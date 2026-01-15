SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo

    Tras su separación temporal en 2022, los artistas continuaron el fenómeno global con carreras solistas. EL grupo confirmó un tour mundial que visitará Chile el 16 y 17 de octubre.

    Por 
    Daniel Cañete
    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo

    El 13 de junio de 2022, BTS anunció su separación temporal y, seis meses después, Jin, el miembro mayor del grupo de K-pop, comenzó su servicio militar. Los siguientes fueron J-Hope y Suga. Esto generó una pausa en la agrupación, que ya era un fenómeno mundial. La incertidumbre recorría a los fanáticos del planeta.

    En Corea del Sur, existe una ley que obliga a todos los hombres aptos entre 18 y 28 años a hacer el servicio militar. El enlistamiento puede durar entre 18 y 21 meses y existen excepciones para atletas y músicos de prestigio internacional. El hecho encendió la discusión pública sobre las exenciones en el país asiático.

    Lejos de finalizar el fenómeno del grupo surcoreano, la situación potenció las carreras solistas de cada integrante.

    Comenzó la cuenta regresiva: Así se celebrará el FESTA 2025 junto a BTS - Foto Weverse.

    Carreras solistas

    El cantante Jin, quien fue el primero en entrar al servicio militar en diciembre de 2022, lanzó dos proyectos en solitario; Happy (2024) y Echo (2025). Este último tiene la canción más exitosa del artista, Don’t Say You Love Me, que acumula más de 700 millones de reproducciones en Spotify.

    J-Hope, quien fue el segundo en entrar al servicio militar en abril de 2023, ha sido uno de los más exitosos tras la separación de la banda. En 2025, el Hope In Stage Tour, que recorrió Asia y Norteamérica, lo coronó como el solista de K-pop con la gira de mayor recaudación, según Billboard.

    Suga, antes de su enrolamiento en septiembre de 2023, decidió terminar la trilogía de discos de su alter ego Agust D, una faceta más cruda y libre del rapero. Para ello, el 21 de abril del mismo año, publicó D-Day. El álbum contó con una gira en Estados Unidos, Corea del Sur y otros países de Asía. Además, sobre el tour, se hizo el documental SUGA: Agust D Tour D-Day the Movie.

    El 11 diciembre de 2023, RM y V entraron al servicio militar obligatorio al mismo tiempo. El primero publicó un disco antes de su enrolamiento, Indigo (2022), y uno después, Right place, Wrong person (2024). Además, recibió el premio de Artista K-Pop Favorito en los American Music Awards de 2025.

    V fue el último de los integrantes en debutar como solista con el EP Layover en septiembre de 2023. El artista marcó un récord de ventas con 1,67 millones de copias vendidas.

    El 12 de diciembre entraron los últimos miembros del grupo al servicio militar surcoreano, Jimin y Jung Kook.

    El 19 de julio de 2024, Jimin lanzó su debut como solista, MUSE. El compilado de siete canciones contiene Who, un rotundo éxito que acumula más de dos mil millones de reproducciones en Spotify.

    Jung Kook, el integrante más joven, publicó su disco Golden en julio de 2023. Este proyecto ha logrado posicionarlo como el integrante de la banda más escuchado en Spotify con 16 millones de oyentes mensuales. Es más, dos canciones del álbum; Seven y Standing Next to You, superan los mil millones de reproducciones.

    El tour mundial de BTS aterrizará en Chile los días 16 y 17 de octubre, aunque todavía no se sabe el recinto donde tocarán: sólo a principios de esta semana la banda hizo el anuncio en sus redes sociales.

    Además, la publicación de su quinto álbum de estudio está prevista para el 20 de marzo y su nombre provisorio es BTS The 5th Album.

    Sin embargo, según pudo saber Culto, se estima que ambas presentaciones sean en estadios, con el Estadio Nacional corriendo con principal ventaja. El anuncio de las coordenadas oficiales y la venta de boletos partiría en marzo. A esperar.

    Más sobre:BTSK-popJinJ-HopeSugaCorea del SurRMVJiminJung KookMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros

    Delcy Rodríguez anuncia un “nuevo momento político” de “entendimiento” en Venezuela

    Canciller iraní emplaza a EE.UU. a negociar salida diplomática tras las amenazas de Trump

    “Revela su sadismo” y “es un inhumano”: desde el oficialismo critican a Claudio Crespo por compartir imagen con rostro de Gatica sobre una lápida

    Senado de EE.UU. rechaza una resolución contra el uso de la fuerza militar en Venezuela por parte de Trump

    Irán cierra su espacio aéreo a todos los vuelos en medio de las amenazas de EE.UU.

    Lo más leído

    1.
    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    2.
    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    3.
    ¿Quitarle los reconocimientos?: el duro debate que se abre en España ante las acusaciones contra Julio Iglesias

    ¿Quitarle los reconocimientos?: el duro debate que se abre en España ante las acusaciones contra Julio Iglesias

    4.
    El programa El Show de Las Javis llega a a la pantalla abierta a través de TV+

    El programa El Show de Las Javis llega a a la pantalla abierta a través de TV+

    5.
    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    “Revela su sadismo” y “es un inhumano”: desde el oficialismo critican a Claudio Crespo por compartir imagen con rostro de Gatica sobre una lápida
    Chile

    “Revela su sadismo” y “es un inhumano”: desde el oficialismo critican a Claudio Crespo por compartir imagen con rostro de Gatica sobre una lápida

    Más de mil hectáreas consumidas y 700 evacuados: Región de Ñuble en alerta por incendios forestales

    A flote mesa de la DC: consejo nacional acepta renuncia de Huenchumilla pero rechaza las de las dos vicepresidentas

    Casen 2024: personas sin previsión de salud llegaron a su menor nivel histórico y Fonasa alcanza récord de cobertura
    Negocios

    Casen 2024: personas sin previsión de salud llegaron a su menor nivel histórico y Fonasa alcanza récord de cobertura

    Casen 2024: expertos ponen foco en niñez y mercado laboral como desafíos para la política pública

    Cámara aprueba reajuste del sector público, pero rechaza normas de amarre y gobierno anticipa que las repondrá en el Senado

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales
    Tendencias

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El golazo que dejó afuera de la Copa del Rey al Real Madrid en el último segundo
    El Deportivo

    El golazo que dejó afuera de la Copa del Rey al Real Madrid en el último segundo

    Pellegrini no es el único: Real Madrid sufre un nuevo ‘Alcorconazo’ ante un equipo de Segunda División

    Adiós al Egipto de Salah: el golazo de Sadio Mané que convierte a Senegal en el primer finalista de la Copa África

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”
    Cultura y entretención

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus

    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros
    Mundo

    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros

    Delcy Rodríguez anuncia un “nuevo momento político” de “entendimiento” en Venezuela

    Canciller iraní emplaza a EE.UU. a negociar salida diplomática tras las amenazas de Trump

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender