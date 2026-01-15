Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo

El 13 de junio de 2022, BTS anunció su separación temporal y, seis meses después, Jin, el miembro mayor del grupo de K-pop, comenzó su servicio militar. Los siguientes fueron J-Hope y Suga. Esto generó una pausa en la agrupación, que ya era un fenómeno mundial. La incertidumbre recorría a los fanáticos del planeta.

En Corea del Sur, existe una ley que obliga a todos los hombres aptos entre 18 y 28 años a hacer el servicio militar. El enlistamiento puede durar entre 18 y 21 meses y existen excepciones para atletas y músicos de prestigio internacional. El hecho encendió la discusión pública sobre las exenciones en el país asiático.

Lejos de finalizar el fenómeno del grupo surcoreano, la situación potenció las carreras solistas de cada integrante.

Comenzó la cuenta regresiva: Así se celebrará el FESTA 2025 junto a BTS - Foto Weverse.

Carreras solistas

El cantante Jin, quien fue el primero en entrar al servicio militar en diciembre de 2022, lanzó dos proyectos en solitario; Happy (2024) y Echo (2025). Este último tiene la canción más exitosa del artista, Don’t Say You Love Me, que acumula más de 700 millones de reproducciones en Spotify.

J-Hope, quien fue el segundo en entrar al servicio militar en abril de 2023, ha sido uno de los más exitosos tras la separación de la banda. En 2025, el Hope In Stage Tour, que recorrió Asia y Norteamérica, lo coronó como el solista de K-pop con la gira de mayor recaudación, según Billboard.

Suga, antes de su enrolamiento en septiembre de 2023, decidió terminar la trilogía de discos de su alter ego Agust D, una faceta más cruda y libre del rapero. Para ello, el 21 de abril del mismo año, publicó D-Day. El álbum contó con una gira en Estados Unidos, Corea del Sur y otros países de Asía. Además, sobre el tour, se hizo el documental SUGA: Agust D Tour D-Day the Movie.

El 11 diciembre de 2023, RM y V entraron al servicio militar obligatorio al mismo tiempo. El primero publicó un disco antes de su enrolamiento, Indigo (2022), y uno después, Right place, Wrong person (2024). Además, recibió el premio de Artista K-Pop Favorito en los American Music Awards de 2025.

V fue el último de los integrantes en debutar como solista con el EP Layover en septiembre de 2023. El artista marcó un récord de ventas con 1,67 millones de copias vendidas.

El 12 de diciembre entraron los últimos miembros del grupo al servicio militar surcoreano, Jimin y Jung Kook.

El 19 de julio de 2024, Jimin lanzó su debut como solista, MUSE. El compilado de siete canciones contiene Who, un rotundo éxito que acumula más de dos mil millones de reproducciones en Spotify.

Jung Kook, el integrante más joven, publicó su disco Golden en julio de 2023. Este proyecto ha logrado posicionarlo como el integrante de la banda más escuchado en Spotify con 16 millones de oyentes mensuales. Es más, dos canciones del álbum; Seven y Standing Next to You, superan los mil millones de reproducciones.

El tour mundial de BTS aterrizará en Chile los días 16 y 17 de octubre, aunque todavía no se sabe el recinto donde tocarán: sólo a principios de esta semana la banda hizo el anuncio en sus redes sociales.

Además, la publicación de su quinto álbum de estudio está prevista para el 20 de marzo y su nombre provisorio es BTS The 5th Album.

Sin embargo, según pudo saber Culto, se estima que ambas presentaciones sean en estadios, con el Estadio Nacional corriendo con principal ventaja. El anuncio de las coordenadas oficiales y la venta de boletos partiría en marzo. A esperar.