Comité de Ministros vota este viernes reclamaciones en contra de Proyecto de Desarrollo de Los Bronces y central Alto Maipo

Hoy a las 17 horas está agendada una nueva sesión del Comité de Ministros, máxima instancia administrativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que es presidida por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y que también integran sus pares de Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería.

Se trata de la quinta ocasión en que se reúne la entidad bajo la actual administración de gobierno, y esta vez lo hace para votar las reclamaciones en contra de dos proyectos de gran envergadura, en línea con lo dispuesto en los artículos 20 y 25 quinquies de la ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Se trata del Proyecto Desarrollo Los Bronces de Anglo American Sur (US$1.000 millones) y la Central Hidroeléctrica Alto Maipo de Alto Maipo SpA (US$700 millones).

El Artículo 25 quinquies establece que “la Resolución de Calificación Ambiental podrá ser revisada, excepcionalmente, de oficio o a petición del titular o del directamente afectado, cuando ejecutándose el proyecto, las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en relación a lo proyectado o no se hayan verificado, todo ello con el objeto de adoptar las medidas necesarias para corregir dichas situaciones”.

El proyecto de Anglo American cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Comisión Nacional de Medio Ambiente en 2007. El 3 de febrero de 2022, 15 años después de otorgado el permiso ambiental, la Junta de Vecinos La Vara interpuso un recurso de reclamación bajo el amparo del artículo 25 quinquies de la la Ley 19.300. En la acción, la agrupación acusó que el proyecto de la minera ha provocado un deterioro en la calidad de vida de los vecinos.

“El gran flujo de camiones en la noche, por el nivel de ruido, no permite dormir a gran parte de los vecinos colindantes con el camino, y este impacto llega incluso hasta lugares alejados a más de 1.5 km, producto del encajonamiento del ruido que produce una resonancia que eleva considerablemente la cantidad de las emisiones acústicas”, consignó la presentación patrocinada por los abogados de la ONG FIMA, agrupación fundada por el abogado Fernando Dougnac.

El recurso de reclamación presentado busca revocar la resolución del director ejecutivo del SEA dictada el 22 de diciembre de 2021, en la cual decidió no modificar la RCA del proyecto.

Mientras, el 24 de abril de este año, Anglo American Sur presentó sus descargos frente a la arremetida de la junta de vecinos. En su presentación, la minera -representada por la abogada Alicia Undurraga- sostuvo que las afirmaciones de los vecinos “se alejan de la realidad”.

“La resolución recurrida concluye que no existiría una variación sustantiva de una variable evaluada y contemplada en el plan de seguimiento. Desde este punto de vista, lo que la Reclamante cuestiona es el hecho de que la Dirección Ejecutiva del SEA haya discrepado de una de las conclusiones del pronunciamiento de la Subsecretaría de Transportes”, explicó.

El Cajón del Maipo

El Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo cuenta con un permiso ambiental desde el 2009, pero se enfrentó a dos reclamaciones, las cuales planteaban que sus solicitudes realizadas durante el proceso de observación ciudadana no fueron debidamente consideradas, en el contexto de revisión de la respectiva RCA, en virtud del artículo 25 quinquies de la LBGMA.

El primero de estos recursos de reclamación fue presentado por Marcela Mella Ortiz en representación de la “Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo”, pero este no prosperó debido a que no entregó en un plazo de cinco días hábiles la autentificación de la voluntad de la organización. El segundo reclamo lo ingresó la exconcejala de San José de Maipo, Maite Birke, quien consultada por Pulso sostuvo: “Confiamos que el gobierno cumpla con su promesa de cuidado del medioambiente y que sus ministros reconozcan el daño hecho por la empresa y eviten que Alto Maipo deje sin agua a los santiaguinos“.

A su parecer, el SEA no ha abordado la situación desde una perspectiva amplia, con enfoque ecosistémico y desde un objetivo de prevención de los impactos ambientales, que son los fines orientadores del artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300″.

Descargos

En su reclamación, la reclamante sugirió que la evaluación del proyecto considera variables como el cambio climático y la escasez hídrica.

Al respecto, el 31 de enero de 2022 Alto Maipo presentó sus descargos ante el SEA. Aquí sostuvo que “no es claro que el cambio climático, en cuanto fenómeno, se encuentre abordado como un aspecto que deba evaluarse en abstracto y a todo evento en el marco del SEIA, puesto que, si bien la Ley N° 19.300 y su reglamento no lo establecen como una exigencia propiamente tal, sí existen casos en que los Tribunales de Justicia han ordenado la revisión puntual de dicho fenómeno”.

“En el caso en concreto, en que se alega por el efecto de sequía que se atribuye al Cambio Climático, no se ha acompañado antecedente alguno por la Reclamante que permita siquiera advertir, más allá de sus aprensiones personales sobre el tema, que se haya producido alguna variación relativa a los impactos del proyecto en esa componente que fueron evaluados en el marco del EIA”, concluyó.