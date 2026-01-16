Beto Cuevas y Aterciopelados unen fuerzas y agendan show en el Movistar Arena

Beto Cuevas tocará junto a la legendaria banda colombiana Aterciopelados el 24 de abril en el Movistar Arena. Será un abrazo entre dos clásicos del rock en español, en particular con raíz en los 90.

En el concierto, el cantante chileno desplegará temas de La Ley y tendrá adelantos de su siguiente disco. El público presente podrá disfrutar del músico y la banda colombiana haciendo colaboraciones en vivo.

El cantante chileno vuelve después de su gira por Latinoamérica, que ha cruzado países como Argentina, México, Colombia, entre otros. Además, tiene planeado tocar en Estados Unidos durante marzo y abril. Esto después del lanzamiento de su último sencillo Respira, que también es parte de su próximo disco, con fecha de estreno para 2026.

Aterciopelados, banda con más de 30 años de trayectoria, trae a Chile su show especial en celebración de las tres décadas de La Pipa de la Paz. Esto después de que su disco Genes Rebeldes fuera nominado a los Grammy 2026 en la categoría de Mejor Álbum de Latino de Rock o Alternativo.

La preventa exclusiva de las entradas será desde el 16 hasta el 19 de enero por PuntoTicket. Las entradas van desde los $22.500 hasta los $98.000. Con la compra del boleto, también se podrán comprar vinilos de edición limitada de Beto Cuevas Acústico por $60.000.