Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Este lunes, el Presidente Gabriel Boric interrumpió una actividad en la que participaba en el Palacio de La Moneda, para ir a visitar al reconocido actor Héctor Noguera de 88 años, quien se encuentra en un estado delicado de salud.

Fue el propio Mandatario quien en medio de la cuenta pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, señaló que debía retirarse de manera anticipada.

“Disculpen que tenga que partir un poquito antes, tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir, así que es un imponderable, sino me hubiese quedado todo el tiempo necesario”, se excusó el jefe de Estado frente a los asistentes.

De acuerdo a la información señalada por Presidencia a The Clinic, Boric visitó al intérprete en su domicilio, mientras se encuentra delicado de salud.

El entorno familiar del intérprete también confirmó que Noguera está pasando un delicado episodio de salud, lo que los mantiene en alerta.

Noguera sigue activo dentro del mundo actoral y actualmente forma parte del elenco de la teleserie de Mega “Aguas de Oro”, además de continuar su trabajo en el teatro con su propia obra, “Caballo de feria”.