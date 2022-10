Cabify apuesta por nueva línea de negocio orientada a la última milla

Un servicio de envíos de última milla orientado al retail y los restaurantes acaba de lanzar la empresa española de transporte Cabify, con lo que espera cubrir mercados que -hasta el momento- no estaban en sus servicios.

Con el nombre de Cabify Logistics, el lanzamiento se está realizando de forma paralela en España, Colombia, Argentina, Perú y Chile.

A primera vista, la nueva área se inserta directo en en el segmento en que están Uber Eats, Rappi o Didi Foods, pero, -según indican desde Cabify- no es una competencia directa, debido a que no cobrarán porcentaje de venta al restaurante, de esta manera pretende diferenciarse y potenciar a los emprendedores del rubro. “El costo del servicio de transporte no tendría ninguna relación con una comisión de la venta”, explican desde Cabify.

“Estamos apuntando a solucionar la parte logística en los restaurantes, es una opción de cara al restorán, si el restorán quiere hacer sus envíos con nosotros o hacer la venta con alguna plataforma como Mercal. Nosotros vinimos a apoyar con el desafío de la logística”, dice Thiago Pereira, head de Cabify Logistics Chile, quien agrega además: “No vamos a hacer una competencia en este rubro de ventas. De hecho en ningún país estamos siendo intermediarios de venta de restaurantes.”

De esta forma, en Chile funcionarán en un principio, mediante una alianza con la plataforma de comida a domicilio Mercat, quien le compra el servicio a Cabify. Lo que no implica que cualquier restaurante pueda contactarlos para contratar el servicio de transportes, a diferencia de lo que hacen otras pataformas como Uber Eats que cobran una comisión de venta por cada pedido. En el caso de los otros países, el funcionamiento será de la misma manera

Además de los conductores que harán repartos en sus vehículos propios, próximamente planean introducir vehículos de carga de una tonelada a más y seguir aumentando la flota sustentable con la inclusión de bicicletas y patinetas eléctricas.

Thiago Pereira, head de Cabify Logistics Chile

Proyecciones

Desde la compañía señalan que esta línea de apoyo logístico de entregas comenzó como una necesidad en pandemia y hoy lo materializaron de manera formal con el nombre de “Cabify Logistics”.

En cuanto a las proyecciones, esperan crecer cinco veces más en comparación al año anterior, seguir sumando clientes con una necesidad de transporte rápido y eficiente, ya sea en el rubro de alimentos o venta de productos.

Además, la plataforma ha desarrollado con éxito integraciones estratégicas con Shopify y Mercado Envíos Flex y ya cuenta con clientes como Rosen, supermercados, retail y tiendas de despacho rápido. “En Chile hemos logrado potenciar nuestro servicio con gran rapidez, en poco más de un año el volumen de clientes corporativos se incrementó por diez veces, lo que nos ha permitido potenciar nuestra oferta logística a las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío” indicó Pereira.

“Por otro lado, contar con más de 5.000 conductores activos nos ha permitido fortalecer nuestro servicio de entregas express, menor a 30 minutos, clave para los clientes quick commerce y grandes marcas, participar como socio logístico para restaurantes y diversificar el portafolio de servicios para convertirnos en un aliado estratégico para diversas empresas”, agregó el encargado de la nueva línea de negocios.

Además, el ejecutivo agrega: “Nuestra apuesta es tener una red de centros de distribución que permita capilarizar la logística de última milla, ofreciendo servicios variados que podrán ir desde el empaquetado hasta la logística inversa en un futuro próximo”, indicó Pereira.

Pero los planes de Cabify van más allá de este nuevo servicio. Según indicó hace unos días Ignacio Gutiérrez, el regional manager de Cabify para Latinoamérica a Forbes, en los próximos dos años el unicornio (empresas valoradas en más US$1.000 millones) español espera invertir US$300 millones en América Latina.

En nuestro país, a principios de septiembre Cabify inauguró nuevas oficinas frente al Parque Titanium, en un espacio de 600m2. “Estamos apostando fuertemente por Cabify Logistics y para ello triplicamos la inversión del 2022 que irá destinada no solo a fortalecer nuestra tecnología, sino también el equipo”, agregó Pereira.