Flea publica nuevo single escrito junto a Thom Yorke y anuncia estreno de su primer disco solista

Un nuevo adelanto de su disco en solitario, es el que presenta Flea. El también histórico bajista de Red Hot Chili Peppers presenta Traffic Lights, un tema co-escrito junto a Thom Yorke y Josh Johnson, ya disponible en las plataformas digitales.

El tema es parte de Honora, el primer trabajo en solitario de Flea, en que desarrolla su interés en el jazz y en la trompeta. Para ello, juntó una banda en que figuran el productor del disco y saxofonista, Josh Johnson, el guitarrista Jeff Parker, la bajista Anna Butterss, y el baterista Deantoni Parks.

“Deantoni y yo tocamos lo que llegaría a ser Traffic Lights el primer día. Algo de eso me evocaba a Atoms for Peace, así que se la envié a Thom. Sólo por conocerlo, sabía que sería un ritmo y sensibilidad con el que se podría conectar. Y tenía razón, así fue. Con una hermosa melodía y esas letras acerca de vivir en el ‘upside down’ y cómo darle sentido a las cosas cuando estamos en medio de todo este asunto de lo falso y lo real? Todos tienen sus formas de lidiar con el mundo, pero él es el más cálido y libre para fluir de todos”, comenta Flea en un comunicado sobre el single que estrenó junto al hombre de Radiohead y The Smile.

Hasta Honora, Flea nunca había tenido miedo de hacer música. Él estaba preocupado que la banda de estrellas que había reunido sintiera que él era “un charlatán, un posero del rock, un fan o un no-músico”, dice. El álbum de 10 temas (entre estos uno titulado Maggot Brain, como el disco de los magos del funk, Funkadelic) será publicado el próximo 27 de marzo.

Escucha Traffic Lights a continuación