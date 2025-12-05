UNESCO evaluará declarar el Circo de Tradición Familiar Chilena como Patrimonio de la Humanidad

Entre el próximo 8 y 11 de diciembre, Chile presentará en Nueva Delhi la candidatura del Circo de Tradición Familiar Chilena para su inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, hito que elevaría a este elemento como un patrimonio mundial y pondría en valor esta práctica que tiene más de 200 años de actividad.“Este reconocimiento internacional pondrá en valor un patrimonio popular de nuestro país. No hay familia en Chile que no haya ido al circo y disfrutado de él; y eso es muy valioso. Esta instancia respalda esta práctica como una tradición que pertenece no solo a las chilenas y los chilenos, sino al mundo entero. Estamos muy felices y expectantes ante la decisión final, después de un largo trabajo realizado junto a las comunidades para llegar hasta esta sesión en India”, explicó la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari.

La delegación que viajará a India para representar a Chile será encabezada por la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo Kudo; y la subdirectora Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, Paula Jaraquemada Rassé, junto a profesionales del área. Por parte de la comunidad circense viajarán Joaquín Gastón Maluenda –Tachuela Grande–, María Elena Andrich, cultora y experta sectorial circense; Bruno Caprario, Director del Museo del Circo Nacional Chileno y artista circense; Marioli Victoria Aguirre, equilibrista y Maximiliano Agustín Astudillo, malabarista.

La postulación refleja años de trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad circense. Hace 6 años la manifestación ingresó al Registro de Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile; en 2020, se realizó una investigación participativa junto a la Universidad Alberto Hurtado; en 2022, pasó a formar parte del Inventario Nacional; y en 2023, se elaboró y envió el expediente a la UNESCO.

“Como Estado asumimos el compromiso de reconocer la importancia de las diversas prácticas que construyen el circo chileno. Con la presentación del expediente ante la UNESCO y que se sume a los patrimonios de la humanidad, nos deja como responsabilidad reportar cómo vamos avanzando en su salvaguardia, de recoger esos acervos y ponerlos en valor, para que la gente los conozca. Es un reconocimiento global de los elementos inmateriales que compartimos todos nosotros”, agregó la subsecretaria Pérez.

Por su parte, el cultor y director del museo del circo, Bruno Caprario, parte de la comitiva que viajará a India, destacó que: “estamos sumamente felices de llegar a esta instancia en la UNESCO. Ha sido un camino largo, pero también muy hermoso, porque durante este proceso hemos visto cómo las familias circenses de todo Chile se han unido en torno a este sueño común. Para nosotros, que hemos nacido y crecido en el circo, esta postulación es un reconocimiento al esfuerzo, a la historia y al cariño de muchas generaciones”.

Si la candidatura es aprobada, el Circo de Tradición Familiar Chilena se sumará a otras manifestaciones nacionales ya reconocidas por la UNESCO, como los Bailes Chinos de Chile (Lista Representativa, 2014), la Alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca (Lista de Salvaguardia Urgente, 2021) y el Universo Cultural Aymara (Registro de Buenas Prácticas, 2009, en codificación con Bolivia y Perú).