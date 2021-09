Los detalles del acuerdo que permitió bajar la huelga de Transbank en la previa de Fiestas Patrias

Después de poco más de una semana en huelga, los trabajadores de Transbank regresaron a sus funciones normales. Esto, porque la empresa cerró este jueves, en la previa de Fiestas Patrias, el acuerdo final con el sindicato.

Lo anterior ocurrió luego de tres días de negociaciones voluntarias, donde la mediación fue llevada adelante por la Dirección del Trabajo (DT) de la Región Metropolitana Poniente, encabezada por Jorge Meléndez.

Mediante un comunicado, desde Transbank dijeron que “en medio de la compleja situación financiera por la que atraviesa, la empresa hizo un gran esfuerzo, con medidas extraordinarias, con el objetivo de poner fin a la huelga”.

Allí el gerente general de la compañía, Patricio Santelices, sostuvo que esto es para “no afectar a los comercios afiliados y usuarios de tarjetas que forman parte de la cadena de pagos del país, particularmente de cara al fin de semana de Fiestas Patrias, que para miles de pymes es una oportunidad de reactivación tras un año y medio de pandemia”.

La empresa recordó que “intentó alcanzar un acuerdo concordante con el contexto financiero crítico por el que atraviesa, ocasionado por el congelamiento de sus tarifas desde abril del 2020. Por esto, ofreció negociar en un año más, cuando las perspectivas de solución a los temas tarifarios estuvieran despejadas”.

Finalmente pactaron que el presente contrato colectivo, donde los trabajadores consiguieron mejoras en los beneficios, tendrá vigencia de dos años. El acuerdo contempló un bono de término de conflicto de $3 millones.

El presidente del sindicato, Eduardo Pérez, comentó que “con esto se demuestra que el derecho a huelga no es cualquier cosa, sino que efectivamente es el derecho a negociar, porque hasta antes de eso no nos habían ofrecido nada. Y el hecho de que la DT haya dado fe al orden jurídico real y nos haya mantenido el derecho a la huelga, hizo que realmente esta negociación, por muy dura y trabada que fue, haya sido muy exitosa. Para una empresa que decía que no tenía espalda económica, conseguimos uno de los mejores acuerdos en la historia de los convenios colectivos, logrando gran parte de nuestro petitorio”.

Pérez agregó que “esto demuestra tres cosas: que era justo tener el derecho a la huelga, que el derecho a la huelga sí implica un derecho a negociar, y que vamos a seguir peleando por recuperar el derecho a huelga, que también se demostró no estar bien evaluado. Estuvimos más de una semana en huelga y el país no se vio realmente complicado, que era la gran amenaza que se hacía para declararnos empresa estratégica”.

Transbank atiende a más de 220 mil clientes, incluyendo fintech conectadas a su red, y efectúa, en tiempo real, más de 8 millones de transacciones diarias en promedio.

Lo que se pactó

Entre los beneficios que consiguió el sindicato en esta negociación se contemplan cupos de renuncia voluntaria con indemnización; y para las personas que están actualmente en la compañía desde hace más tiempo, acordaron la posibilidad de una negociación superior al tope legal.

Por otro lado, desde el sindicato también señalan que de ahora en adelante a nadie se le descontará los montos del seguro de cesantía por necesidades de la empresa.

También pactaron que los padres con custodia de los hijos tuvieran derecho a sala cuna, y extendieron a preescolar algunos bonos que actualmente se entregan para educación de los niños.

Asimismo, señalan que se acordó que la fecha del cumpleaños sea libre, y que si cae domingo se pueda cambiar por otro día. El contrato colectivo también contempla un aumento de aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, así como una mejora en las remuneraciones de las personas con más bajos sueldos de la empresa.

Por otro lado, se establecieron tres días administrativos que se pueden pedir de a media jornada. Además, se estableció que se pagarán los sueldos íntegros después de la huelga.

También escrituraron algunos temas administrativos, como por ejemplo, tener más tiempo para trabajar en negociaciones colectivas y mayor tiempo de la directiva sindical para que se dediquen a sus labores.