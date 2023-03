Críticas al Poder Judicial y gestos a Cristina K marcan discurso de Alberto Fernández en Asamblea Legislativa

Sin aclarar que será candidato, pero con afiches promoviendo su reelección en la calle, el Presidente argentino Alberto Fernández abrió el miércoles la Asamblea Legislativa argentina con el tradicional discurso que tiene lugar el primer día de marzo, y en el que se dan por inauguradas las “sesiones ordinarias” hasta el 30 de noviembre de cada año. Lo que fuera a decir o no en su alocución era algo que tenía muy atentos a los medios argentinos, sobre todo considerando que este podría ser su último discurso en el cargo, ya que estamos en año electoral.

Fueron casi dos horas de discurso, centrados especialmente en un balance de los últimos años, pero especialmente en ataques al Poder Judicial, con el cual el Ejecutivo había tenido en los últimos meses más de algún conflicto. El más sonado: la condena de seis años a Cristina Fernández por la Causa Vialidad, leída por el mandatario como “persecución”.

El Presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández, en la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional Argentino. Foto: Reuters.

A diferencia de otras ocasiones, no hubo tanta gente en la plaza frente al Congreso, donde todos los 1 de marzo se mide el apoyo popular de un presidente. La mayoría de los movimientos sociales que apoyaron antes a Alberto Fernández decidieron no aparecer esta vez, prefiriendo evitar un potencial “lanzamiento” de la campaña para la reelección del mandatario argentino.

El conflicto entre Cristina Fernández y Alberto Fernández continúa, y desde la organización más kirchnerista, La Cámpora, decidieron no estar en la plaza del Congreso. Andrés Larroque, uno de los líderes del movimiento, había expresado su descontento con la gestión presidencial, sugiriéndole al mandatario que renuncie a la reelección.

Justo en estos días se había filtrado una conversación privada entre Máximo Kirchner y Alberto, en que el primero le espetaba: “Yo no estuve de acuerdo con tu candidatura. Se lo dije a Cristina”. Al igual que la organización que conduce, Kirchner no estuvo presente en el discurso de Fernández, siendo el único diputado ausente en la apertura del “periodo de sesiones ordinarias” en el Congreso.

Congresistas, en la inauguración del periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Foto: AP.

Cristina Fernández y Alberto Fernández no se veían desde hace seis meses: el 1 de septiembre, exactamente, el Presidente fue a saludar a la vicepresidenta, luego de que esta sufriera un atentado en la puerta de su casa. Desde entonces, solo habrían hablado una vez por teléfono. Según comentan los medios argentinos, CFK exige que el Presidente se baje de la carrera presidencial y deje, así, de dividir al peronismo.

La misma Cristina había renunciado a la carrera presidencial luego de ser condenada, pero los expertos no están seguros de que esa renuncia se haga efectiva a lo largo del año. Esta vez, obligados por el protocolo, CFK recibió en el Parlamento a Alberto. “Adelante, señor Presidente”, invitó la vicepresidenta.

Alberto Fernández empezó su discurso lamentando las consecuencias de la pandemia y la guerra en Ucrania, además de indicar que en diciembre Argentina cumplirá 40 años en democracia. De ahí, rápidamente se refirió al atentado que sufrió CFK. “Hace seis meses tuvimos uno de los episodios más desgraciados, como fue el intento de asesinato de la vicepresidenta”. Y abriendo con la tónica que tendría el resto de su discurso, se refirió al Poder Judicial, pidiendo que “actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados”.

Congresistas en la inauguración del periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Foto: AP.

El jefe de Estado empezó, entonces, a asegurar que Cristina es “perseguida”, pero sin hablar de “proscripción”, que es lo que pedía La Cámpora. “Fui yo el que estuvo al lado de Lula cuando injustamente lo apresaron, el que estuvo al lado de Evo Morales cuando un golpe de Estado le arrancó el poder, el que está al lado de Cristina cuando es perseguida injustamente y el que reclama y hace todo lo republicamente posible para que la Justicia vuelva a abrazar el derecho y deje de servir a factores de poder persiguiendo a quienes representan el pensamiento popular”, pidió.

En diciembre, Kirchner recibió una condena a seis años de prisión por la “Causa Vialidad”, además de una inhabilitación perpetua. Sin embargo, como la sentencia aún no está firme, la vicepresidenta aún podría entrar en la carrera presidencial.

“Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”, aseguró el presidente este miércoles, en una de las cosas que coincide con la vicepresidenta. En ese momento, además de algunos abucheos en el Congreso, ciertos diputados de oposición empezaron a pararse e irse de la sala.

Al respecto, la defensa de Kirchner fue amplia: “Hace unos meses esta organización –el Poder Judicial– coronó su actuación con una condena en primera instancia a la vicepresidenta de la Nación. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política”.

Y detalló: “Quiero poner de relieve que esa sentencia es el corolario al que se llega tras el desatino de una serie de interpretaciones jurisprudenciales que desde el 2015 vienen repitiéndose y que contradicen los más elementales principios del derecho penal. ‘No pudo no haber sabido’ sostienen. De ese modo presumen el dolo, castigan por cierto criterio de responsabilidad objetiva e imponen el derecho penal de autor. Entonces se castiga a la persona por lo que es y no por la que ha hecho”, cuestionando así el proceso tras la Causa Vialidad.

Sergio Massa, actual ministro de Economía de Argentina, en el momento en que renunció a su puesto como presidente de la Cámara de Diputados en agosto 2022. Foto: AP.

En otro tramo de su discurso, Alberto Fernández hizo balances sobre la economía argentina y su ministro de Economía, Sergio Massa. “Quiero señalar y agradecer aquí el compromiso de Sergio Massa, quien dejó la Presidencia de esta Cámara para venir a sumarse a la compleja tarea de conducir el Ministro de Economía”, comentó el presidente.

Respecto a la inflación, uno de los temas más conflictivos de su gestión, el presidente comentó que se trataba de un problema estructural que comenzó “décadas atrás” y que su gobierno sigue abogado a resolverla. “Tanto el ministro como yo no necesitamos que al Fondo Monetario para saber que debemos lograr equilibrio fiscal. No podemos persistir con políticas que generan déficit. El equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte. Tampoco necesitamos al FMI para saber que la Argentina debe aumentar sus exportaciones”, aseguró.

Carteles a favor de la reelección de Alberto Fernández cerca del Congreso Nacional de Argentina. Foto: Reuters.

En ningún momento del discurso Fernández dejó claro si iba o no a la reelección. “Ahora que llega el momento de hacer un balance, debo decir que estoy convencido de que hemos dejado los cimientos sobre los cuales construir el gran país que soñamos”, declaró el presidente en el que fue su último discurso frente al Congreso durante su mandato.

El oficialismo, de momento, no tiene a su candidato. Retirada Cristina, los más kirchneristas no se contentan con Alberto Fernández, pero tampoco han propuesto a un candidato propio.

Desde la oposición tampoco está fácil la elección del candidato que represente a Juntos por el Cambio. Por un lado, el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ya lanzó su candidatura, luego de hacer público un video filmado en la punta sur de la Patagonia, en el kilómetro 0 de la ruta 40 que une todo el país. “O terminamos con la grieta, o la grieta termina con la Argentina”, declaró el “heredero de Macri”, refiriéndose a la creciente polarización de la política transandina.

Por su parte, la presidenta del partido Propuesta Republicana, Patricia Bullrich, declaró que competirá por la presidencia del país incluso si llegase a aparecer el expresidente Macri como candidato. “A mí no me baja nadie”, declaró en una entrevista la semana pasada.

Y con muchas cosas aún por decidirse, empieza un año electoral en Argentina: la primera vuelta de las presidenciales está prevista para el 22 de octubre, y entre medio se vienen distintas elecciones, tanto primarias como a nivel de provincias.