Una vez más: escucha la canción que reúne a Catalina y las Bordonas de Oro y Américo

Un encuentro de dos universos que tributan a la música de Latinoamérica, es el que propone Una vez más, el sencillo que reúne a Catalina y las Bordonas de Oro junto al ícono de la cumbia chilena, Américo.

Se trata de una canción con música de Martín Silva, el guitarrista y director musical del grupo, y letra de Pablo Castro. La producción estuvo a cargo del mismo Silva y Tomás Pérez, el habitual colaborador del proyecto. La masterización fue trabajada por “Chalo” González.

Además de la formación usual del grupo, la grabación cuenta con una sección de bronces, lo que le entrega fuerza. Es el formato de banda extendida, que presentan en sus shows más grandes. Aunque la canción es un bolero, tiene guiños a la música bailable, sobre todo en sus compases finales.

El videoclip del tema muestra al grupo junto a Américo en un salón de billar, mientras se van sucediendo algunas situaciones. Fue dirigido por Diego Jorquera.

En el último tiempo, el grupo ha estado en activo con presentaciones en el Festival Ruidosa, una serie de shows en México, además de lanzar De encuentros y ausencias, su notable disco de música folklórica latinoamericana. En lo inmediato, el grupo alista un concierto a gran escala y formato de banda extendida en el Teatro Nescafé de las Artes el próximo 12 de noviembre. Américo es el primer invitado confirmado. Las entradas se pueden adquirir aquí.

Escucha Una vez más a continuación