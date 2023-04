¿Anteproyecto en blanco? Qué tan real es la advertencia de los expertos de Chile Vamos en la Comisión Experta

La comisionada Bettina Horst (Ind.-UDI) fue quien, la semana pasada, lanzó una advertencia que remeció a la Comisión Experta. “Aquí algunos plantean que lo que se votó fue en un contexto de presión para poder mostrar avances. Bueno, si eso no se sostiene en el tiempo, perfectamente podemos llegar con un texto en blanco al 6 de junio. Es muy difícil avanzar en miradas compartidas si es que después uno retrocede cada vez que uno va avanzando”, dijo Horst.

Sus palabras marcaron un hito. Fue la primera vez en que un experto deslizó la opción de que la comisión fracase en su trabajo y en junio le entregue al Consejo Constitucional un texto en blanco. El órgano de 50 escaños, que se elegirá el próximo 7 de mayo, tiene como función trabajar en base a ese anteproyecto para redactar el texto final que se someterá a plebiscito.

La arremetida de Horst fue motivada por la notificación del oficialismo de que no van a apoyar la norma que establece la libertad de elección entre un régimen de salud privado y uno estatal, porque consideran que ese inciso es “peligroso” al constitucionalizar el modelo de las isapres. Esa actitud molestó a la derecha y sus comisionados respondieron diciendo que eso implicaba desconocer un acuerdo que ya habían tomado previamente.

La advertencia de la comisionada Horst no fue una estrategia acordada por toda la oposición. Pese a que algunos comisionados de esa bancada coinciden en que ese riesgo es posible -en caso de que el oficialismo en la votación en particular y separada de cada norma comience a rechazar los artículos que ya fueron visados por la unanimidad del pleno-, hay otras voces del sector que reconocen que lo de Horst fue solamente un ejercicio retórico para “instalar un punto político”.

En el oficialismo el tema no cayó bien. La comisionada Verónica Undurraga (Ind.-PPD) comentó que era una amenaza que no correspondía. “Me interesa confirmar nuestra voluntad de llegar a acuerdos y acuerdos que le hagan sentido a la ciudadanía y nuestra responsabilidad en eso. Nadie está pensando en botar normas o llegar a una hoja en blanco. Esas amenazas son incomprensibles, porque no es el espíritu que anima a nadie. Vamos a actuar con responsabilidad política”, dijo Undurraga.

Sin embargo, detrás del comentario de Horst persiste una sensación en la oposición que podría marcar lo que se viene en las próximas semanas.

Si el oficialismo tiene disposición a desechar normas que ya fueron aprobadas en general, ¿qué debería hacer la derecha? Esa es la pregunta que han analizado en los últimos días en ese sector. La oposición se está reuniendo todos los días a las 18.00, en la sala 1 de la Cámara en Santiago, para abordar la estrategia a seguir y discutir las enmiendas de las subcomisiones para que todos los expertos estén al tanto de las indicaciones que hay sobre la mesa.

En esos encuentros, este tema ha sido abordado de forma minoritaria y el análisis que hay es que deben estar “alertas”, pero que aún faltan varias semanas para ver cuál será el desenlace de esta pugna.

En el oficialismo también saben que la advertencia es parte del “juego inicial” de la negociación. Todos dan por descartado que exista la posibilidad de entregar un anteproyecto en blanco. “Es una posibilidad muy remota. En general, hay ciertos puntos en que hay desacuerdos y hay ciertos puntos en los que efectivamente va a haber ciertas presiones por tener un texto o no tenerlo. En sistema político, en derechos, en principios, vamos a tener normas que ya vimos aprobadas en general y puede ser que esto sea un instrumento de negociación, pero no creo que lo que plantea la comisionada ocurra en la realidad”, sostuvo la comisionada Antonia Rivas (CS).

Sin embargo, hay varios expertos oficialistas que le quitan dramatismo al hecho de llegar a un texto mínimo en el cual se excluyan los puntos en discordia. De hecho, hay varios que creen que entre dejar un texto igual o peor que la Constitución vigente o uno que solo contenga procedimientos, reglas, limitación de poderes y los derechos más clásicos, no sería tan malo, ya que “se habilitaría al legislador democrático a hacerse cargo del resto”.