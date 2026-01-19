Una temporada “desquiciada”: todo lo que se sabe sobre el nuevo ciclo de Euphoria

Cuatro años han aguardado los fans de Euphoria para tener más capítulos de la historia que sigue a Rue, una joven adicta en recuperación. El 14 de enero, HBO Max terminó con la espera y lanzó un trailer de la tercera temporada acompañado por la fecha de estreno de la serie: 12 de abril. Los capítulos serán ocho en total y se publicarán semanalmente.

La secuencia mostró un cambio de tono total respecto a sus temporadas anteriores, que transcurrían en la preparatoria. El trailer muestra cómo, después de cinco años, los protagonistas se enfrentan a la vida adulta en un entorno sumamente oscuro, donde temas como la religión y la redención son el foco. Lejos de casa, Rue ha sido perseguida por las deudas por drogas y ahora tiene que encontrar una forma de pagarlas.

El director Sam Levinson ha comentado el destino de distintos personajes. Por ejemplo, la relación de Cassie y Nate que continua tras el salto de tiempo. “Cassie vive en los suburbios con Nate, están en pareja y ella es muy adicta a las redes sociales y envidiosa de lo que aparenta ser la gran vida que sus compañeros de preparatoria están viviendo en este punto de tiempo”, dijo para BBC.

En la nota, el director complementa mencionando que Lexi es la ayudante de una showrunner, Jules está en la escuela de artes y Maddie está trabajado en una agencia de talentos de Hollywood.

Actores confirmados

Zendaya encabezará al elenco de la serie en la tercera temporada.

En el cast vuelve Zendaya como Rue Bennet. También regresa Hunter Schafer en el papel de Jules Vaughn. Jacob Elordi y Sydney Sweeney continuarán interpretando a la pareja Nate Jacobs y Cassie Howard. También regresan en sus roles Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Colman Domingo y Eric Dane.

Sin embargo, el reparto tendrá bajas importantes como Barbie Ferreira, quien interpretaba a Kat, una de las adolescentes del grupo principal. Se descartaron también las participaciones de Storm Reid y Javon Walton. Además, no estará Angus Cloud, quien falleció por una sobredosis el 31 de julio de 2023.

Entre las incorporaciones más destacadas para esta temporada está la cantante española Rosalía, quien aparece en el trailer haciendo pole dance, lo cual causó revuelo en redes sociales. Además, la cantante ha comentado que el rodaje de la serie coincidió con el desarrollo de su último disco, el alabado Lux.

En entrevista con Billboard, la artista habla de cómo surgió la oportunidad de tener ese papel. “Les conté que tenía muchas ganas de empezar a actuar, que era algo que me encantaría hacer (...) Así que grabé un audition tape, luego me reuní con la persona encargada de las audiciones y algo más, y entonces sucedió”, detalla.

Sharon Stone Instagram la-cuarta

Sharon Stone es otro de los fichajes estelares que ha tenido la tercera temporada de Euphoria. La actriz, con más de cuatro décadas de trayectoria, ha participado en películas como Bajos Instintos (1992) y Casino (1995)

La actriz de 67 años tendrá el papel como la jefa showrunner de Lexi Howard. En una conversación con Variety, la interprete declaró expresó su emoción por estar incluida en el proyecto. “Desde la genialidad de Sam Levinson hasta la sofisticación de este elenco profundamente conmovedor y un equipo tan unido. Me siento honrada de estar eufórica”, manifestó.

Los actores que completan la lista de nuevas incorporaciones son Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth, Marshawn Lynch, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, entre otros.

Qué han dicho los actores

En 2024, la actriz Zendaya ya había comentado su interés en que los personajes se desarrollaran en un entorno distinto. “Será fascinante ver y entender a estos personajes fuera del contexto de la preparatoria. Cómo todas las cosas que vieron como niños en la preparatoria los afecta en su adultez que tienen y en quién se convertirán en un mundo más grande. Estaría interesada en ver qué pasa”, manifestó.

¿Dónde ver a Jacob Elordi en el streaming?

En una entrevista con Variety, Jacob Elordi, quien interpreta a Nate Jacobs en la serie, ha señalado que no sabe exactamente la historia. “No sé qué hace el resto. Tuve una trama singular. No sabes las tramas del resto. Es como los expedientes del FBI. Entonces, es genial porque lo consumiré de la misma forma que todos los que lo hacen como fan, lo que no he podido hacer antes. Estoy realmente emocionado”, explica.

Sydney Sweeney también regaló un vistazo a la próxima temporada en conversación con Empire Megazine. “Sam Levinson es un cineasta brillante con el que trabajar. Porque leo algo, lo llamo y estoy como ‘Hagámoslo más loco’. Y él me dice ‘Estoy de acuerdo’. Y esta temporada está desquiciada”, sentencia.

La segunda temporada de Euphoria generó un revuelo en las cifras de streaming de 2022. Según Los Angeles Times, los episodios de la serie tuvieron 16,3 millones de espectadores en promedio. El éxito también le entregó a Zendaya su primer Globo de Oro por Mejor actriz de drama de TV.

El trailer de la tercera temporada ha cosechado millones de reproducciones en plataformas como Youtube, Instagram y X. Además, la serie es uno de los 25 estrenos más esperados para 2026 según The Hollywood Reporter. Si esto no la perfila como un éxito, hay que recordar las palabras del director Sam Levinson: “Siento fuertemente que esta es nuestra mejor temporada hasta el momento”.