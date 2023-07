El ‘blindaje’ del Socialismo Democrático a Patricio Fernández ante críticas de organizaciones de derechos humanos y del PC

No han sido días fáciles para Patricio Fernández. Lo que comenzó como simple ruido en redes sociales, se convirtió en la mayor amenaza que, hasta ahora, ha acechado la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado que alista el gobierno del Presidente Gabriel Boric. La mañana del lunes, 161 organizaciones ligadas a los derechos humanos llegaron hasta La Moneda a exigir, a través de una carta, la renuncia de Fernández como asesor presidencial a cargo del hito. En medio de la tormenta, Fernández recibió un fuerte apoyo del Socialismo Democrático.

El lunes por la tarde, los cuatro timoneles de la coalición que agrupa al Partido Socialista (PS), al PPD, a los radicales y a los liberales se reunieron por su cuenta en la sede socialista, luego del comité político que, cada semana, convoca a la alianza de gobierno en La Moneda. Ahí, cuentan, se abordó el difícil momento que enfrenta el exconvencional y coincidieron en que la arremetida en contra del asesor era injusta.

La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del PS, es clara en decirlo: “Me parece que lo expresado por Patricio Fernández no es constitutivo de ninguna afrenta al respeto, promoción y defensa de los derechos humanos. Sus comentarios pueden dar origen a una discusión política, pero no son negacionistas. Como PS, en ningún caso apoyaríamos aquello. Por el contrario, convertirnos en censores y atentar contra la libertad de expresión no es parte de nuestro accionar político”.

Juan Pablo Urzúa (presidente del Partido Liberal) y la senadora Paulina Vodanovic (presidenta del PS). FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En tanto, el timonel de los radicales, Leonardo Cubillos, sostuvo que “el Socialismo Democrático ha considerado que (Fernández) no ha desconocido nunca ni las flagrantes violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el régimen cívico militar, y tampoco el golpe militar suscitado (...). Si bien es legítimo lo expresado por diversas agrupaciones de derechos humanos y por el Partido Comunista (PC), es injusto cuando él no ha hecho desconocimiento de aquellos puntos fundamentales en los cuales hay consenso en la mayoría de la sociedad chilena”.

Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Por su parte, Juan Carlos Urzúa, presidente del Partido Liberal, manifestó que “nuestra posición es súper simple: no puede ser que cada vez que hay una revisión desde personas que son profundamente democráticas y que no amparan ninguna violación a los derechos humanos, se produzca una suerte de cancelación. Tenemos que parar con eso, pongamos el foco a resolver el tema de los desaparecidos, que es lo inaceptable”.

Urzúa, además, adelantó que “vamos a ver cómo se va dando el tema, pero lo más probable es que si la cosa escala mucho más, vayamos a hacer un respaldo formal y visible de Patricio, de todas maneras”.

En todo caso, Fernández tenía cercanía desde antes con el Socialismo Democrático. Prueba de eso es que cuando postuló a la Convención Constitucional como independiente, lo hizo a través del Partido Liberal. Sumado a eso, en 2015 fue designado miembro del Consejo Ciudadano de Observadores del proceso constituyente que impulsó Michelle Bachelet en su segundo gobierno.

Pese al abrazo del Socialismo Democrático, dentro de la misma coalición hay voces críticas de su desempeño. Sin ir más lejos, dos diputados socialistas -Juan Santana y Jaime Naranjo-, junto a los comunistas, protagonizaron un punto de prensa la tarde del lunes en que reiteraron que Fernández debiese dar un paso al costado.

Consultado por este medio, Santana ahondó que “es un profundo error intentar acordar una mirada común solo sobre los sucesos posteriores al Golpe de Estado. Acá también debe existir una posición unívoca sobre el Golpe. Primero, porque hay quienes aún justifican estos hechos. Segundo, porque se busca desligar el pronunciamiento militar, dirigido por poderes políticos y fácticos, de la masacre que vino después. Eso es querer separar completamente las responsabilidades que existieron en el origen de este periodo negro de nuestra historia (...)”.

Además, el diputado advirtió que “esta misma interpretación no solo la tienen agrupaciones de derechos humanos, sino que también la CUT, la ANEF y la Fundación Memoria y Futuro”. Además, tuvo palabras para la senadora Vodanovic: “Si a la presidenta del PS le parece que esas organizaciones hacen esto solo por una foto, me parece que es un desacierto y, por cierto, que no lo comparto”.

Diputado Juan Santana (PS).

Así como Santana y Naranjo, el martes por la mañana, en entrevista con Cooperativa, la diputada PS Daniella Cicardini sostuvo que “las víctimas y familiares de víctimas de derechos humanos y de detenidos desaparecidos (...) han expresado su rechazo e incomodidad. Yo creo que eso ya es suficiente motivo para poder evaluar la continuidad en esa función por parte de don Patricio (...). No podemos conmemorar los 50 años del Golpe si aquellos que fueron los afectados se sienten agraviados o molestos con uno de los principales responsables de la organización de esa conmemoración”.

En tanto, los comunistas perseveran en su negativa a la continuidad de Fernández. La diputada Carmen Hertz (PC) reiteró a La Tercera que “me sumo a las peticiones formuladas por 160 organizaciones de derechos humanos (...), en el sentido del cambio del coordinador actual de los 50 años del Golpe, atendiendo a lo que hemos señalado con insistencia: se requiere una persona que les dé garantías a los familiares de las víctimas, protagonistas principales de la tragedia. Y no creemos que el señor Fernández reúna esas características”.