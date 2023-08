Dueño de empresa colombiana que lanzará los fuegos artificiales de Valparaíso: lo del año pasado “fue desastroso, porque es un show para la gente”

A pocos días de que 2022 concluyera, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) no autorizó el uso de los fuegos artificiales que estaban destinados a las fiestas de fin de año en Valparaíso y Viña del Mar. Según la DGMN, los explosivos estuvieron “mal embalados, mal almacenados y con las condiciones no apropiadas para un fuego artificial”. Resultado: la suspensión de ambos shows pirotécnicos que estaban diseñados como todos los años para recibir el 2023.

La suspensión de la pirotecnia en ambas comunas no sólo gatilló críticas desde los municipios afectados, sino que también se dejaron caer desde el rubro del turismo, donde aseguraron que las pérdidas económicas fueron altísimas, especialmente por la cancelación de reservas hechas con antelación.

En junio de este año y ya de cara a no sufrir lo mismo, la Municipalidad de Valparaíso dio el primer paso para licitar el show de fuegos artificiales para darle la binevenida al 2024. El administrador municipal de Valparaíso, Daniel Ramírez, señaló en la ocasión que “en esta oportunidad esperamos que sea una licitación internacional, que pueda ser un proveedor de otro país que pueda estar interesado en este proceso y que tenga muchas sorpresas para las porteñas y porteños, pero también para la gente que nos visita en este hito tan importante para nuestra ciudad”. A principios de agosto se conoció al ganador, que tendría un presupuesto de cerca de 370 millones de pesos, y también organizaría el show de 2025: la empresa colombiana Industrias Martinicas El Vaquero SAS.

Juan Alberto Carvajal (32), uno de los dueños y gerente a cargo de las áreas comercial y logística, sostiene que la chance de trabajar en Chile se dio en Malta, en el Festival Internacional de Fuegos Artificiales, donde personal del municipio pudo conocer a las empresas más grandes del mundo en el área. “En esa instancia se dio la posibilidad de participar en la licitación, comenzamos a revisar los requisitos y postulamos”.

Carvajal, de profesión administrador de empresas, cuenta que El Vaquero es una empresa familiar, que fue fundada en 1951 por Juan José Restrepo y que en 1987 fue adquirida por Carlos Alberto Carvajal (72). “Somos la empresa líder de fuegos artificiales de consumo masivo en Colombia. También somos la empresa más grande de efectos especiales que contemplan los shows con fuegos artificiales”.

“Somos fabricantes y también importamos”, detalla el gerente, quien trabaja junto a su padre, madre y hermanos (Carlos Andrés y Carolina). “En la fábrica tenemos más de 300 empleados y ahí hacemos los volcanes, las luces de bengala, las chispitas, todo lo que es para consumo masivo. Pero también tenemos un equipo muy grande para espectáculos de formato grande, donde están los shows de efectos especiales, de fuegos artificiales. “En diciembre podemos llegar a tener 3.000 empleados entre la fábrica y la fuerza de venta, pues tenemos más de 100 locales en todo el país”, añade.

La familia Carvajal en pleno, con Carlos Alberto al centro de la imagen.

Tras la aprobación, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, valoró que ustedes contaran “con amplia experiencia internacional”.

Así es, nosotros hemos hecho varios eventos deportivos, como los Juegos Centroamericanos en Barranquilla; varios eventos en Panamá, como la bienvenida del Papa en su visita en 2019; en Perú hicimos dos años seguidos el show de fin de año de la ciudad de Lima, en Miraflores. También hicimos los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y en Chile trabajaremos en los Juegos Panamericanos de Santiago, en la inauguración de los dos shows, Panamericanos y Parapanamericanos. Es decir, creo que estamos preparados.

¿Ha estado en Chile? ¿Ha visto algún show de fuegos en Valparaíso?

Como empresa nunca hemos estado en Chile, nuestro primer evento serán los Juegos Panamericanos. Yo he viajado este año varias veces, porque también participamos de la licitación en Viña del Mar. Hicimos un recorrido en las zonas de disparo, ya conocemos todo el sector, cómo y dónde hay que montar el show. Y en algunos días viajaré nuevamente a Chile, conoceremos en persona a las autoridades de la alcaldía, firmaremos el contrato físico y, además, tenemos que entregar la boleta de garantía del evento.

Me imagino que está al tanto de que el año pasado los shows de Valparaíso y Viña del Mar tuvieron que suspenderse por problemas con los fuegos.

Sí, no conozco la historia con detalles, pero sabemos de lo ocurrido. Fue desastroso para las dos ciudades, porque es un show para la gente, que atrae turismo y toda la economía se mueve para esa fecha y la fiesta de fin de año. Por eso creo que la alcaldía tomó la decisión de abrirse a otras empresas. En Viña del Mar optaron por la misma empresa, con la misma gente, los mismos productos, no sé cómo... Ahí nosotros postulamos, entregamos todos los documentos, pero no fuimos seleccionados. Incluso, gestionamos una visita presencial, enviamos correos, pero nunca nos llamaron para tener una opción. No fuimos tomados en cuenta.

¿Cómo será la fiesta de fuegos artificiales en Valparaíso?

El show dura 18 minutos. Está compuesto de monotiros, tortas y cascadas. Los efectos (de los fuegos) alcanzan desde 30 hasta 150 metros en 10 posiciones (seis en el mar y cuatro en tierra). Todas son diseñadas bajo un programa llamado Finale, que te permite ubicar los productos en una línea de tiempo y simular una coreografía, lo que además te permite ponerle música y hacer algo que se llama piromusical, que es pirotecnia que se mueve al ritmo de la música. Todo se lanzará mediante GPS, que permite codificar los lanzamientos con el huso horario del mundo. Se enciende a las 12 de la noche en punto, y todo será acompañado con otros shows de luces y de láser.

Según las autoridades, esta tiene que ser una fiesta inclusiva, que cuide el medioambiente, a los animales y a las personas con TEA.

Nosotros compartimos los criterios que se tiene respecto de la pirotecnia, por eso todos los años hacemos campañas preventivas, somos muy dolientes cuando hay algún lesionado o cuando hay mascotas perjudicadas. Acá en Colombia hay una federación muy fuerte en la que nosotros trabajamos en función de la vida y seguridad de las personas. Esas campañas las apoyamos, junto con la policía y las alcaldías. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a los colegios, a las principales plazas del país, realizamos un plan de Navidad y explicamos que la pirotecnia es una actividad de respeto, donde la seguridad es muy importante y que ojalá sea manejada por personas mayores de edad. Nuestro lema y lo ideal para nosotros es que haya menos explosiones y más luces. No nos gusta lo que es fuerte en sonido, no solo por los animales, sino que también por las personas con TEA.