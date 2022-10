Hutt vs. Cruz-Coke: lo que se juega Evópoli en las internas

Una gira por regiones es la que comenzará esta semana la exministra de Transportes Gloria Hutt para dar comienzo a la campaña oficial que parte este lunes por las internas de Evópoli, en las que se medirá contra el senador Luciano Cruz-Coke.

Las elecciones son este 22 de octubre y el análisis que se hace en el partido, actualmente presidido por Luz Poblete, es que sea quien sea que gane, la colectividad se juega qué rumbo ideológico podrá adoptar con su nuevo timonel.

En ese sentido es que Hutt es vista como una carta más liberal: estuvo por el Apruebo en el plebiscito de entrada, mientras que Cruz-Coke es de una derecha más dura, pues estuvo por el Rechazo en el mismo referéndum.

Evópoli nació como un partido que buscaba ser más liberal dentro de Chile Vamos para marcar diferencias respecto de sus socios de la UDI y RN. De ahí que muchos creen que con Hutt se puede volver a esa identidad original, especialmente en un contexto donde luego del triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida varios partidos han endurecido sus posturas, mientras que se hace un análisis de que el centro político salió fortalecido y que ahí es donde hay que acercarse.

Sin embargo, los que promueven que el partido se endurezca más recalcan que Evópoli viene de tener malos resultados electorales -subió de uno a tres senadores, pero bajó de seis a dos diputados, ya que de los cuatro que tiene en su comité dos son independientes- y que se debe tener posturas más claras. En ese sentido es que el propio fundador del partido, el senador Felipe Kast, ha endurecido sus visiones.

Lo otro que recalcan que se juega Evópoli en esta pasada es cómo será la conducción del partido durante el proceso constituyente. Una de las apuestas de Hutt es que de salir ella, el partido dispondrá como timonel a una persona 100% dedicada a la conducción de la tienda, y no se distraerá con otros temas, como la labor parlamentaria. Una fórmula que funcionó, dicen quienes la postulan, con la propia Poblete, que siendo presidenta de Evópoli no ocupó ningún cargo parlamentario. De todas maneras, una apuesta de Hutt es que de ganar ella la presidencia, pueda ofrecer a Cruz-Coke ser el negociador oficial del partido por el proceso constituyente.

Sin embargo, quienes están a favor de Cruz-Coke dicen que esa negociación se está dando en el Senado, donde comparte testera con los presidentes de sus socios de coalición: el UDI Javier Macaya y el RN Francisco Chahuán. El cargo de Cruz-Coke como senador, dicen sus adherentes, le da más peso para cualquier negociación. En ese sentido, algunos que están a favor de Cruz-Coke recuerdan que Poblete al no ser parlamentaria no pudo alinear en el pasado a Felipe Kast cuando se descolgó de la posición oficial del partido de no anunciar su voto por el Rechazo antes del consejo general de la colectividad.

El rol que adopte el partido en la negociación, dicen en Evópoli, será clave a la hora de las próximas conversaciones que se den dentro de Chile Vamos, pues ambos candidatos están preocupados por la elección municipal del 2024, en la que esperan poner sus máximos esfuerzos.

Los apoyos cruzados

La campaña, además, ha estado marcada por la búsqueda de apoyos que puedan promover una u otra opción. Se espera que voten cerca de tres mil militantes, y hasta ahora nadie se aventura a poner a un candidato como favorito. De todas maneras, ahora la votación será electrónica, por lo que podría haber mayor participación.

Hasta última hora hubo intenciones de buscar una lista de consenso. Y el equipo de Cruz-Coke ofreció a Hutt una lista de unidad con ella como secretaria general, algo que fue rechazado por la exministra.

Hasta ahora el senador cuenta con el apoyo de todos los parlamentarios de Evópoli: los diputados Jorge Guzmán y Francisco Undurraga, y los senadores Kast y Sebastián Keitel, además del expresidente del partido Andrés Molina. Hutt, por su parte, tiene la ayuda de la exministra Pauline Kantor y el economista Klaus Schmidt-Hebbel, entre otros.

La actual presidenta se ha mantenido neutral, mientras que hasta ahora no se ha pronunciado por ninguna lista el excandidato presidencial del partido, el exministro de Hacienda Ignacio Briones, a quien también se busca como apoyo. Mientras, ambos candidatos están elaborando programas con ideas para incorporar al partido. El de Hutt, por ejemplo, apunta a profesionalizar el partido.

Con todo, en el partido se busca que la interna no sea muy dura y evitar elecciones marcadas por la tensión, como ha ocurrido en RN y la UDI.