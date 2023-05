Asociación de Gobernadores se reúne con Boric para exigir eliminación de los delegados presidenciales

Hoy a las 12.30 horas, la directiva de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) llegará hasta el Palacio de La Moneda para reunirse con el Presidente Gabriel Boric. El objetivo es hablar sobre lo que consideran como el incumplimiento de la promesa de campaña del Mandatario respecto a la eliminación de la figura de los delegados presidenciales. Un tema que para ellos no puede seguir esperando.

Para coordinar la cita, el pasado 24 de abril el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, quien es presidente de Agorechi, envió una carta Boric en que solicitó tener una reunión con él, con el objetivo de “establecer puentes de comunicación y coordinación entre el nivel central y el nivel regional”.

En la misiva, además, se especificaba que los temas que los gobernadores buscaban tratar en ese encuentro serían “la relación de la delegación presidencial y de delegaciones del nivel central que llegan a la región, con los gobernadores y gobernadoras en sus territorios”, el estado de avance de proyectos de ley relativos a temas de descentralización -como las rentas regionales y la eliminación de la figura del delegado presidencial-, junto con abordar el próximo encuentro nacional de gobernadores, que se realizará entre el 22 y 23 de junio en la Región del Maule.

Además de Díaz, a la reunión con el Presidente llegará el resto de la directiva de la Agorechi, dentro de la que están los gobernadores Cristina Bravo (Región del Maule), Óscar Crisóstomo (Ñuble), Andrea Macías (Aysén) y Luis Cuvertino (Los Ríos). Si bien no es parte de la directiva, a ellos podría sumarse el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

En relación a la eliminación de la figura de los delegados, Díaz explica que “esta la promesa del Presidente de, en el mes de mayo, presentar un proyecto de ley con la desaparición de los delegados presidenciales y también de generar un protocolo de acción respecto de cómo debe ser el debido procedimiento o la debida tutela respecto de cuando ellos visitan las regiones”.

Y es que, en enero de este año, la Asociación acordó una serie de puntos en conjunto con el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo. El primero de ellos, era justamente que a partir de mayo de este año se presentara una indicación orientada en superar la figura del delegado presidencial, compromiso que, según se desprende del documento firmado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se cumplirá a través de la creación del Ministerio de Seguridad”.

Esto es necesario, según explica Díaz, debido a que “muchas veces algunos ministros ni siquiera consultan ni programan sus visitas (a las regiones). No se genera una agenda adecuada, o a veces se plantean políticas a nivel nacional sin conversar con los territorios en los cuales se van a desarrollar esas políticas. Es una situación que no nos parece que debe existir. Varios ministros y funcionarios del gobierno a nivel central tienen que entender que ya no existe la figura del intendente, que ya no somos dependientes del gobierno central, que ahora la máxima autoridad electa en cada región es un gobernador o gobernadora frente a la cual tiene que haber una conversación”.

Díaz sostiene que “varios gobernadores han manifestado que, hasta el momento, no se ha visto ningún atisbo de que esa promesa se vaya a cumplir, por tanto, nos parece necesario poder conversar con el Presidente. Nos parece que es muy relevante tener este nivel de conversación, puesto que las regiones lo que requieren es mayor autonomía, porque los grandes problemas de las regiones requieren que las actorías electas tengan las capacidades de poder resolverlos”.

Entre otros de los puntos acordados en enero están mantener reuniones de gabinetes “nación-región integrados a nivel regional con el delegado presidencial, gobernador y seremis, y a nivel nacional con el Presidente, ministros y gobernadores”, así como también instalar una “mesa de descentralización” que incluya a autoridades nacionales y regionales.

Asimismo, otro de los puntos establece que se ingresará un proyecto de ley de rentas regionales y descentralización fiscal, que incorpore elementos tales como ingresos, gastos, gestión financiera y rendición de cuentas, entre otros. Finalmente, este proyecto se presentará este martes en el Congreso, instancia en la que también participarán los gobernadores junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel.