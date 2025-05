Wilco confirma a Niño Cohete como telonero para su concierto en Chile este 2 de junio

La banda penquista Niño Cohete será la encargada de abrir la noche del regreso de Wilco en Chile, luego de ocho años, programado para el próximo 2 de junio en el Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins.

Desde su formación en Concepción en 2010, Niño Cohete se ha consolidado como una de las propuestas más sensibles y originales del panorama indie chileno. Su música —una mezcla de folk, pop y sonoridades latinoamericanas— ha sido reconocida por su carácter nostálgico y sus letras evocadoras.

Su primer disco, Aves de Chile (2013), producido por Fernando Milagros en el Lago Lanalhue, se convirtió rápidamente en un hito generacional con canciones como “La Muerte”, “El Bosque” y “Puerto Tranquilo”. Le siguió La Era del Sur (2015), donde expandieron su universo sonoro explorando ritmos andinos y atmósferas más densas, con temas como “Pájaros Rojos” y “De Dónde Soy”. Tras una pausa de siete años, Niño Cohete volvió a los escenarios en 2023 y desde el 2024 ha lanzado nueva música en los sencillos “Lo que ya Planté” y “Crepitar”, adelantos de su próximo álbum de estudio.

Sobre Wilco

Los norteamericanos llegarán a mostrar canciones de dos importantes trabajos: la versión ampliada de tres EPs de The Whole Love (2011) y la caja deluxe de A Ghost Is Born (2004), que incluye nueve LPs y cuatro CDs. Junto a esto también presentarán por primera vez en el país parte de sus nuevas composiciones, tanto de su último álbum Cousin (2023) como del EP Hot Sun Cool Shroud lanzado el año pasado.

Sobre A Ghost Is Born, una de sus principales características recae en que su vocalista, Jeff Tweedy, tomó mayor protagonismo en la guitarra que en los anteriores lanzamientos por consejo del productor de aquella placa, Jim O’Rourke, considerando la reciente salida del ex-guitarrista Jay Bennett. Incluso realizó varios solos de guitarra que calificó como una “transcripción musical” de sus ataques de pánico.

Por parte de The Whole Love, este es el octavo álbum de estudio de los norteamericanos y el primero bajo su propio sello, convirtiéndose -según medios como Rolling Stone o Mojo- en uno de los mejores lanzamientos de aquel año. A raíz de esto fue nominado como Mejor Álbum Rock en aquella edición de los Grammy.

En todos estos trabajos se ha notado la mano de Tweedy al frente de Wilco, profundizando en una mezcla de folk, alternativo y country que siempre les ha permitido seguir experimentando en su sonido borrando los límites entre lo clásico y lo vanguardista, siempre acompañados de letras poéticas e introspectivas que recorren temas como la incertidumbre y la soledad.

Ya con más de tres décadas de existencia, Wilco se ha convertido en uno de los nombres más importantes dentro del desarrollo de la música independiente en Estados Unidos, con una propuesta muy ligada al movimiento DIY (Do It Yourself) que marcó al rock norteamericano de los 90 y que permitió avanzar y experimentar sin las limitaciones que muchas veces impone el mercado musical.

Esta mentalidad se traspasa tanto a su música como a la cercanía que siempre han mantenido junto a sus seguidores. Esto último es un punto clave en sus shows en vivo, logrando un alto grado de intimidad en cada una de sus presentaciones, algo que también será uno de sus puntos fuertes en un recinto como La Cúpula.

E incluso han ido más allá con esto, fundando su propio sello musical -dBpm Records- y el Solid Sound Festival, espacio que mezcla arte con música seleccionada por la propia banda y que ha contado con artistas de la talla de Japanese Breakfast, Mac DeMarco, Parquet Courts, Neko Case, Yo La Tengo, Courtney Barnett, Foxygen y muchos otros.

Las entradas ya están a la venta en Ticketmaster.