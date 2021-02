Expertos proyectan que vacunación podría reducir las hospitalizaciones de casos graves a contar de marzo

Con 1.394.363 personas inoculadas contra el coronavirus en el país -con una o dos dosis-, algunos especialistas ya proyectan la progresión que podría tener la pandemia durante los próximos meses, considerando la población que irá recibiendo su vacuna y generando la “inmunidad de rebaño”.

Pero hay una precisión que advierten: ninguna vacuna es 100% efectiva en prevenir los contagios. Y a eso se suman los distintos resultados que han conseguido los laboratorios con sus respectivas fórmulas.

En el caso de la vacuna del laboratorio Sinovac, los expertos sostienen que el primer efecto se verá en las hospitalizaciones graves, pues en los estudios clínicos la CoronaVac mostró un 100% de efectividad para evitar el ingreso de pacientes a las UCI. No así en los contagios, donde -si se consideran todos los casos, incluidos los catalogados como muy leves- la tasa de efectividad fue de 50,4%. Es decir, aun estando vacunadas las personas podrían contagiarse, pero cursarían un cuadro simple.

Al respecto, el epidemiólogo de la Universidad de Chile Gabriel Cavada señala que “esta vacuna te garantiza efectividad para cursar una enfermedad moderada a grave, pero no es tan efectiva para prevenir un contagio”.

Con todo, el experto proyecta que “deberíamos empezar a ver de aquí a un mes que se van a desestresar las UCI y que los muertos por Covid-19 van a bajar considerablemente. ¿Por qué? Porque en la primera semana de marzo los mayores de 80 años estarán vacunados con segunda dosis. A finales de marzo, o principios de abril, ya efectivamente uno ya debiera ver una baja aún más fuerte en las hospitalizaciones graves, pues los adultos mayores se llevan el mayor porcentaje de la ocupación UCI por coronavirus”.

En cambio, pensando en la disponibilidad de vacunas de otros laboratorios, el epidemiólogo plantea que “la erradicación misma de la pandemia podría pasar de aquí a un año o en un año y medio más”.

A su vez, la epidemióloga del Consejo Asesor Covid-19, María Teresa Valenzuela, coincide con Cavada, y señala que deberíamos “empezar a ver efectos cuando la población mayor de 60 años haya alcanzado una cobertura con las dos dosis de un 80%, y lo mismo con personal de salud. Eso será alrededor de la segunda quincena de abril, cuando ya comencemos a observar una disminución del uso de camas críticas con el esquema completo de vacunación en esos dos grupos”.

En la misma línea, el infectólogo Pablo Vial plantea que en un mes y medio más podrían verse los primeros resultados. “Aún no sabemos si va a disminuir el número de casos positivos confirmados, pero sí sabemos que va a disminuir la severidad y va a haber menos casos de hospitalizados y fallecidos. Y eso, en términos de plazo, yo esperaría que sucediera cuando haya un porcentaje importante de la población vacunada con dos dosis, y como son separadas por cuatro semanas y la inmunidad se demora unos 15 días, podríamos decir que aproximadamente en un plazo de seis semanas, ocho semanas, podamos ver el efecto que esperamos de la vacuna, pero no antes, porque la inmunidad no va a estar completa ni va a haber un número importante de personas que tenga las dosis puestas”, concluye.

Inmunidad de rebaño

Lo que persigue la vacunación masiva es, además, lograr una inmunidad de rebaño o de grupo, que se logra cuando un alto número de personas dejan de ser susceptible al virus, lo que permite ir reduciendo su circulación y transmisión en el tiempo.

En ese contexto, la infectóloga de la Universidad Católica Marcela Potin explica que la inmunidad de grupo con la vacuna de Sinovac, dadas sus características, se reflejará cuando más del 60% de la población esté vacunada.

“(La baja en los contagios) no va a ocurrir antes de que haya un 60% de la población vacunada. Lo que ocurrió en Israel, que se vacunó a un 30% de las personas y hubo un descenso en los casos, tiene que ver con el tipo de vacuna usada. Es súper importante eso, porque cuando se tiene una vacuna con una eficacia muy alta, es probable que se esté produciendo un efecto en la transmisión, no solo en prevenir enfermedad y la enfermedad grave, sino que también transmisión”, detalla.

Israel utilizó la vacuna de Pfizer, que alcanza una efectividad del 95%. En ese sentido, Potin señala que en el caso chileno será “un poco distinto con la vacuna CoronaVac, pues tiene menos impacto en enfermedad leve, y probablemente eso se traduzca en que si bien reduce la transmisión, no es en el mismo nivel que una vacuna como la de Pfizer”.

La también pediatra recalca que la CoronaVac no es “una mala vacuna”, sin embargo, es necesario clarificar que solo con una inoculación de 30% de la población no deben generarse “falsas expectativas”.

“La vacuna inactivada de CoronaVac permitiría que sea una enfermedad más leve, que la persona no se hospitalice, que no se agrave, que probablemente no se muera (...). Pero no necesariamente un impacto tan importante en la transmisión de persona a persona o en los casos muy leves”, agrega.

En un sentido más amplio de la población, el infectólogo y decano de Medicina de la Universidad San Sebastián, Carlos Pérez, plantea que “en el caso chileno, podríamos decir que a medida que vaya aumentando el porcentaje de la población que haya recibido la vacuna, sumado a los que ya han tenido la infección, se va a ir dando una situación en la que la transmisión comunitaria va a ir disminuyendo. Pero para ir obteniendo un control de la pandemia, en general se requieren tasas de vacunación que superen en 70 o el 80%, todo dependiendo de la eficacia que tenga la vacuna que se está utilizando”.

Para Pérez es difícil “decir exactamente cuándo va a bajar la tasa de contagios y en qué momento, porque depende de qué porcentaje de la población se logre vacunar dentro de los próximos meses”. Sin embargo, celebra el ritmo de casi 200 mil vacunados diarios que ha alcanzado la campaña en sus primeras semanas.