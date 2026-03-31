SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Una marioneta y un elefante exploran el olvido en GAM

    La compañía Silencio Blanco vuelve a GAM con el estreno en Chile de “Cabeza de elefante”, una obra que narra la transformación de un hombre que pierde su identidad hasta convertirse simbólicamente en un elefante. La obra, que reflexiona sobre la memoria y el olvido, es dirigida por Santiago Tobar, y estará en cartelera del 10 al 22 de marzo.

    Por 
    Equipo de Culto
    Una marioneta y un elefante exploran el olvido en GAM

    Tras realizar una residencia internacional de creación en Noruega, la compañía Silencio Blanco llega a Chile para presentar su nueva obra Cabeza de elefante, creación desarrollada en Figurteatret i Nordland (Nordland Visual Theatre), uno de los principales centros de producción y difusión de teatro visual y de animación del país escandinavo.

    El proceso culminó con su estreno internacional en febrero de este año y funciones posteriores en distintas ciudades europeas.Inspirada en una historia real, la obra pone en escena a un hombre cuya enfermedad afecta progresivamente su memoria, construyéndose como una metáfora profunda y delicada sobre la memoria y el olvido.

    A partir de la figura ancestral del elefante -animal asociado a la memoria infinita-, la obra se pregunta qué ocurre cuando recordar deja de ser posible: qué se pierde, qué permanece y quiénes somos cuando los recuerdos se desvanecen. Esta es la primera vez que la compañía trabaja con una marioneta que no representa una forma humana, tras sus exitosas producciones “Antuco”, “Chiflón, el silencio del carbón” y “Pescador”.

    “Este nuevo proyecto se basa en una experiencia personal de uno de nuestros integrantes, cuyo padre perdió progresivamente su memoria por más de 13 años. Entonces nos inspiramos en un animal, ancestral, particular, poderoso, pesado, de una memoria infinita: un elefante. Nos inspiramos en quienes quedan, en quienes guardan sus recuerdos, los atesoran”, adelanta el director Santiago Tobar.

    En esta nueva creación, Silencio Blanco profundiza la línea de investigación escénica que ha caracterizado su trayectoria, desplazando el foco desde la memoria colectiva hacia la memoria individual. A través de la manipulación de marionetas, una poética visual sensible y un lenguaje escénico sin texto, la obra invita al público a recorrer el viaje íntimo de un hombre que olvida, abriendo preguntas sobre la pérdida, el cuidado y la fragilidad de la memoria en el mundo contemporáneo.

    “Luego de habernos enfocado en personajes particulares y universales, en oficios chilenos que se pierden o tragedias que pasan desapercibidas, nos parece tremendamente desafiante adentrarnos esta vez en la memoria individual y, desde ahí, hablar de la existencia. Abordamos estos temas complejos, pero ponerlos en escena con marionetas es un desafío enorme y hermoso”, señala Dominga Gutiérrez, productora creativa de la compañía.

    10 al 26 Abr

    Vi a Do— 19 hE

    ntradas en gam.cl

    Más sobre:ArteTeatroCabeza de elefanteArte Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La advertencia de Warren Buffett sobre Irán y el aumento del peligro nuclear

    Centro para las Artes Zoco inicia su Temporada de Piano 2026 con concierto de la pianista alemana Beatrice Berthold

    Gobierno de Kast descabeza equipo de Plan Nacional de Búsqueda de Boric

    Steinert anuncia presentación de proyecto de ley que agrava penas de delitos ocurridos dentro de colegios

    CMF plantea flexibilización para retiro de las tarjetas de coordenadas en transacciones bancarias

    Irán amenaza con atacar a Apple, Google y Tesla si más de sus líderes mueren en “asesinatos selectivos”

    Lo más leído

    1.
    La pausa que se tomó el histórico Mario Mutis al interior de Los Jaivas

    La pausa que se tomó el histórico Mario Mutis al interior de Los Jaivas

    2.
    El festival MUDA emplaza a la ministra Duco por tope de fechas con BTS y dicen que no se moverán de lugar

    El festival MUDA emplaza a la ministra Duco por tope de fechas con BTS y dicen que no se moverán de lugar

    3.
    El renacer del lado oscuro: las claves de la nueva serie de Star Wars

    El renacer del lado oscuro: las claves de la nueva serie de Star Wars

    4.
    Isabel Allende: “Los del Boom eran un club cerrado, todos hombres y las mujeres no participábamos para nada”

    Isabel Allende: “Los del Boom eran un club cerrado, todos hombres y las mujeres no participábamos para nada”

    5.
    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”

    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Bosnia y Herzegovina vs. Italia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bosnia y Herzegovina vs. Italia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Ya se encuentran disponibles los resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del Minvu

    Ya se encuentran disponibles los resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del Minvu

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Argentina vs. Zambia en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Argentina vs. Zambia en TV y streaming

    Gobierno de Kast descabeza equipo de Plan Nacional de Búsqueda de Boric

    Steinert anuncia presentación de proyecto de ley que agrava penas de delitos ocurridos dentro de colegios

    CMF plantea flexibilización para retiro de las tarjetas de coordenadas en transacciones bancarias
    Negocios

    CMF plantea flexibilización para retiro de las tarjetas de coordenadas en transacciones bancarias

    Electrolux Group anuncia el cierre de su fábrica de electrodomésticos en Maipú

    Mercado Libre anuncia junto al presidente Kast su mayor inversión histórica en Chile, 1.200 nuevos empleos y tarjeta de crédito

    Cómo EEUU se prepara para semanas de operaciones terrestres en Irán, según reportes
    Tendencias

    Cómo EEUU se prepara para semanas de operaciones terrestres en Irán, según reportes

    Cómo es vivir sin combustible, según el testimonio de 19 cubanos

    Qué se sabe de la operación “encubierta” de Trump para que EEUU obtenga el control de Groenlandia, según reportes

    Fernando Ortiz revela diálogo con Nicolás Córdova por jugador de Colo Colo tras los amistosos de la Roja
    El Deportivo

    Fernando Ortiz revela diálogo con Nicolás Córdova por jugador de Colo Colo tras los amistosos de la Roja

    En vivo: Italia enfrenta a Bosnia para concretar su sueño de volver al Mundial tras 12 años de ausencia

    En tres ciudades de Chile: los Cóndores ya tienen fecha para su estreno en la Nations Cup

    Joystick “antiestrés”: cómo es el invento chileno que busca reducir la ansiedad al jugar
    Tecnología

    Joystick “antiestrés”: cómo es el invento chileno que busca reducir la ansiedad al jugar

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Centro para las Artes Zoco inicia su Temporada de Piano 2026 con concierto de la pianista alemana Beatrice Berthold
    Cultura y entretención

    Centro para las Artes Zoco inicia su Temporada de Piano 2026 con concierto de la pianista alemana Beatrice Berthold

    A la espera de Euphoria 3: cinco claves del regreso de la serie con Zendaya

    Justicia y Venganza en M100: vuelve “La Muerte y la Doncella”, el imprescindible thriller psicológico de Ariel Dorfman

    Irán amenaza con atacar a Apple, Google y Tesla si más de sus líderes mueren en “asesinatos selectivos”
    Mundo

    Irán amenaza con atacar a Apple, Google y Tesla si más de sus líderes mueren en “asesinatos selectivos”

    Francia se muestra “sorprendida” por las críticas de Trump a la prohibición de vuelos militares de EE.UU.

    Inversiones en la bolsa antes de la guerra y el “propósito divino” del conflicto: las polémicas del jefe del Pentágono sobre Irán

    Hablemos de amor: el duelo de una relación sin nombre
    Paula

    Hablemos de amor: el duelo de una relación sin nombre

    Cómo no tener red de apoyo afecta el bienestar de la niñez

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa