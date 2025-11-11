Ver para creer: escucha el rockero debut de La Grima

Luego de promocionar dos canciones cargadas de energía y misterio, la banda por fin comparte por completo su disco debut. Su primer álbum titulado Ver para creer ya es un hecho y circula por plataformas digitales de streaming.

La Grima es un grupo de amigos que toca desde el 2018. Nació de diversas sesiones de jams, amistad y gustos musicales compartidos. El trío debutó oficialmente con un primer epé en el año 2020.

Habiéndose presentado en distintos escenarios de la escena local, Ver para creer resume el trabajo de 5 largos años en un viaje de 9 canciones, las que fueron adelantadas por los sencillos Instinto Animal (junio 2024) y Fuera de Lugar (enero 2025).

Ver para creer se grabó en La mazmorra en febrero de 2023 por un amigo de la banda,Vicente Zamorano, quien lamentablemente falleció. El disco, publicado por el sello Algo Records, lo mezcló Jurel Sónico (del grupo Adelaida) y fue masterizado por Jack Endino (productor del Bleach de Nirvana).

Las influencias de la banda pasan por el rock sicodélico, el blues, grunge, stoner, shoegaze, entre otros. Su sonido se caracteriza por presentar en su composición un conjunto de sonidos pesados, graves y con voces armoniosas y letras en español. Guitarras afiladas, bajos distorsionados y baterías intensas son la definición de su sonido. La Grima es Genaro Marín, Javier Faune y Patricio Toloza.

Escucha Ver para creer a continuación