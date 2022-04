Beijing ordena pruebas de Covid-19 en toda la ciudad mientras temor a confinamiento provoca compras de pánico

Las autoridades chinas se apresuraron a realizar pruebas de Covid-19 en toda la ciudad de Beijing, apostando a que su acción rápida para aplastar un brote incipiente en la capital de la nación evitará que se repita el caos observado durante el estricto cierre de Shanghái, aunque aumenta el riesgo de que las estrictas políticas antivirus de China dañar aún más la tambaleante economía.

Los residentes se apresuraron a comprar alimentos y otros artículos esenciales a medida que crecían los temores de un cierre de la ciudad al estilo de Shanghái. Los funcionarios de la ciudad ordenaron el domingo por la noche tres rondas de pruebas a partir del lunes para todos los residentes de Chaoyang, el distrito más poblado de Beijing y hogar de embajadas y muchas multinacionales extranjeras. Los movimientos de los residentes en varias cuadras grandes de la ciudad que cubren aproximadamente 6,4 km2 se reducirán a medida que se realicen las pruebas, dijeron las autoridades.

Clientes compran junto a estantes casi vacíos en un supermercado en el distrito de Chaoyang de Beijing. Foto: Reuters

A las 8 p.m. del lunes se habían realizado casi 3,7 millones de pruebas, con más de 520.000 resultados recibidos. Todos dieron negativo, dijeron funcionarios en una conferencia de prensa nocturna.

Pero también anunciaron que las pruebas se expandirían a todas las principales áreas urbanizadas de la ciudad de alrededor de 21,5 millones de personas, luego de un reciente aumento en las nuevas infecciones. El lunes por la tarde se reportaron 29 casos, ocho más que en el período anterior de 24 horas y más del triple de los casos nuevos del día anterior.

Si bien los números aún son bajos, la velocidad a la que el gobierno de Shanghái se vio abrumado sirve como un claro recordatorio de lo que puede suceder cuando la variante ómicron, que se propaga fácilmente, se enfrenta a las políticas inflexibles de Covid Cero de China. Los casos en Shanghái se redujeron a 19.455 el lunes, dijo el gobierno. Aún así, después de cuatro semanas de confinamientos radicales, pruebas masivas y cuarentena estricta, las nuevas infecciones en la ciudad son 100 veces más altas que en la siguiente región más afectada, la provincia nororiental de Jilin.

A nivel nacional, hubo alrededor de 20.200 casos nuevos, dijo el lunes la Comisión Nacional de Salud. Las autoridades sanitarias chinas también anunciaron 51 nuevas muertes, todas en Shanghái, lo que eleva el total a 138 desde que la ciudad informó las primeras muertes por Covid el 17 de abril. Por separado, Shandong, la segunda provincia más poblada del país, informó el descubrimiento de una nueva mutación de ómicron, BA.2.3, la primera vez que se detecta la cepa en China continental.

Residentes hacen fila para obtener alimentos de una tienda de comestibles en el distrito de Chaoyang de Beijing. Foto: Reuters

Las acciones chinas cayeron más en más de dos años. Los índices Shanghai Composite y CSI 300 cerraron con una caída del 5,1 % y del 4,9 %, respectivamente, debido a que los inversionistas temían que las políticas estrictas para combatir los brotes afectaran el crecimiento económico y las ganancias corporativas de China. Los economistas han recortado sus proyecciones para la expansión china, y el Fondo Monetario Internacional recortó la semana pasada su pronóstico de crecimiento para el país en 2022 al 4,4%.

En Beijing, los funcionarios advirtieron durante el fin de semana que el brote se había estado propagando sin ser detectado por la ciudad durante la última semana. Una escuela en Chaoyang, así como un grupo de turistas y un servicio de entrega, fueron identificados como grupos de transmisión. Se cerró la escuela, se suspendieron todas las tutorías presenciales en el distrito y se detuvieron los grupos de turistas nacionales en la ciudad.

El domingo por la noche, el Hospital Fengtai de Medicina Tradicional China y Occidental Integrada de Beijing cerró su sala de emergencias después de que un miembro del personal médico dio positivo por Covid.

Todos los eventos deportivos y otras reuniones públicas, así como la construcción de viviendas, incluidas las renovaciones de casas, se suspenderán durante el período de prueba, dijo Xu Hejian, portavoz del gobierno de la ciudad de Beijing.

Al moverse rápidamente para probar franjas de la ciudad, las autoridades pueden cortar cualquier línea de transmisión antes de que el virus se establezca. Por otro lado, las pruebas masivas pueden generar un aumento en los casos positivos, que luego deberán aislarse junto con sus contactos cercanos, lo que hace más probable un confinamiento total de la ciudad.

Clientes caminan junto a los estantes casi vacíos en un supermercado en el distrito de Chaoyang de Beijing. Foto: Reuters

El producto interno bruto anual per cápita de Beijing, equivalente a alrededor de US$ 25.500, lo hace más rico según esta medida que Shanghái y las otras 29 provincias y regiones equivalentes, aunque carece de la importancia de la capital financiera para la economía de la nación, con exportaciones totales menos de la mitad del nivel de Shanghái y una base industrial cada vez más pequeña. Aún así, no detener el brote en la sede del gobierno del Partido Comunista supondría un gran golpe para Xi Jinping en el año en que se espera que rompa con el precedente reciente y busque un tercer mandato en el poder.

El domingo, cerca de uno de los principales centros de tránsito de Beijing, se podía ver a los trabajadores instalando tiendas de campaña improvisadas marcadas con las palabras “Ayuda en casos de desastre”, mientras que los supermercados estaban llenos de personas cargando verduras congeladas, agua embotellada y otras necesidades. En internet, los residentes compartieron artículos, incluido uno titulado “Artículos de los cuales los habitantes de Shanghái lamentan no haberse abastecido: puede llevar esta lista directamente a la tienda de comestibles”.

En un supermercado en el barrio Hepingli de Beijing, la sección de productos agrícolas estaba casi completamente limpia para el mediodía del lunes, sin brócoli, solo unas pocas zanahorias magulladas, tomates y porotos verdes, junto con algunas verduras más caras. Un anuncio por el sistema de altavoces se disculpó con los clientes por la escasez, pero los instó a regresar más tarde ese día, cuando se esperaba que llegaran más productos.

Una mujer de 79 años, de apellido Ma, dijo que había planeado ir al supermercado un día antes, pero que tenía que cuidar a un familiar enfermo. Mirando hacia el pasillo vacío, Ma solo pudo conseguir algunos espárragos, repollo chino y camote. “Debería haber venido ayer”, dijo.

Residentes hacen fila para pruebas masivas de Covid en el distrito de Chaoyang el lunes, en Beijing. Foto: AP

Sui Yunxi estaba comprando comestibles en un supermercado Wumart en el Estadio de los Trabajadores de Beijing para su abuela y su tío, que están confinados en casa y no pueden comprar por sí mismos. Sui, cuya canasta estaba llena de verduras y carne para una semana, dijo que no creía que la situación en Beijing fuera tan mala como en Shanghái. “Aún así, es prudente almacenar algunos artículos”, dijo.

La madre de dos hijos, Xia Bailu, estaba aún mejor preparada y compró un congelador durante el fin de semana para almacenar carne y otros alimentos, ya que ella y sus amigos estaban cada vez más preocupados por una ola de compras de pánico por parte de algunos de los más de 21 millones de residentes de Beijing.

Xia ya había llenado su refrigerador con salchichas, albóndigas, bollos al vapor y varios tipos de carne, siguiendo el ejemplo de sus amigos en Shanghái y sus padres en la vecina provincia de Jiangsu, quienes habían soportado cuarentenas domiciliarias de tres semanas o más.

“No creo que Beijing caiga en una situación como la de Shanghái, especialmente cuando la gente aprendió de esa experiencia y se preparó”, dijo Xia, y agregó que ahora tenía suficientes suministros para alimentar a su hogar de cinco personas durante unos tres meses. “No entrará en pánico si acumula suficientes alimentos y necesidades diarias”, dijo.

Las autoridades se han centrado en vacunar a la gran población de ancianos del país, que corre un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de Covid. La edad promedio de los pacientes de Covid que murieron en Shanghái en la última ola era de 81 años, dijo el domingo un funcionario de salud de la ciudad.

El domingo, una pancarta colgada en una carpa de vacunación improvisada en un vecindario de Beijing prometía “obsequios generosos” para cualquier residente anciano que recibiera su primera o segunda vacuna.

Un trabajador de la salud con traje protector toma pruebas de coronavirus en el distrito de Chaoyang, en Beijing. Foto: AP

Menos de uno de cada cinco de los 35,8 millones de habitantes de China mayores de 80 años había recibido vacunas de refuerzo hasta el 17 de marzo, según datos del gobierno. En Shanghái, esa cifra es del 15%.

El sábado, el principal funcionario del Partido Comunista de Beijing dijo que una respuesta rápida era esencial para derrotar al virus. El gobierno de Shanghái ha sido criticado por ser demasiado lento en responder al brote y confiar demasiado en lo que dijo que era un enfoque más específico para las pruebas y los confinamientos.

Mientras tanto, Pegatron Corp. de Taiwán, un importante proveedor de Apple Inc., dijo el domingo que suspendió las operaciones durante cinco días en una planta en Taoyuan, cerca de la capital de la isla, Taipei, luego de un brote de Covid. El alcalde de Taoyuan dijo el lunes que se encontraron 694 casos en la planta, la mayoría de los cuales eran asintomáticos.

Taiwán informó el lunes 5.108 nuevos casos locales, el noveno récord diario consecutivo. Aún así, en contraste con la política de Covid Cero de Beijing, los funcionarios de salud dijeron que los períodos de cuarentena domiciliaria se acortarán para los contactos cercanos, aunque no para los viajeros entrantes.

Pegatron dijo a principios de este mes que sus plantas en Shanghái y la cercana Kunshan se detuvieron debido a los estrictos protocolos Covid de China.

Según la lista de proveedores de Apple, una planta de Pegatron en Taoyuan produce productos Apple. Las dos compañías no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre si Pegatron produce productos Apple en la planta cerrada.

Pegatron dijo que espera que la interrupción de la producción sea inferior al 0,1% de su producción anual.