fiscal
Negocios

Contraloría pone reparos al Fes: “No cumplen como condiciones para ser reconocidos como activos” y expertos ven un mayor impacto fiscal

ChileMeat alerta sobre paralización de producción de carne en el sur por paro del SAG

Renuncia histórico gerente general de Sodimac tras 20 años en el cargo

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas
Tendencias

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Práctica de penales y ambiente hostil: la tensa espera de la U de cara a la revancha con Lanús por la Copa Sudamericana
El Deportivo

Práctica de penales y ambiente hostil: la tensa espera de la U de cara a la revancha con Lanús por la Copa Sudamericana

La UC denuncia a Lucas Assadi por el escupitajo en el Clásico Universitario y pide dura sanción contra el volante de la U

A la caza del récord del Ballet Azul: Coquimbo obtiene aforo completo para duelo con La Calera en que puede ser campeón

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”
Cultura y entretención

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”

Jaime Vadell, el último gran compañero de Héctor Noguera despide al actor: “Era un artista”

Cómo fueron los activos últimos años de Héctor Noguera en teleseries, teatro y talleres

Megaoperación contra Comando Vermelho deja más 60 muertos y es la más letal de Río de Janeiro
Mundo

Megaoperación contra Comando Vermelho deja más 60 muertos y es la más letal de Río de Janeiro

El huracán Melissa toca tierra como la tormenta más fuerte de la historia de Jamaica

“¿Y si convenzo al piloto?”: El audaz, pero fallido plan de un agente de EE.UU. para capturar a Maduro

Cuando un diagnóstico cambia la vida, tener un seguro puede cambiar el final
Paula

Cuando un diagnóstico cambia la vida, tener un seguro puede cambiar el final

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80