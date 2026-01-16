SUSCRÍBETE POR $1100
    Andy Bell, voz histórica de Erasure: "Nuestras canciones están planeadas para la radio, no están hechas para Spotify"

    El vocalista del dúo británico de synth-pop, en la antesala de sus shows como solista en el país, habla sobre su relación con Chile, su conexión con los públicos y su manera de percibir la música. Entre sus dichos, afirma que “los sintetizadores son como acupuntura holográfica por cómo los sonidos entran en tu cuerpo”.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Andy Bell, voz histórica de Erasure: “Nuestras canciones están planeadas para la radio, no están hechas para Spotify”

    Andrew Ivan Bell, la voz tras éxitos como Love To Hate You, Always y A Little Respect, se presentará en Chile durante este viernes 16 de enero en el Teatro Caupolicán y sábado el 17 de enero en el Gran Arena Monticello. El cantante llega a nuestro país en paso firme para su gira internacional por el lanzamiento de Ten Crowns, su segundo álbum como solista, lanzado en 2025, aunque mantiene vigente a Erasure, su grupo principal con Vince Clarke.

    El artista dialogó con Culto sobre cómo recuerda a nuestro país, donde ha grabado videoclips y realizado conciertos, y cómo entiende la música como fenómeno artístico, sonoro y social, siempre con el desplante y honestidad que le caracteriza.

    Extraída de Radio Futuro

    - ¿Cuáles son tus expectativas para los conciertos que darás este fin de semana en Chile?

    Para ser sincero, intento no tener expectativas. Me gusta pensar que todo va a salir bien y que lo vamos a pasar muy bien con el público. Sé que pagaron por la entrada para venir a verme, así que tengo una responsabilidad. Lo importante es la conexión entre almas. Espero que al público le gusten las canciones y quiero hacerles justicia.

    - En otras entrevistas has dicho que tienes una conexión emocional con tu público en Latinoamérica y te refieres concretamente al chileno. ¿Qué es lo que más recuerdas de tus visitas a nuestro país?

    Uno de los recuerdos que tengo es cuando tocamos en un gran anfiteatro al aire libre con Vince (Clarke). Nos escoltó la policía y yo pensé: “¿qué es todo este alboroto?”. Era para nosotros. La verdad es que no nos sentimos como una banda enorme, así que para nosotros fue lo más cercano a sentirnos parte de Coldplay o alguna banda así.

    También recuerdo que una vez cruzamos el desierto de Atacama hasta Antofagasta. Fuimos ahí para ver los telescopios y grabamos unos vídeos (el de Fill Us With Fire). Conducir por el desierto y ver todo este material que había sido desechado por la maldita industria de la moda me hizo hervir la sangre. Todos los países ricos, blancos y occidentales tiran su mierda en esos lugares.

    Otra memoria que tengo es sobre la gente, que fue muy amable y dulce. Solo quiero devolverle algo a esas personas.

    Créditos a ESO

    - Esa amabilidad de los chilenos… ¿la has percibido en los demás públicos para los que has tocado?

    Se puede sentir ese espíritu en la gente. Por ejemplo, acabamos de tocar en Norteamérica. Estuvimos en Chicago y vi que había muchos grafitis contra el ICE. Había un chico latino fuera del concierto de unos 22 o 23 años. Me dijo: “Andy, por favor, ayúdanos. Reza por los latinos en Estados Unidos, porque lo estamos pasando muy mal”. Yo le respondí: “Sí, claro. Estoy contigo”. Este chico tenía los ojos más bonitos que jamás había visto. Eran como los ojos de Jesucristo, de color avellana claro. Se notaba que, con solo 22 años, ya había progresado mucho en su vida.

    Yo al menos resueno con los colectivos de personas que han sufrido durante mucho tiempo (por ejemplo, quienes hayan vivido bajo dictaduras). Cada uno tiene su propia fe en algo para salir adelante. Eso resuena con mis ideas y mi alma. Creo que, cuando eres artista, siempre estás abierto a otra forma de ser humano. Es un poco profundo, pero creo que por eso me encanta hacer música, porque es algo totalmente independiente de la fe y las experiencias. Son las vibraciones, los sintetizadores, las palabras, el sonido de estas y la gente que se reúne, sin ningún tipo de juicio. Eso es lo que me encanta.

    Vigencia del synth-pop

    - ¿Por qué crees que las canciones de Erasure, y la música synth-pop en general, se mantienen vigente hasta el día de hoy?

    No lo sé. Están planeadas para la radio; casi no están hechas para Spotify. No están hechas para ser escuchadas un millón de veces con los auriculares puestos como una experiencia aislada. Están hechas para viajar por las ondas. Es una onda sintética hecha para viajar por el aire. Ya sabes, como SETI ( Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre). Es como cuando intentas ponerte en contacto con seres y cosas del exterior.

    Siempre he querido que mi voz fuera algo bueno y curativo. Siempre he dicho esto: los sintetizadores son como acupuntura holográfica, por cómo los sonidos entran en tu cuerpo. Creo en las frecuencias curativas, especialmente con la voz humana o las voces de los animales.

    - ¿Cómo describirías las principales diferencias entre el proceso creativo que seguías en tus composiciones anteriores y el que seguiste para componer Ten Crowns el año pasado?

    No lo sé. Era mucho más joven. Cuando Erasure empezó, yo era un chico mucho más ingenuo. Realmente no me daba cuenta de si la música tenía algún poder. Simplemente me encantaba ir al coro de la escuela. Solía sentir que había nacido fuera de mi época, porque me encantaba la música como la de Frank Sinatra. Nunca me sentí capaz de liderar una banda. Sin embargo, creo que a medida que te haces mayor te das cuenta cada vez más de que estás en una posición de mando. Vas ascendiendo en el escalafón. Espero que la composición de canciones refleje nuestra madurez.

    Extraída de ADN Radio

