Investigación sobre la respuesta temprana del Covid-19 encuentra que la OMS se demoró, pero perdona a China

La Organización Mundial de la Salud (OMS) debería tener el poder de investigar rápidamente patógenos amenazantes en cualquier país, dijo una junta de revisión establecida por el liderazgo de la agencia de las Naciones Unidas, que señaló que la agencia tardó demasiado en declarar al Covid-19 una emergencia de salud pública a principios de 2020.

El informe, que fue realizado por un panel de políticos y expertos establecido por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, con el objetivo de examinar los primeros esfuerzos para detener la pandemia, ofreció pocas críticas al gobierno de China o su represión contra los denunciantes chinos que dieron la alarma sobre la propagación de casos de Covid-19 a fines de 2019.

No discutió en detalle el consejo de la OMS a principios de 2020 de que los países no cerraran las fronteras ni impusieran el uso de máscaras, medidas que ahora se consideran claves tomadas por los países que han manejado con éxito la enfermedad. Se examinó principalmente las reglas para la notificación de enfermedades y la respuesta epidémica bajo las cuales opera la OMS.

Pero el informe criticó a otros gobiernos, sin nombrarlos, por haber “devaluado la ciencia”, y dijo que las naciones ricas no habían hecho lo suficiente para proporcionar vacunas al mundo en desarrollo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a su arribo a Butembo, en la República Democrática del Congo, en junio de 2019. Foto: AP

La junta, el Panel Independiente para la Preparación y Respuesta ante una Pandemia, está destinada a ser el principal esfuerzo de la ONU para rendir cuentas por las fallas que permitieron que el virus se escapara de China y se propagara por todo el mundo. El panel, encabezado por la exprimera ministra de Nueva Zelandia Helen Clark y la expresidenta de Liberia Ellen Johnson Sirleaf, fue creado por el Dr. Tedros el año pasado.

En conclusiones publicadas el miércoles, el panel dijo que la OMS carecía de los poderes legales y la cooperación internacional que necesitaba para comprender qué tan rápida y extensamente se estaba propagando la enfermedad por China. Los expertos de la OMS afirmaron que sospechaban a principios de enero de 2020 que la transmisión de persona a persona se estaba produciendo en China, un país que los líderes de la OMS no pudieron visitar hasta finales de enero. Beijing confirmó que el virus se estaba propagando de persona a persona el 20 de enero de 2020.

Pero la agencia perdió otra semana antes de declarar una emergencia de salud pública internacional, según el informe. Cuando lo hizo, pocos países fuera de Asia Oriental y el Pacífico comprendieron completamente la gravedad de la amenaza, agrega el informe.

“No apreciaron lo suficiente la amenaza y no supieron cómo responder”, dice el informe. “En ausencia de certeza acerca de la gravedad de las consecuencias de este nuevo patógeno, ‘esperar y ver’ parecía una opción menos costosa y con menos consecuencias que la acción concertada de salud pública”.

El panel recomendó la adopción de un tratado que especifique las obligaciones legales de los Estados miembros de informar sobre brotes de enfermedades, el establecimiento de un consejo de jefes de Estado y de Gobierno sobre Amenazas a la Salud Mundial, la formación de un sistema rápido de alerta y vigilancia de enfermedades infecciosas utilizando herramientas digitales que será dirigido por la OMS y otros pasos. También recomendó limitar el puesto de director general de la OMS a un mandato de siete años, sin opción de reelección, un paso para reducir las campañas.

Un trabajador dentro del laboratorio P4 en Wuhan, capital de la provincia china de Hubei, en febrero. Foto: AFP

Los hallazgos del panel se discutirán este mes cuando cerca de 200 gobiernos se reúnan por videoconferencia en una reunión anual para debatir el futuro de la OMS y las posibles reformas a la agencia.

Los funcionarios estadounidenses dijeron que esperaban que el informe proporcionara una cronología detallada que mostrara cómo los esfuerzos de China para sofocar la discusión interna sobre el coronavirus ayudaron a que el patógeno se propagara dentro y luego más allá de sus fronteras. El panel tuvo acceso a los correos electrónicos internos de la OMS que podrían mostrar cuánto tiempo le tomó a la agencia obtener respuestas claras y precisas de sus contrapartes chinas, dijo Andrew Bremberg, embajador de Estados Unidos ante la OMS bajo la presidencia de Trump.

“Se suponía que el enfoque de esto era ¿cómo empezó esto?”, dijo Bremberg. “Pero debido a que esa pregunta se centra tan de cerca en China, en cada paso del camino, siguieron expandiéndola a veamos todo”.

Sin embargo, el informe del panel no critica directamente a China, sino que la elogia por la eficacia de sus medidas de confinamiento. Atribuyó principalmente las luchas de la OMS para comprender la naturaleza del virus a los poderes limitados de la agencia de la ONU para extraer información de los Estados miembros o emitir advertencias.

Un hombre con mascarilla pasa por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Wuhan, China, el 1 de febrero de 2021. Foto: Reuters

Dijo que la agencia se enteró por primera vez del brote en Taiwán a través de artículos de noticias, un boletín público y un sistema de alerta automatizado que escanea internet en busca de menciones de neumonía inexplicable.

El informe no menciona los esfuerzos de las autoridades chinas para evitar que el personal médico y los funcionarios de salud compartan información sobre la enfermedad emergente.

Los países están obligados, en virtud de un conjunto de reglamentaciones sanitarias internacionales, a informar a la OMS en un plazo de 24 horas sobre los eventos patológicos de posible preocupación internacional. China no informó su brote de coronavirus a la OMS tan pronto como se enteró de los primeros casos y desde entonces ha impedido la búsqueda de los orígenes del virus pandémico, dijo Lawrence Gostin, profesor de derecho de la salud global en la Universidad de Georgetown que ha asesorado a la OMS.

“Tuvimos una violación flagrante”, dijo, y agregó que “fue un error significativo” que el informe no responsabilizara a China. Además, añadió, “el informe no recomienda ninguna sanción en particular o medidas para mejorar el cumplimiento”.

“No nos propusimos como panel culpar”, dijo Clark. “Nos propusimos aprender de lo que había sucedido”.

El objetivo es convertir esos hallazgos en regulaciones más estrictas y más intercambio de información y cooperación internacional, dijo.

Funcionarios de la OMS asisten a la llegada del primer lote de vacunas contra el Covid-19 al aeropuerto internacional de Kigali, en Ruanda, el 3 de marzo de 2021. Foto: Reuters

“Hemos recomendado encarecidamente que se otorguen más poderes a la OMS”, dijo. “Hemos descrito lo que ha sucedido como el momento de Chernobyl en la salud mundial”.

En cambio, su principal crítica fue a los gobiernos que tuvieron más tiempo para reaccionar, pero no lo hicieron. El informe no aborda directamente la respuesta de Estados Unidos, pero sí critica a los países que “adoptaron enfoques descoordinados que devaluaron la ciencia, negaron el impacto potencial de la pandemia, retrasaron la acción integral y permitieron que la desconfianza socavara los esfuerzos”.

Otros estuvieron de acuerdo con el enfoque del informe sobre esos países, argumentando que su falta de respuesta rápida fue un factor más importante para convertir el virus en una pandemia mundial.

“Occidente tenía al menos seis semanas hasta finales de febrero (de 2020) cuando podrían haber actuado, y no lo hicieron”, dijo Jeremy Farrar, director de Wellcome Trust.

“Había todas las banderas rojas: un virus animal, un patógeno nuevo, una humanidad sin inmunidad, sin diagnóstico, sin tratamiento, sin vacuna. Teníamos suficiente información el 20 de enero para saber que esto iba a ser terrible”, dijo.

Aun así, la OMS en ese momento desalentó las medidas que tomaron los países cuyos esfuerzos luego elogió, como Nueva Zelandia o Vietnam. Estos incluían restricciones de viaje, mandatos de mascarillas y pruebas generalizadas. El informe debería haber abordado esos fracasos, dijo el embajador Bremberg.

El panel se estableció por primera vez después de que Australia pidiera una revisión en profundidad de las primeras semanas de la pandemia, citando preocupaciones sobre la transparencia de China. Critica a Australia, EE.UU. y Reino Unido por comprar más dosis de vacunas de las que necesita su población.

Los Estados miembros de la OMS han debatido antes sobre otorgar a la OMS más poderes de investigación. Después de que el Sars estalló en China en 2003, los gobiernos se reunieron en 2004 y 2005 para redactar nuevas reglas que aclararían los poderes de la OMS para prevenir una pandemia en una era de viajes y comercio fáciles.

Pero para cuando los delegados de la OMS comenzaron a trabajar seriamente en los detalles, el Sars se había desvanecido como una amenaza y pocos gobiernos estaban dispuestos a otorgar poderes a una agencia de la ONU para inspeccionar los sitios y registros médicos de su país sin permiso. Las reglas finales preveían que los países compartirían libremente información sobre posibles nuevas enfermedades que se propagan en su suelo.

Pero no incluyó sanciones para los países que optaron por retener dicha información. La propuesta actual sugiere que la ONU cree incentivos para los países que cooperan.