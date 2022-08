Comisión Hacienda de la Cámara pone plazos para comenzar a votar la reforma tributaria: será el 13 de septiembre

Una treintena de indicaciones es la que Hacienda trabaja para incorporar al proyecto de reforma tributaria que se tramita en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la cual está siendo consensuada con los asesores técnicos de los diputados que integran esa instancia legislativa, y que este martes tuvo si segunda sesión.

De acuerdo a los presentes, el gobierno les confirmó que se reducirá la tasa de impuesto de 1,8% para gravar las utilidades que se acumulan en sociedades no operativas postergando el pago de impuestos personales de sus socios, y además se modificará la base pasando del fijar un impuesto al stock a otro centrado en el flujo. También se está trabajando en fórmulas para mantener la exención del DFL2 a los adultos mayores.

Ahora, uno de los temas que Hacienda mantendrá será el impuesto a la riqueza y la calificación administrativa de la norma general antielusión, lo que se traducen en que quien determinará si el acto es elusivo o no será el Servicio de Impuestos Internos (SII). También se mantiene el sistema dual.

La próxima reunión con los expertos quedó agendada para el viernes, para luego seguir el próximo lunes y finalizar este trabajo el viernes 9 de septiembre.

04 Mayo 2022 Fachada Ministerio de Hacienda Foto: Andres Perez

Los plazos que fijó la comisión

La Comisión de Hacienda ya fijó fecha para comenzar a votar la reforma tributaria: el presidente de esa instancia, Jaime Naranjo (PS) afirmó que el martes 13 de septiembre se realizará la votación en general del proyecto. Y preliminarmente se espera que Hacienda ingrese las indicaciones que está trabajando el 7 de septiembre, aunque Naranjo afirmó que puede darse el caso de que sea el lunes 12 del próximo mes.

Durante la sesión, Nicolás Bohme, coordinador de política Tributarias de Hacienda, respondió a los datos que presentó la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) el lunes. En esa presentación, el gremio industrial dijo que la carga tributaria total sería de 75%. “Hay supuestos que no soy correctos y llevan el cálculo a máximos que no están previsto. En particular se toman supuesto de rentabilidad real y eso no están en la línea de las estimaciones de la rentabilidad de capital. Si uno mira hay toda una literatura que se ha ido trabajando”, dijo, y agregó que se presentarán estimaciones en las próximas sesiones.

El Ejecutivo ya anunció alguna de las medidas que están siendo analizadas. Una de ellas apunta a evitar la doble tributación ante el pago de impuestos de empresas en el exterior, otra tiene relación con el impuesto del 1,8% a las utilidades retenidas en las sociedades de inversión; el segundo apunta a incorporar mecanismos temporales de depreciación acelerada; el tercero es la creación de un fondo competitivo de créditos tributarios para inversiones con alto apalancamiento, y el último, si bien no es parte de este proyecto, si se abordará en la discusión. Se trata del royalty minero. Ahí se propondrá un ajuste a su estructura para ampliar los incentivos de inversión a nuevos proyectos o proyectos de expansión.

En la sesión, uno de los expositores fue el exasesor de Hacienda, Ricardo Guerrero, quien mencionó que los ingresos se han mantenido estables durante los últimos 30 años, por lo que ha sido difícil recaudar más. “Somos buenos recaudando IVA e impuestos corporativos, pero malos recaudando impuestos personales y al patrimonio”.

En ese sentido, dijo que el “mayor problema en rentas de capital es que no hay claridad de cuánto representa reinversión y elusión. Y respecto a la reinversión, hoy se premia por igual a la reinversión financiera que la reinversión en “fierros” – revisión capital propio tributario últimos años”. Para Guerrero, la tasa de 22% a dividendos puede ser desincentivo a distribuir. Sin embargo, la tasa de diferimiento es un incentivo a que utilidades no se queden empozadas, especialmente en inversiones pasivas”.

Más en Pulso