SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Una temporada “desquiciada”: todo lo que se sabe sobre el nuevo ciclo de Euphoria

    El 12 de abril llega la tercera temporada de Euphoria con la participación de Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Rosalía, entre otros. El adelanto, publicado por HBO Max, nos muestra a los personajes enfrentando la adultez y con un tono más oscuro. Una entrega que sus actores han caracterizado como "desquiciada".

    Por 
    Daniel Cañete
    Una temporada “desquiciada”: todo lo que se sabe sobre el nuevo ciclo de Euphoria

    Cuatro años han aguardado los fans de Euphoria para tener más capítulos de la historia que sigue a Rue, una joven adicta en recuperación. El 14 de enero, HBO Max terminó con la espera y lanzó un trailer de la tercera temporada acompañado por la fecha de estreno de la serie: 12 de abril. Los capítulos serán ocho en total y se publicarán semanalmente.

    La secuencia mostró un cambio de tono total respecto a sus temporadas anteriores, que transcurrían en la preparatoria. El trailer muestra cómo, después de cinco años, los protagonistas se enfrentan a la vida adulta en un entorno sumamente oscuro, donde temas como la religión y la redención son el foco. Lejos de casa, Rue ha sido perseguida por las deudas por drogas y ahora tiene que encontrar una forma de pagarlas.

    El director Sam Levinson ha comentado el destino de distintos personajes. Por ejemplo, la relación de Cassie y Nate que continua tras el salto de tiempo. “Cassie vive en los suburbios con Nate, están en pareja y ella es muy adicta a las redes sociales y envidiosa de lo que aparenta ser la gran vida que sus compañeros de preparatoria están viviendo en este punto de tiempo”, dijo para BBC.

    En la nota, el director complementa mencionando que Lexi es la ayudante de una showrunner, Jules está en la escuela de artes y Maddie está trabajado en una agencia de talentos de Hollywood.

    Actores confirmados

    Zendaya encabezará al elenco de la serie en la tercera temporada.

    En el cast vuelve Zendaya como Rue Bennet. También regresa Hunter Schafer en el papel de Jules Vaughn. Jacob Elordi y Sydney Sweeney continuarán interpretando a la pareja Nate Jacobs y Cassie Howard. También regresan en sus roles Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Colman Domingo y Eric Dane.

    Sin embargo, el reparto tendrá bajas importantes como Barbie Ferreira, quien interpretaba a Kat, una de las adolescentes del grupo principal. Se descartaron también las participaciones de Storm Reid y Javon Walton. Además, no estará Angus Cloud, quien falleció por una sobredosis el 31 de julio de 2023.

    Entre las incorporaciones más destacadas para esta temporada está la cantante española Rosalía, quien aparece en el trailer haciendo pole dance, lo cual causó revuelo en redes sociales. Además, la cantante ha comentado que el rodaje de la serie coincidió con el desarrollo de su último disco, el alabado Lux.

    En entrevista con Billboard, la artista habla de cómo surgió la oportunidad de tener ese papel. “Les conté que tenía muchas ganas de empezar a actuar, que era algo que me encantaría hacer (...) Así que grabé un audition tape, luego me reuní con la persona encargada de las audiciones y algo más, y entonces sucedió”, detalla.

    Sharon Stone Instagram la-cuarta

    Sharon Stone es otro de los fichajes estelares que ha tenido la tercera temporada de Euphoria. La actriz, con más de cuatro décadas de trayectoria, ha participado en películas como Bajos Instintos (1992) y Casino (1995)

    La actriz de 67 años tendrá el papel como la jefa showrunner de Lexi Howard. En una conversación con Variety, la interprete declaró expresó su emoción por estar incluida en el proyecto. “Desde la genialidad de Sam Levinson hasta la sofisticación de este elenco profundamente conmovedor y un equipo tan unido. Me siento honrada de estar eufórica”, manifestó.

    Los actores que completan la lista de nuevas incorporaciones son Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth, Marshawn Lynch, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, entre otros.

    Qué han dicho los actores

    En 2024, la actriz Zendaya ya había comentado su interés en que los personajes se desarrollaran en un entorno distinto. “Será fascinante ver y entender a estos personajes fuera del contexto de la preparatoria. Cómo todas las cosas que vieron como niños en la preparatoria los afecta en su adultez que tienen y en quién se convertirán en un mundo más grande. Estaría interesada en ver qué pasa”, manifestó.

    ¿Dónde ver a Jacob Elordi en el streaming?

    En una entrevista con Variety, Jacob Elordi, quien interpreta a Nate Jacobs en la serie, ha señalado que no sabe exactamente la historia. “No sé qué hace el resto. Tuve una trama singular. No sabes las tramas del resto. Es como los expedientes del FBI. Entonces, es genial porque lo consumiré de la misma forma que todos los que lo hacen como fan, lo que no he podido hacer antes. Estoy realmente emocionado”, explica.

    Sydney Sweeney también regaló un vistazo a la próxima temporada en conversación con Empire Megazine. “Sam Levinson es un cineasta brillante con el que trabajar. Porque leo algo, lo llamo y estoy como ‘Hagámoslo más loco’. Y él me dice ‘Estoy de acuerdo’. Y esta temporada está desquiciada”, sentencia.

    La segunda temporada de Euphoria generó un revuelo en las cifras de streaming de 2022. Según Los Angeles Times, los episodios de la serie tuvieron 16,3 millones de espectadores en promedio. El éxito también le entregó a Zendaya su primer Globo de Oro por Mejor actriz de drama de TV.

    El trailer de la tercera temporada ha cosechado millones de reproducciones en plataformas como Youtube, Instagram y X. Además, la serie es uno de los 25 estrenos más esperados para 2026 según The Hollywood Reporter. Si esto no la perfila como un éxito, hay que recordar las palabras del director Sam Levinson: “Siento fuertemente que esta es nuestra mejor temporada hasta el momento”.

    Lee también:

    Más sobre:EuphoriaZendayaHbo MaxEuphoria 3Sam LevinsonJacob ElordiSydney SweeneySeries CultoQue ver

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    5 recomendaciones para evitar enfermarte del estómago durante un viaje, según especialistas

    “Podría evolucionar hacia algo más grave”: qué es el virus H9N2 y por qué preocupa a los científicos

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Fiscales ordenan resguardar “sitios del suceso” con miras a esclarecer el origen de los incendios en Ñuble y Biobío

    Cifra de cotizantes de AFP muestra destrucción de casi 100 mil empleos formales durante actual gobierno

    De Urresti (PS): “Es imprescindible poner en discusión las dos reformas políticas, si no, sería un esfuerzo estéril”

    Lo más leído

    1.
    Eduardo Carrasco deja para siempre el poncho negro de Quilapayún: “No voy a volver a vivir en Chile”

    Eduardo Carrasco deja para siempre el poncho negro de Quilapayún: “No voy a volver a vivir en Chile”

    2.
    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    3.
    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    4.
    Chiloé, la isla que no cedía: a 200 años del último acto de la independencia

    Chiloé, la isla que no cedía: a 200 años del último acto de la independencia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Fiscales ordenan resguardar “sitios del suceso” con miras a esclarecer el origen de los incendios en Ñuble y Biobío

    De Urresti (PS): “Es imprescindible poner en discusión las dos reformas políticas, si no, sería un esfuerzo estéril”

    Cifra de cotizantes de AFP muestra destrucción de casi 100 mil empleos formales durante actual gobierno
    Negocios

    Cifra de cotizantes de AFP muestra destrucción de casi 100 mil empleos formales durante actual gobierno

    Precio promedio real del cobre en 2025 no superó a los años previos, pero se prevé que alcance un nuevo récord este 2026

    El informe del CEP para perfeccionar el proyecto que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas

    5 recomendaciones para evitar enfermarte del estómago durante un viaje, según especialistas
    Tendencias

    5 recomendaciones para evitar enfermarte del estómago durante un viaje, según especialistas

    “Podría evolucionar hacia algo más grave”: qué es el virus H9N2 y por qué preocupa a los científicos

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    El mensaje de Fernando Ortiz a Blanco y Negro: “Hasta que no termine el libro de pases, yo no voy a cerrar el plantel”
    El Deportivo

    El mensaje de Fernando Ortiz a Blanco y Negro: “Hasta que no termine el libro de pases, yo no voy a cerrar el plantel”

    Con dedicatoria a sus críticos: la feroz reacción de Javier Correa tras volver al gol en la caída de Colo Colo

    Temprana derrota: Alejandro Tabilo se despide en sets corridos del Abierto de Australia ante el francés Halys

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Una temporada “desquiciada”: todo lo que se sabe sobre el nuevo ciclo de Euphoria
    Cultura y entretención

    Una temporada “desquiciada”: todo lo que se sabe sobre el nuevo ciclo de Euphoria

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Desde el respeto

    El Comité Nacional para la Administración de Gaza: el paso clave de la segunda fase del plan de paz
    Mundo

    El Comité Nacional para la Administración de Gaza: el paso clave de la segunda fase del plan de paz

    Europa va a las urnas: las elecciones que marcarán al Viejo Continente durante 2026

    “El impacto ha sido terrible”: Al menos 21 muertos y 25 heridos graves tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en España

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”