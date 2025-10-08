Valeria Castro presentará su nuevo álbum nominado al Grammy Latino en Santiago

Valeria Castro es una destacada cantautora, nacida en La Palma en 1999, que sorprendió a la crítica española con su primera canción La raíz (2023) inspirada en la catastrófica erupción volcánica de su isla natal en el 2021, conmovedora interpretación que le valió su primera nominación a los Latin Grammy como “Mejor Canción de Cantautor”. Ese primer tema abrió pasó a su álbum debut Con cariño y con cuidado (2023) avalado por la crítica especializada de su país y el público que llenó sus 82 conciertos durante la gira en vivo por España y otros territorios.

Y este año estrenó su segundo disco El cuerpo después de todo, producido por el catalán Carles Campi Campón multi-ganador del Latin Grammy por sus trabajos junto a Jorge Drexler y Natalia Lafourcade. Un trabajo de 11 nuevas canciones grabado entre México y España, del que ha destacado el videoclip Tiene que ser más fácil como muestra de su sensibilidad y sello interpretativo. Trabajo que está nominado a los Premios Grammy Latino como Mejor Álbum Cantautor, ceremonia que se realizará el próximo 13 de noviembre.

“La vida, el amor, el desamor, la ansiedad, la presión (laboral, estética, vital), la soledad, la tristeza, la alegría, la duda o la rabia. Todo le atraviesa a una y termina por soportarla únicamente el cuerpo. Cómo queda el cuerpo después de tantas cosas, que siente, padece, somatiza de tantas formas” cuenta la artista sobre el disco que irá acompañado de una gira por 17 países recorriendo España, Europa y Latinoamérica incluyendo su único concierto en Santiago de Chile para el domingo 14 de diciembre en Sala Master (entradas a la venta en Portaldisc).

La biotecnóloga y cantautora, de creciente trayectoria musical inició su carrera subiendo versiones a Youtube inspirada en artistas de referencias como Silvia Pérez Cruz y Natalia Lafourcade como también Silvana Estrada y María José Llergo. Y a la fecha ha sido nominada en dos ocasiones en los Premios Goya en la categoría de “Mejor Canción Original”, ha grabado junto a los populares grupos Vetusta Morla y Viva Suecia, Macaco, Dani Fernández y junto a Ale Acosta que le significó una segunda nominación al Latin Grammy en la categoría “Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina” por La ceniza.