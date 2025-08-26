SUSCRÍBETE
Culto

Vuelve el capitán Alatriste: Arturo Pérez-Reverte publicará en septiembre “Misión en París”

Misión en París celebra el 30.º aniversario de la serie y aparece catorce años después de la publicación de El puente de los Asesinos, la séptima y última entrega hasta la fecha.

Por 
Equipo de Culto
Vuelve el capitán Alatriste: Arturo Pérez-Reverte publicará en septiembre "Misión en París"

En septiembre Alfaguara publicará Misión en París, la nueva y esperada novela de la serie protagonizada por Diego Alatriste, el emblemático soldado de fortuna que debutó en 1996 con El capitán Alatriste, y con el que a lo largo de seis novelas más (Limpieza de sangre, El sol de Breda, El oro del rey, El caballero del jubón amarillo, Corsarios de Levante y El puente de los Asesinos) Arturo Pérez-Reverte se adentró en todos los aspectos del Siglo de Oro español, incorporando en la trama a personajes reales como Francisco de Quevedo.

Para el escritor y académico de la Real Academia Española, “borrar las fronteras entre realidad y fic­ción, y terminar no pudiendo diferenciar bien lo vivo de lo imaginado, resulta fuente de especial placer para cualquier autor. A fin de cuentas, para eso algunos escribimos novelas". Este nuevo libro, al igual que los últimos, estará ilustrado por el artista español Joan Mundet.

A Arturo Pérez-Reverte, como ha explicado el propio autor, le atrajo desde niño “esa España fas­cinante y peligrosa del siglo XVII, de callejuelas estrechas y mal alumbradas, tabernas, burdeles y garitos de juego, corazón de un mundo en gue­rra, cuando Madrid era la capital del imperio más grande de la tierra. Una España arrogante y orgu­llosa donde la vida había que ganársela, a menu­do, entre el brillo de dos aceros. Recrear semejan­te escenario en una serie de novelas que debieran tanto a los libros de Historia y a las relaciones de la época como a las novelas de aventuras que amé en mi infancia —Dumas, Féval, Sabatini, Salgari y tantos otros— constituyó un desafío y un trabajo muy divertido. Así que inventé un personaje y me puse a ello. Un individuo políticamente inco­rrecto, un viejo soldado de los tercios españoles, un asesino a sueldo que, sin embargo, mantiene el código de honor de ciertas actitudes y ciertas amistades".

El volumen llega a Chile en septiembre.

