Una marioneta y un elefante exploran el olvido en GAM

Tras realizar una residencia internacional de creación en Noruega, la compañía Silencio Blanco llega a Chile para presentar su nueva obra Cabeza de elefante, creación desarrollada en Figurteatret i Nordland (Nordland Visual Theatre), uno de los principales centros de producción y difusión de teatro visual y de animación del país escandinavo.

El proceso culminó con su estreno internacional en febrero de este año y funciones posteriores en distintas ciudades europeas.Inspirada en una historia real, la obra pone en escena a un hombre cuya enfermedad afecta progresivamente su memoria, construyéndose como una metáfora profunda y delicada sobre la memoria y el olvido.

A partir de la figura ancestral del elefante -animal asociado a la memoria infinita-, la obra se pregunta qué ocurre cuando recordar deja de ser posible: qué se pierde, qué permanece y quiénes somos cuando los recuerdos se desvanecen. Esta es la primera vez que la compañía trabaja con una marioneta que no representa una forma humana, tras sus exitosas producciones “Antuco”, “Chiflón, el silencio del carbón” y “Pescador”.

“Este nuevo proyecto se basa en una experiencia personal de uno de nuestros integrantes, cuyo padre perdió progresivamente su memoria por más de 13 años. Entonces nos inspiramos en un animal, ancestral, particular, poderoso, pesado, de una memoria infinita: un elefante. Nos inspiramos en quienes quedan, en quienes guardan sus recuerdos, los atesoran”, adelanta el director Santiago Tobar.

En esta nueva creación, Silencio Blanco profundiza la línea de investigación escénica que ha caracterizado su trayectoria, desplazando el foco desde la memoria colectiva hacia la memoria individual. A través de la manipulación de marionetas, una poética visual sensible y un lenguaje escénico sin texto, la obra invita al público a recorrer el viaje íntimo de un hombre que olvida, abriendo preguntas sobre la pérdida, el cuidado y la fragilidad de la memoria en el mundo contemporáneo.

“Luego de habernos enfocado en personajes particulares y universales, en oficios chilenos que se pierden o tragedias que pasan desapercibidas, nos parece tremendamente desafiante adentrarnos esta vez en la memoria individual y, desde ahí, hablar de la existencia. Abordamos estos temas complejos, pero ponerlos en escena con marionetas es un desafío enorme y hermoso”, señala Dominga Gutiérrez, productora creativa de la compañía.

10 al 26 Abr

Vi a Do— 19 hE

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