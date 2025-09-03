SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Una ejecución póstuma: la terrible muerte de Oliver Cromwell, una de las grandes figuras de la historia británica

El controvertido líder inglés -a la cabeza de una dictadura con tintes de teocracia- falleció un 3 de septiembre de 1658, pero tres años después su cadáver fue exhumado por sus enemigos que clamaban revancha por las fuertes medidas que había tomado en el poder.

Pablo Retamal N.Por 
Pablo Retamal N.
Una ejecución póstuma: la terrible muerte de Oliver Cromwell, una de las grandes figuras de ls historia británica

Si en la historia de Chile uno de sus personajes más relevantes y polémicos es Diego Portales, en la historia de Inglaterra esa etiqueta le corresponde a Oliver Cromwell.

Político y militar, su accionar se circunscribió en el siglo XVII, cuando una serie de guerras internas y externas sacudieron al país. De hecho, durante la Guerra Civil Inglesa entre realistas y parlamentarios, Crowell lideró a estos últimos y estuvo entre quienes aprobaron la ejecución del rey Carlos I. Con el monarca muerto, instauró una república con él mismo ejerciendo el poder ejecutivo como Lord Protector. Fue la llamada “República de Cromwell”.

Ocupó dicho cargo de manera controversial. Sus campañas de conquista de Irlanda y de Escocia, con mayoría de población católica, fueron brutales y sanguinarias, ya que consideraba que combatía contra herejes. Esto, porque era un protestante acérrimo. Pero era mano dura también se hizo sentir dentro de su propio reino encarcelando a quienes disentían de sus políticas.

Incluso, dentro de su puritanismo acérrimo -cercano al calvinismo- cerró el teatro, las carreras de caballos y las cantinas, placeres con los que gozaba el pueblo inglés. La verdad es que si quería conseguir la paz interior, el Lord Protector estuvo lejos de lograrlo. Era una dictadura con rasgos de teocracia.

Cromwell falleció producto de una malaria y cálculos renales el 3 de septiembre de 1658. Poco antes de fallecer dejó establecido que su propio hijo, Richard Cromwell, ejercería como Lord Protector. Sin embargo, este no tenía ni las redes ni el apoyo de su padre y rápidamente fue apartado del cargo tras solo ocho meses de ejercerlo.

Ese fue el momento en que los antiguos partidarios de la monarquía esperaron para levantarse y lograron restaurar el poder real y colocar en el trono a Carlos II, hijo de Carlos I, en mayo de 1660.

Una vez logrado esto, los realistas fueron a por Cromwell. No les importó que ya llevase dos años muerto. En 1661, su cadáver fue exhumado desde las entrañas de la abadía de Westminster para ser ejecutado de manera póstuma.

Era tal el nivel de encono que le tenían sus rivales que no escatimaron en causarle el mayor daño posible al cadáver. Fue colgado con cadenas para ser exhibido públicamente en el pequeño poblado de Tyburn. Luego, el cuerpo fue decapitado, el cadáver fue arrojado a una fosa y la cabeza fue exhibida en una pica a la entrada de la abadía de Westminster hasta 1685. Luego, fue enterrada en el Sidney Sussex College, de Cambridge.

Lee también:

Más sobre:HistoriaOliver CromwellInglaterraHistoria de InglaterraHistoria Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ucrania acusa a Rusia de “un ataque combinado” con más de 500 drones y 25 misiles de crucero

Xi Jinping advierte de los desafíos mundiales a la paz en el desfile militar por el Día de la Victoria

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Violento portonazo en Huechuraba: víctima fue golpeada por los delincuentes

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Quiénes son los candidatos del distrito 12 que componen La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

3.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

4.
Colisión dejó siete fallecidos: condenan a 14 años de cárcel a conductor de bus que chocó con Biotrén

Colisión dejó siete fallecidos: condenan a 14 años de cárcel a conductor de bus que chocó con Biotrén

5.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Servicios

Temblor hoy, miércoles 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cambio de hora: ¿Cómo evitar problemas con la agenda digital en computadores y teléfonos?

Cambio de hora: ¿Cómo evitar problemas con la agenda digital en computadores y teléfonos?

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Temblor hoy, miércoles 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, miércoles 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Violento portonazo en Huechuraba: víctima fue golpeada por los delincuentes

Quiénes son los candidatos del distrito 12 que componen La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo

Wom acepta pagar al Estado chileno más de US$50 millones por retrasos de 5G y bajará la demanda en el Ciadi
Negocios

Wom acepta pagar al Estado chileno más de US$50 millones por retrasos de 5G y bajará la demanda en el Ciadi

Bice será la marca que seguirá tras la fusión Bicecorp-Security y sale gerente general de Grupo Security

Economistas difieren de ministro Grau y dicen que hay vínculo entre alza del salario mínimo y situación del mercado laboral

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja
Tendencias

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”

Vuelve a Brasil: Jorge Sampaoli sorprende y dirigirá a seleccionado chileno
El Deportivo

Vuelve a Brasil: Jorge Sampaoli sorprende y dirigirá a seleccionado chileno

Coquimbo Unido le responde a Nicolás Córdova tras los dardos del DT de la Roja

Preocupación en el Boca Juniors de Carlos Palacios: Miguel Ángel Russo es internado en hospital de Buenos Aires

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica
Finde

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Una ejecución póstuma: la terrible muerte de Oliver Cromwell, una de las grandes figuras de la historia británica
Cultura y entretención

Una ejecución póstuma: la terrible muerte de Oliver Cromwell, una de las grandes figuras de la historia británica

Anora llega al streaming: dónde ver la película que dominó los Oscar 2025

El terror se acerca: “Welcome to Derry” confirma su fecha de estreno en HBO Max

Ucrania acusa a Rusia de “un ataque combinado” con más de 500 drones y 25 misiles de crucero
Mundo

Ucrania acusa a Rusia de “un ataque combinado” con más de 500 drones y 25 misiles de crucero

Xi Jinping advierte de los desafíos mundiales a la paz en el desfile militar por el Día de la Victoria

Putin destaca ante Kim Jong Un que las relaciones entre Moscú y Pyongyang tienen “un carácter especial, de aliados”

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo